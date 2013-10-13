SERIE A FEMMINILE. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SECONDA GIORNATA
di Redazione
13/10/2013
Roma, 13 ottobre 2013
SERIE A FEMMINILE. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SECONDA GIORNATA
Si è giocata la seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA II - 13.10.13 – ore 15.30
ASD RUGBY GERUNDI - RUGBY MONZA 00 – 191 (0-5)
VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY CASALE ASD 17 – 15 (4-1)
BENETTON RUGBY TREVISO – CUS TORINO RUGBY 95 - 00 (5-0)
RIPOSA: RUGBY RIVIERA DEL BRENTA
Classifica:
Benetton Treviso punti 10; Valsugana Rugby Padova punti 9; Asd Rugby Monza punti 5; Asd Riviera del Brenta, Dopla Rugby Casale punti 1; Asd Rugby
Gerundi 0; Cus Torino Rugby punti -4.
^ Rugby Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^ Cus Torino Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata alla società Cus Torino Rugby, di nuova costituzione, autorizzata con
delibera Presidenziale del 8 ottobre 2013 a subentrare nell’attività sportiva della società Rugby Junior Torino Asd. Sanzione irrogata a seguito
di rinuncia del Cus Torino alla gara contro il Valsugana Rugby del 6 ottobre 2013.
Prossimo Turno domenica 20 ottobre 2013.
Rugby Monza 1949 – Riviera del Brenta; Cus Torino Rugby Asd – Asd Rugby Gerundi; valsugara Rugby Padova – Benetton Treviso. Riposa: Rugby Casale
Asd.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA II - 13.10.13 – ore 15.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - FELSINA U.R. SAN DONATO 15 – 29 (0-5)
MUSTANG RUGBY PESARO - UMBRIA RUGBY RAGAZZE 17 – 05 (4-0)
NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO - RUGBY RED BLU ASD 15 – 24 (0-5)
OLD RUGBY L'AQUILA - RUGBY COLORNO F.C. 05 – 55 (0-5)
Classifica:
Rugby Red Blu Asd e Felsina Unione Rugby san Donato punti 6; Old L’Aquila e Rugby benevento punti 5; Umbria Rugby Ragazze punti 4; Rugby Colorno
punti 1; Txt Cus Ferrara Rugby e Mustang Rugby Pesaro punti -4.
^ Rugby Red Blu Asd. 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata a seguito della Delibera Federale del 13 settembre 2013 n. 89/2013,
recepita dal Giudice sportivo con il comunicato Femm1/Gs, per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16 della società
Red&Blu Rugby Asd.
^^ Rugby Colorno 4 ( quattro) punti di penalizzazione per aver impiegato nella gara contro il Rugby Benevento una giocatrice minorenne senza il
consenso scritto dell’esercente la potestà. Sanzione che ha comportato anche la perdita della partita per 20 – 0 in favore del Rugby Benevento e
la multa di Euro 100,00=.
^^^ Txt Cus Ferrara Rugby 4 ( quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^^^ Asd Mustang Rugby Pesaro 8 (otto) punti di penalizzazione. Sanzione composta da punti 4 (quattro) di penalizzazione per la mancata partecipazione
all’attività obbligatoria categoria Under 16 e punti 4 ( quattro) di penalizzazione per aver nella gara contro Rugby Red Blu Asd fatto mancare, nel
corso del primo tempo, il numero minimo dei giocatori previsto dal regolamento di Gioco. Partita omologata con il risultato di 20-0 in favore della
società Rugby Red Blu Asd e la penalizzazione di 4 punti per la società Pesaro.
Prossimo Turno domenica 20 ottobre 2013.
Txt Cus Ferrara Rugby – Rugby Red Blu Asd; Umbria Rugby Ragazze – Rugby Benevento; Old Rugby L’Aquila – Mustang Rugby Pesaro; Rugby Colorno
– Felsina San Donato Rugby.
