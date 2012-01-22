Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE RISULTATI NONA GIORNATA

22/01/2012

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 22 GENNAIO 2012 SERIE A FEMMINILE NONA GIORNATA Si Ã¨ giocata la nona giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: Serie A Femminile â Girone 1 â IV Turno â 22.01.2012 â ore 14.30 Rugby Monza - Valsugana Rugby Padova 17 â 10 (4-1) Benetton Treviso - Red&Blu Rugby Rinviata impraticabilitÃ  campo Riposa: Sitam Riviera del Brenta  Classifica: Benetton Treviso punti 28; Valsugana Padova e Rugby Monza punti 18; Riviera del Brenta punti 13; Red&Blu Rugby punti 0.  ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16.  Prossimo Turno domenica 25 marzo 2012 Riviera del Brenta â Benetton Treviso; Red&Blu Rugby â Rugby Monza. Riposa: Valsugana Rugby. Â    Â  Â  Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
