SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA

27/01/2013
Si è giocata la ottava giornata del campionato Nazionale di Serie A Femminile Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – VIII TURNO – 27.1.2013 BENETTON GROUP RUGBY TREVISO – DOPLA RUGBY CASALE 127 – 00 (5-0) VALSUGANA RUGBY PADOVA – COLORNO FC SRL 08 – 12 (1-4) RUGBY MONZA 1949 – SITAM RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 08 – 12 (1-4) Classifica: Benetton Treviso punti 32; Riviera del Brenta punti 30; Rugby Monza punti 25; Valsugana Rugby punti 11; Rugby Colorno punti 8; Dopla Casale punti 1. ^ Benetton Treviso 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^^ Rugby Colorno 4 (quattro) punti di penalizzazione per provvedimento del Giudice Sportivo adottato nella riunione del 23 gennaio 2013, per impiego di giocatrice minorenne senza il consenso scritto dell'esercente della potestà genitoriale. Prossimo Turno Domenica 24 marzo 2013 Casale Rugby – Rugby Colorno; Rugby Monza – Valsugana Rugby Padova; Sitam Riviera del Brenta – Benetton Treviso. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 – VIII TURNO – 27.1.2013 L'AQUILA RUGBY 1936 – RED & BLU RUGBY 00 – 10 (0-4) RUGBY C.U.S. BOLOGNA – UMBRIA RUGBY RAGAZZE 03 – 27 (0-5) MUSTANG RUGBY PESARO – NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY 10 – 05 (4-1) Classifica: Red&Blu Rugby punti 34; Umbria Rugby Ragazze punti 25; Pol. L'aquila punti 23; Natur House Cus Ferrara punti 13; Cus Bologna punti 9; Pesaro Rugby punti 0. ^ Red&Blue Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. Prossimo Turno Domenica 24 marzo 2013 Red&Blu Rugby – Umbria Rugby; Mustang Rugby Pesaro – Cus Bologna; NaturHouse Cus Ferrara – Pol. L'Aquila. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
