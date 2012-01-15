(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA
di Redazione
15/01/2012
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 015.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 15 GENNAIO 2012 SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA Si Ã¨ giocata la ottava giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: Serie A Femminile â Girone 1 â VIII Turno â 15.01.2012 â ore 14.30 Red&Blu Rugby â Sitam Riviera del Brenta 10 â 29 (0-5) Valsugana Rugby Padova â Benetton Treviso 00 â 55 (0-5) Riposa: Rugby Monza Classifica: Benetton Treviso punti 28; Valsugana Padova punti 17; Rugby Monza punti 14; Riviera del Brenta punti 13; Red&Blu Rugby punti 0. ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 22 gennaio 2012 Rugby Monza â Valsugana Rugby; Benetton Treviso â Red&Blu Rugby. Serie A Femminile â Girone 2 â VII Turno â 15.01.2012 â ore 14.30 US Rugby Benevento â TXT CUS Ferrara Rugby 32 - 10 (5-0) Rugby Colorno FC â Mustang Rugby Pesaro 36 â 00 (5-0) Classifica: Rugby Colorno punti 21; Rugby Benevento punti 16; Mustang Rugby Pesaro punti 7; Cus Ferrara punti 0. ^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. ^^ Rugby Benevento 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 25 marzo 2012 Mustang Rugby Pesaro â Us Benevento Rugby; Rugby Colorno â Cus Ferrara. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione