Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

15/01/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 015.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 15 GENNAIO 2012 SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA Si Ã¨ giocata la ottava giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: Serie A Femminile â Girone 1 â VIII Turno â 15.01.2012 â ore 14.30   Red&Blu Rugby â Sitam Riviera del Brenta  10 â 29  (0-5) Valsugana Rugby Padova â Benetton Treviso  00 â 55  (0-5)  Riposa: Rugby Monza Classifica: Benetton Treviso punti 28; Valsugana Padova punti 17;  Rugby Monza punti 14; Riviera del Brenta punti 13; Red&Blu Rugby  punti 0. ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 22 gennaio 2012 Rugby Monza â Valsugana Rugby;  Benetton Treviso â Red&Blu Rugby. Serie A Femminile â Girone 2 â VII Turno â 15.01.2012 â ore 14.30 US Rugby Benevento â TXT CUS Ferrara Rugby 32  - 10  (5-0) Rugby Colorno FC â Mustang Rugby Pesaro   36 â 00  (5-0) Classifica: Rugby Colorno punti 21;  Rugby Benevento punti 16; Mustang Rugby Pesaro punti 7;  Cus Ferrara punti 0. ^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. ^^ Rugby Benevento 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 25 marzo 2012 Mustang Rugby Pesaro â Us Benevento Rugby;  Rugby Colorno â Cus Ferrara. Â    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B . RISULTATI DODICESIMA GIORNATA

Articolo Successivo

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019