RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE. RISULTATI QUARTA GIORNATA

Roma, 03 Novembre 2013
SERIE A FEMMINILE.
RISULTATI QUARTA GIORNATA
Si è giocata la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA IV - 3.11.13 – ore 14.30
BENETTON RUGBY TREVISO - RUGBY MONZA 1949, 13 – 14 (1-4)
RIVIERA DEL BRENTA RUGBY - DOPLA RUGBY CASALE ASD, 73 – 00 (5-0)
ASD RUGBY GERUNDI - VALSUGANA R. PADOVA, 00 – 169 (0-5)
RIPOSA: CUS TORINO RUGBY
Classifica:
Valsugana Rugby Padova punti 18; Benetton Treviso e Rugby Riviera del Brenta punti 11, Asd Rugby Monza punti 9; Dopla Rugby Casale e Cus Torino Rugby
punti 1; Asd Rugby Gerundi 0.
^ Rugby Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^ Cus Torino Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata alla società Cus Torino Rugby, di nuova costituzione, autorizzata con
delibera Presidenziale del 8 ottobre 2013 a subentrare nell’attività sportiva della società Rugby Junior Torino Asd. Sanzione irrogata a seguito
di rinuncia del Cus Torino alla gara contro il Valsugana Rugby del 6 ottobre 2013.
Prossimo Turno domenica 10 novembre 2013.
Rugby Monza – Rugby Casale, Cus Torino Rugby – Riviera del Brenta Rugby; Benetton treviso – Asd Rugby gerundi; Riposa: Valsugana Rugby.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA IV - 3.11.13 – ore 14.30
NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO - TXT CUS FERRARA R., 36 – 00 (5-0)
RUGBY RED BLU - UMBRIA RUGBY RAGAZZE, 27 – 06 (5-0)
MUSTANG R. PESARO - RUGBY COLORNO F.C. , 07 – 111 (0-5)
FELSINA U.R. SAN DONATO - OLD RUGBY L'AQUILA, 21 – 07 (4-0)
Classifica:
Rugby Colorno punti 20; Rugby Red Blu Asd punti 16; Felsina Unione Rugby san Donato punti 10; Old Rugby L’Aquila e Us Rugby Benevento punti 9;
Umbria Rugby Ragazze punti 4; Txt Cus Ferrara Rugby e Mustang Rugby Pesaro punti -4.
§§§ Rugby Colorno con provvedimento del 30 ottobre 2013 del Giudice Sportivo, ottiene la conferma del risultato conseguito sul campo contro il
benevento (68-00) e la revoca del provvedimento di partita persa e 4 punti di penalizzazione, con adeguamento della classifica.
^ Rugby Red Blu Asd. 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata a seguito della Delibera Federale del 13 settembre 2013 n. 89/2013,
recepita dal Giudice sportivo con il comunicato Femm1/Gs, per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16 della società
Red&Blu Rugby Asd.
^^ Txt Cus Ferrara Rugby 4 ( quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^^ Asd Mustang Rugby Pesaro 8 (otto) punti di penalizzazione. Sanzione composta da punti 4 (quattro) di penalizzazione per la mancata partecipazione
all’attività obbligatoria categoria Under 16 e punti 4 ( quattro) di penalizzazione per aver nella gara contro Rugby Red Blu Asd fatto mancare, nel
corso del primo tempo, il numero minimo dei giocatori previsto dal regolamento di Gioco. Partita omologata con il risultato di 20-0 in favore della
società Rugby Red Blu Asd e la penalizzazione di 4 punti per la società Pesaro.
Prossimo Turno domenica 10 novembre 2013.
Cus Ferrara – Umbria Ragazze; Rugby Colorno – Rugby red Blu; Old Rugby l’aquila – Benevento Rugby; Mustang Rugby pesaro – San Donato.
