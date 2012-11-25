SERIE A FEMMINILE. RISULTATI QUARTA GIORNATA
di Redazione
25/11/2012
SERIE A FEMMINILE. RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA Si è giocata la quarta giornata del campionato Nazionale di Serie A Femminile Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE – GIRONE A – IV TURNO – 25.11.2012 – ore 14.30 RUGBY COLORNO - DOPLA RUGBY CASALE 22 – 15 (4-1) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY MONZA 24 – 17 (4-1) BENETTON TREVISO - RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 28 – 21 (5-1) Classifica: Benetton Treviso punti 16; Riviera del Brenta punti 11; Rugby Monza punti 10; Rugby Colorno punti 8; Valsugana Rugby Padova punti 5; Casale punti 1. ^ Benetton Treviso 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. Prossimo Turno Domenica 2 DICEMBRE 2012 Rugby Casale – Valsugana Rugby Padova; Rugby Monza – Benetton Treviso; Sitam Riviera del Brenta – Rugby Colorno. SERIE A FEMMINILE – GIRONE B – IV TURNO – 25.11.2012 – ore 14.30 UMBRIA RUGBY RAGAZZE - RED & BLU RUGBY 07 – 44 (0-5) RUGBY C.U.S. BOLOGNA - ASD MUSTANG RUGBY PESARO 17 – 07 (4-0) L'AQUILA RUGBY 1936 - NATURHOUSE CUS FERRARA RUGBY 93 – 00 (5-0) Classifica: Red&Blu Rugby punti 15; Pol. L'aquila punti 13; Umbria Rugby Ragazze punti 11; Cus Ferrara punti 10; Cus Bologna punti 5; Pesaro Rugby punti -4. ^ Red&Blue Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. Prossimo Turno Domenica 2 dicembre 2012 Red&Blu Rugby – Cus Bologna; Mustang Rugby Pesaro – Pol. L'Aquila; Naturhouse Cus Ferrara – Umbria Rugby Ragazze.
Redazione