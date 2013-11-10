RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE. RISULTATI QUINTA GIORNATA
di Redazione
10/11/2013
Roma, 10 Novembre 2013
SERIE A FEMMINILE.
RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA QUINTA GIORNATA
Si è giocata la quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA V -10.11.13 – ore 14.30
RUGBY MONZA 1949 – - DOPLA RUGBY CASALE ASD, 45 – 06 (5-0)
CUS TORINO RUGBY ASD - ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA, 00 - 89
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO – ASD RUGBY GERUNDI, 140 – 00 (5-0)
RIPOSA: VALSUGANA R. PADOVA
Classifica:
Valsugana Rugby Padova punti 18; Benetton Treviso e Rugby Riviera del Brenta punti 16, Asd Rugby Monza punti 14; Dopla Rugby Casale e Cus Torino Rugby
punti 1; Asd Rugby Gerundi 0.
^ Rugby Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^ Cus Torino Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata alla società Cus Torino Rugby, di nuova costituzione, autorizzata con
delibera Presidenziale del 8 ottobre 2013 a subentrare nell’attività sportiva della società Rugby Junior Torino Asd. Sanzione irrogata a seguito
di rinuncia del Cus Torino alla gara contro il Valsugana Rugby del 6 ottobre 2013.
Prossimo Turno domenica 17 novembre 2013.
Rugby Monza – Cus Torino Rugby; Asd Rugby Riviera del Brenta – Valsugana Rugby Padova; Dopla Rugby Casale – Asd Rugby Gerundi.
Riposa: Benetton Group Rugby Treviso.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA V - 10.11.13 – ore 14.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - UMBRIA RUGBY RAGAZZE, 14 – 15 (1-4)
RUGBY COLORNO F.C. - RUGBY RED BLU, 29 – 20 (5-0)
OLD RUGBY L'AQUILA - NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO, 13 – 14 (1-4)
MUSTANG R. PESARO - FELSINA U.R. SAN DONATO, 14 – 10 (4-1)
Classifica:
Rugby Colorno punti 25; Rugby Red Blu Asd punti 16; Rugby Benevento punti 13; Felsina Unione Rugby San Donato punti 11; Old Rugby L’Aquila punti 10;
Umbria Rugby Ragazze punti 8; Mustang Rugby Pesaro punti 0, Txt Cus Ferrara punti -3.
§§§ Il Rugby Colorno con provvedimento del 30 ottobre 2013 del Giudice Sportivo, ottiene la conferma del risultato conseguito sul campo contro il
Benevento (68-00) e la revoca del provvedimento di partita persa e 4 punti di penalizzazione, con adeguamento della classifica.
^ Rugby Red Blu Asd. 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata a seguito della Delibera Federale del 13 settembre 2013 n. 89/2013,
recepita dal Giudice sportivo con il comunicato Femm1/Gs, per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16 della società
Red&Blu Rugby Asd.
^^ Txt Cus Ferrara Rugby 4 ( quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^^ Asd Mustang Rugby Pesaro 8 (otto) punti di penalizzazione. Sanzione composta da punti 4 (quattro) di penalizzazione per la mancata partecipazione
all’attività obbligatoria categoria Under 16 e punti 4 ( quattro) di penalizzazione per aver nella gara contro Rugby Red Blu Asd fatto mancare, nel
corso del primo tempo, il numero minimo dei giocatori previsto dal regolamento di Gioco. Partita omologata con il risultato di 20-0 in favore della
società Rugby Red Blu Asd e la penalizzazione di 4 punti per la società Pesaro.
Prossimo Turno domenica 17 novembre 2013.
Cus Ferrara – Rugby Colorno; Umbria Rugby Ragazze – Old L’Aquila Rugby; Rugby Red Blu Asd – Felsina Unione Rugby San Donato; Benevento –
Mustang Rugby Pesaro.
Redazione