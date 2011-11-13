(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI QUINTA GIORNATA
di Redazione
13/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 13 NOVEMBRE 2011 SERIE A FEMMINILE. RISULTATI QUINTA GIORNATA Â Si Ã¨ giocata la quinta giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â V TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 61 â 18 (5-0) RUGBY MONZA 1949 - RED&BLU RUGBY 36 - 00 85-0) Riposa: VALSUGANA R. PADOVA Classifica: Benetton Treviso punti 19; Valsugana Rugby Padova punti 13; Rugby Monza punti 10; Sitam Riviera del Brenta punti 2; Red&Blu Rugby punti 0. ^^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 27 novembre 2011 Valsugana Rugby â Red&Blu Rugby; Rugby Monza â Sitam Riviera del Brenta. Riposa Benetton Treviso. SERIE A FEMMINILE â GIRONE B â III TURNO - 13.11.2011 US RUGBY BENEVENTO â MUSTANG RUGBY PESARO 53 â 15 (5-0) TXT CUS FERRARA â RUGBY COLORNO 00 â 48 (0-5) Classifica: Rugby Colorno punti 14; Rugby Benevento punti 6; Mustang Rugby Pesaro punti 2; Cus Ferrara punti 0. ^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. ^^ Rugby Benevento 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 4 dicembre 2011 Cus Ferrara â Mustang Rugby Pesaro; Colorno Rugby â Rugby Benevento. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione