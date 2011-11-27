(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI SESTA GIORNATA
di Redazione
27/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 27 NOVEMBRE 2011 Si Ã¨ giocata la sesta giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â VI TURNO - 27.11.2011 VALSUGANA R. PADOVA - RED&BLU RUGBY 20 â 07 (4-0) RUGBY MONZA 1949 - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 17 â 14 (4-1) Riposa: BENETTON TREVISO Classifica: Benetton Treviso punti 19; Valsugana Rugby Padova punti 17; Rugby Monza punti 14; Sitam Riviera del Brenta punti 3; Red&Blu Rugby punti 0. ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 4 dicembre 2011 Benetton Treviso â Monza Rugby; Riviera del Brenta â Valsugana Rugby. Riposa: Red&Blu Rugby Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Articolo Precedente
NAZIONALE, BRUNEL DIRIGE IL SUO PRIMO ALLENAMENTO DA CT
Articolo Successivo
BARRY RIENTRA IN AUSTRALIA
Redazione