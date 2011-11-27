Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI SESTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

27/11/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 27 NOVEMBRE 2011  Si Ã¨ giocata la sesta giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â VI TURNO - 27.11.2011 VALSUGANA R. PADOVA - RED&BLU RUGBY  20 â 07  (4-0) RUGBY MONZA 1949 - SITAM RIVIERA DEL BRENTA   17 â 14  (4-1) Riposa: BENETTON TREVISO Classifica: Benetton Treviso punti 19; Valsugana Rugby Padova punti 17;   Rugby Monza punti 14; Sitam Riviera del Brenta punti 3;  Red&Blu Rugby punti 0. ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 4 dicembre  2011 Benetton Treviso â Monza Rugby; Riviera del Brenta â Valsugana Rugby.   Riposa: Red&Blu Rugby Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

NAZIONALE, BRUNEL DIRIGE IL SUO PRIMO ALLENAMENTO DA CT

Articolo Successivo

BARRY RIENTRA IN AUSTRALIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019