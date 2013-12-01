SERIE A FEMMINILE. RISULTATI SETTIMA GIORNATA
01/12/2013
Roma, 01 DICEMBRE 2013
SERIE A FEMMINILE.CCELLENZA.
RISULTATI E CLASSIFICA DELLA SETTIMA GIORNATA
si è giocata la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA VII -1.12.13 – ore 14.30
VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY MONZA 1949, 26 – 15 (5-0)
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO - ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA, 12 – 29 (0-5)
CUS TORINO RUGBY ASD - DOPLA RUGBY CASALE ASD, 00 – 25 (0-5)
RIPOSA: RUGBY GERUNDI
Classifica:
Rugby Riviera del Brenta punti 26; Valsugana Rugby Padova punti 23; Asd Rugby Monza punti 19; Benetton Treviso e punti 16, Dopla Rugby Casale punti
11; Asd Rugby Gerundi 0; Cus Torino Rugby punti -3.
^ Rugby Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione.
^^ Cus Torino Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione.
Prossimo Turno domenica 15 Dicembre 2013.
Asd Rugby Gerundi – Rugby Riviera del Brenta; Benetton Rugby Treviso – Rugby Casale; Valsugana Rugby Padova – Cus Torino Rugby.
Riposa: Rugby Monza 1949.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA VII -1.12.13 – ore 14.30
MUSTANG R. PESARO - TXT CUS FERRARA RUGBY,00 – 20 (0-4)
RUGBY COLORNO F.C. - UMBRIA RUGBY RAGAZZE, 76 – 15 (5-0)
RUGBY RED BLU - OLD RUGBY L'AQUILA, 03 – 00 (4-1)
FELSINA U.R. SAN DONATO - NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO, 16 – 24 (0-5)
Classifica:
Rugby Colorno punti 35; Rugby Red Blu Asd punti 25; Unione Rugby Benevento punti 23; Old L’Aquila Rugby punti 15; Felsina Unione Rugby San Donato
punti 11; Umbria Rugby Ragazze punti 9; Txt Cus Ferrara punti 1, Mustang Rugby Pesaro punti -4.
^ Rugby Red Blu Asd. 4 (quattro) punti di penalizzazione.
^^ Txt Cus Ferrara Rugby 4 ( quattro) punti di penalizzazione
^^^ Asd Mustang Rugby Pesaro 12 (dodici) punti di penalizzazione.
Prossimo Turno domenica 15 Dicembre 2013.
Old L’Aquila Rugby – Txt Cus Ferrara; Felsina Unione Rugby San Donato – Umbria Rugby Ragazze; Mustang Rugby Pesaro – Rugby Red Blu Asd; Unione
Rugby Benevento – Rugby Colorno.
