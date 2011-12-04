Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI SETTIMA GIORNATA

04/12/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 04 DICEMBRE  2011  SERIE A FEMMINILE. RISULTATI SETTIMA GIORNATA  Si Ã¨ giocata la settima giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE â VII TURNO - 04.12.2011 â ore 14.30 BENETTON TREVISO - RUGBY MONZA   15 â 03  (4-0) SITAM RIVIERA DEL BRENTA - VALSUGANA R. PADOVA   51 â 05  (5-0) Riposa: RED&BLU RUGBY Classifica: Benetton Treviso punti 23; Valsugana Padova punti 17;  Rugby Monza punti 14; Riviera del Brenta punti 8; Red&Blu Rugby  punti 0. ^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 15 gennaio 2012 Red&Blu Rugby â Riviera del Brenta;  Valsugana Rugby â Benetton Treviso. SERIE A FEMMINILE â GIRONE B â IV TURNO - 04.12.2011 â ore 14.30 TXT CUS FERRARA RUGBY â MUSTANG RUGBY PESARO 05 â 34  (0-5) RUGBY COLORNO â RUGBY BENEVENTO  23 â 29  (1-5) Classifica: Rugby Colorno punti 15;  Rugby Benevento punti 11; Mustang Rugby Pesaro punti 7;  Cus Ferrara punti 0. ^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. ^^ Rugby Benevento 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 15 gennaio 2012 Benevento Rugby â Cus Ferrara;  Mustang Rugby Pesaro â Rugby Colorno.   Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
