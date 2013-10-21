SERIE A FEMMINILE. RISULTATI TERZA GIORNATA
21/10/2013
Roma, 20 ottobre 2013
SERIE A FEMMINILE. RISULTATI TERZA GIORNATA.
Si è giocata la terza giornata del Campionato Nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA III - 20.10.13 – ore 15.30
RUGBY MONZA 1949 – RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 15 – 33 (0-5)
CUS TORINO RUGBY - ASD RUGBY GERUNDI 75 – 10 (5-0)
VALSUGANA R. PADOVA - BENETTON RUGBY TREVISO 17 – 07 (4-0)
RIPOSA: RUGBY CASALE ASD
Classifica:
Valsugana Rugby Padova punti 13; Benetton Treviso punti 10; Rugby Riviera del Brenta punti 6; Asd Rugby Monza punti 5; Dopla Rugby Casale e Cus Torino
Rugby punti 1; Asd Rugby Gerundi 0.
^ Rugby Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^ Cus Torino Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata alla società Cus Torino Rugby, di nuova costituzione, autorizzata con
delibera Presidenziale del 8 ottobre 2013 a subentrare nell’attività sportiva della società Rugby Junior Torino Asd. Sanzione irrogata a seguito
di rinuncia del Cus Torino alla gara contro il Valsugana Rugby del 6 ottobre 2013.
Prossimo Turno domenica 3 novembre 2013.
Benetton Treviso – Rugby Monza 1949; Rugby Riviera del Brenta – Rugby Casale; Asd Rugby Gerundi – Valsugana Rugby Padova; Riposa: Cus Torino
Rugby.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA III - 20.10.13 – ore 15.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGBY RED BLU 00 – 32 (0-5)
UMBRIA RUGBY RAGAZZE - NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO 03 – 15 (0-4)
RUGBY COLORNO F.C. - FELSINA U.R. SAN DONATO 64 – 05 (5-0)
OLD RUGBY L'AQUILA - MUSTANG R. PESARO 17 – 05 (4-0)
Classifica:
Rugby Red Blu Asd punti 11; Old Rugby L’Aquila e Us Rugby Benevento punti 9; Felsina Unione Rugby San Donato e Colorno punti 6; Umbria Rubgy Ragazze
punti 4; Txt Cus Ferrara Rugby e Mustang Rugby Pesaro punti -4.
^ Rugby Red Blu Asd. 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata a seguito della Delibera Federale del 13 settembre 2013 n. 89/2013,
recepita dal Giudice sportivo con il comunicato Femm1/Gs, per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16 della società
Red&Blu Rugby Asd.
^^ Rugby Colorno 4 ( quattro) punti di penalizzazione per aver impiegato nella gara contro il Rugby Benevento una giocatrice minorenne senza il
consenso scritto dell’esercente la potestà. Sanzione che ha comportato anche la perdita della partita per 20 – 0 in favore del Rugby Benevento e
la multa di Euro 100,00=.
^^^ Txt Cus Ferrara Rugby 4 ( quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^^^ Asd Mustang Rugby Pesaro 8 (otto) punti di penalizzazione. Sanzione composta da punti 4 (quattro) di penalizzazione per la mancata partecipazione
all’attività obbligatoria categoria Under 16 e punti 4 ( quattro) di penalizzazione per aver nella gara contro Rugby Red Blu Asd fatto mancare, nel
corso del primo tempo, il numero minimo dei giocatori previsto dal regolamento di Gioco. Partita omologata con il risultato di 20-0 in favore della
società Rugby Red Blu Asd e la penalizzazione di 4 punti per la società Pesaro.
Prossimo Turno domenica 3 novembre 2013.
Benevento – Txt Cus Ferrara; Rugby Red Blu Asd – Umbria Rugby Ragazze; Mustang Rugby Pesaro – Rugby Colorno; Felsina Unione Rugby San Donato –
Old L’Aquila Rugby.
