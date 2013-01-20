SERIE A FEMMINILE. RISUTATI E CLASSIFICA SETTIMA GIORNATA
di Redazione
20/01/2013
Si è giocata la settima giornata del campionato Nazionale di Serie A Femminile Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – VII TURNO – 20.01.2013 – ore 14:30 DOPLA RUGBY CASALE - ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 05 – 36 (0-5) VALSUGANA RUGBY PADOVA - BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 07 – 27 (0-5) ASD RUGBY MONZA 1949 - RUGBY COLORNO FC 22 – 00 (5-0) Classifica: Benetton Treviso punti 27; Riviera del Brenta punti 26; Rugby Monza punti 24; Valsugana Rugby punti 10; Rugby Colorno punti 8; Dopla Casale punti 1. ^ Benetton Treviso 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. Prossimo Turno Domenica 27 gennaio 2013 Benetton Treviso – Rugby Casale; Valsugana Rugby – Rugby Colorno; Rugby Monza – Sitam Riviera del Brenta. SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 – VII TURNO – 20.01.2013 – ore 14:30 RED & BLU RUGBY ASD - NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY 31 – 00 (5-0) UMBRIA RUGBY RAGAZZE - ASD MUSTANG RUGBY PESARO 31 – 05 (5-0) RUGBY C.U.S. BOLOGNA ASD - L’AQUILA RUGBY rinviata per neve. Classifica: Red&Blu Rugby punti 30; Pol. L’aquila punti 23; Umbria Rugby Ragazze punti 20; Natur House Cus Ferrara punti 12; Cus Bologna punti 9; Pesaro Rugby punti -4. ^ Red&Blue Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. ^^ Mustang Rugby Pesaro 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16. Prossimo Turno Domenica 27 Gennaio 2013 Pol. L’Aquila – Red&Blu Rugby; Cus Bologna – Umbria Rugby; Mustang Rugby Pesaro – Naturhouse Cus Ferrara. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Redazione