(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. SECONDO TURNO

16/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 16 ottobre 2011 SERIE A FEMMINILE, RISULTATI SECONDA GIORNATA Si Ã¨ giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 1 ELITE  â II TURNO â 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY MONZA 1949 - BENETTON TREVISO   10 â 20  (0-4) VALSUGANA R. PADOVA  - SITAM RIVIERA DEL BRENTA  15 â 11  (4-1)   Riposa: RED&BLU RUGBY Classifica: Valsugana Padova punti 9;  Rugby Monza e Benetton Treviso  punti 4; Red&Blu Rugby punti 0;  Sitam Riviera del Brenta punti -3. ^^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16.  Prossimo Turno domenica 23 ottobre 2011 Riviera del Brenta â Red&Blu Rugby;  Benetton Treviso â Valsugana Rugby. Riposa: Rugby Monza. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TERZO TURNO

