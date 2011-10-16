(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. SECONDO TURNO
di Redazione
16/10/2011
SERIE A FEMMINILE, RISULTATI SECONDA GIORNATA Si è giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati: SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 ELITE – II TURNO – 16.10.2011 – ORE 15.30 RUGBY MONZA 1949 - BENETTON TREVISO 10 – 20 (0-4) VALSUGANA R. PADOVA - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 15 – 11 (4-1) Riposa: RED&BLU RUGBY Classifica: Valsugana Padova punti 9; Rugby Monza e Benetton Treviso punti 4; Red&Blu Rugby punti 0; Sitam Riviera del Brenta punti -3. ^^ Sitam Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato obbligatorio Categoria Under 16. Prossimo Turno domenica 23 ottobre 2011 Riviera del Brenta – Red&Blu Rugby; Benetton Treviso – Valsugana Rugby. Riposa: Rugby Monza.
