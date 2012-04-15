SERIE A FEMMINILE. VINCE IL RIVIERA DEL BRENTA. PAREGGIO TRA VALSUGANA E TREVISO
di Redazione
15/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 15.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 15 aprile 2012 SERIE A FEMMINILE. UN PAREGGIO ED UNA VITTORIA NELLA GARA 1 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF. Una vittoria ed un pareggio. Questo il verdetto delle semifinali di andata del play off della Serie A femminile. Il Sitam Riviera del Brenta passa perentoriamente sul Rugby Monza e centra la vittoria con il punteggio di 32-18. Netta la superiorità in mischia e nelle touches che non hanno permesso al Rugby Monza di far girare la palla con i tre quarti e fare il loro gioco. A Padova, invece, va in scena il risultato più sorprendete se non altro perché la campionesse in carica della Benetton Treviso avevano battuto largamente il Valsugana Padova nelle due gare della regular season. Il match finisce sul 5-5 grazie alla meta della Stefan (Treviso) allo scadere del primo tempo e alla meta del pareggio di Folli (Valsugana) al 65’. La differenza l’ha fatta la micidiale difesa del Valsugana che ha placcato davvero tutto. Domenica i match di ritorno a campi invertiti. SEMIFINALI ANDATA - 15.04.2012 SITAM RIVIERA DEL BRENTA – ASD RUGBY MONZA 32 – 18 (5-0) Classifica: Riviera del Brenta punti 5; Rugby Monza punti 0. VALSUGANA PADOVA – BENETTON TREVISO 05 – 05 (2-2) Classifica: Valsugana Padova e Benetton Treviso punti 2. Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta (Art. 30/B/b regolamento attività sportiva). Finale campionato Nazionale serie A femminile è in programma sabato 28 aprile 2012. Marco CORDELLI Tel: +390645213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
SERIE B RISULTATI 19^ GIORNATA
Articolo Successivo
ECCELLENZA, TABELLINI XVII GIORNATA
Redazione