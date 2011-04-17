(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A FEMMINILE. SARA' BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA LA FINALE SCUDETTO La finale scudetto edizione 2010-2011 sarÃ giocata dalla Benetton Treviso e dal Sitam Riviera del Brenta. Le semifinali di ritorno, infatti, non hanno riservato sorprese. La Benetton Treviso replica la prestazione di una settimana fa a Frascati e chiude la gara battendo la Red& Blu con il risultato di 49-15. Da par suo il Sitam Riviera del Brenta centra il successo esterno andando a vincere a Monza per 31-12. La finale Ã¨ in programma sabato 23 aprile sul neutro di Mantova. SERIE A FEMMINILE â SEMIFINALI RITORNO â BENETTON TREVISO - RED&BLU RUGBY 49 â 15 (5-0) Classifica: Benetton Treviso punti 10; Red&Blu punti 0. RUGBY MONZA - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 12 â 31 (0-5) Classifica: Riviera del Brenta punti 10; Rugby Monza punti 0. IL TABELLINO. BENETTON TREVISO - RED&BLU RUGBY 49-15 (35-05) Treviso: De Nicolao, Renosto, Furlan (24 De Venezia) (62 Bortoletto), Busato, Agnoletti, Tondinelli (41 Pegorer), Costa, Stefan, Menuzzo, Este (22 Nascimben), Gallina, Severin (41 Rossi), PettenÃ (41 Miglio), Tosello (41 Zanon), Innocente (72 Tosello). All. Rossetti. Red&Blu: Grasso, Gianangeli, Podagelyte, Campanella, Scafuri (45 Lauretti), Pietracci, Tedeschi, Bettoni, Sanfilippo, Monacelli (47 Felici), Cucchiella F. (58 Cesari), Passerini; Cucchiella E., Denza, Mondella. All. Marco Calenne. Marcatori: 6 Mt Furlan tr Tondinelli; 15 Mt Este tr Tondinelli; 19 Mt Este tr Tondinelli; 23 Mt Stefan tr Tondinelli, 35 MT Severin tr Tondinelli; 42 Mt Cucchiella E. IIÂ° Tempo: 49 Mt Grasso; 54 Mt Renosto tr Costa; 67 Mt Costa tr Costa; 80 Mt Gianangeli. Arbitro: Salvini (Firenze). Giudici di linea: Masetti (Arezzo) e Poggipollini (Bologna). Note: Cartellini gialli: al 25 per Monacelli. RUGBY MONZA - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 12-31 (05-17) Monza: Bollini (40 Belloni), Magatti, Rochas, Bongiorno, Panizzuti, Virgili, Chindamo, Scotto, Gaudino, Trilli, Borgioli, Calligaro (70 Arpano), Etese (63 Bettolatti), Di Toma (72 Casati), Barazzetta. All. Gaudino C. Riviera: Ruzza, Cifra (65 Fanfoni), Pizzati, Vaghi (63 Sterzi), Carlet, Schiavon Veronica, Schiavon Valentina, Trevisan, Molic (45/50 Gazzola), Nespoli C., Pantarotto, Gai, Danieli, Vigato, Nespoli A. (60 Gazzola), All. Faggin. Marcatori: 10 Mt Nespoli C. tr Schiavon Ver.; 18 Mt Chindamo; 27 Mt Cifra; 36 Mt Pizzati; IIÂ° Tempo; 50 Mt Vaghi tr Schiavon Ver.; 58 Mt Molic tr Schiavon Ver.; 70 Mt Bettolatti tr Virgili. Arbitro: Guastini (Prato). Giudici di linea: Gobbi (Piacenza) e Ballardini (Alessandria). Note: Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
