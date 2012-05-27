SERIE A. FIAMME ORO IN FINALE. GRANDE MILANO E LIVORNO IN SERIE B.
27/05/2012
SERIE A. LE FIAMME ORO VANNO IN FINALE. RETROCEDONO IN SERIE B: GRANDE MILANO E LIVORNO. Le Fiamme Oro non falliscono l’appuntamento con la finale del Campionato di Serie A e contro la Unione Capitolina vincono il match per 31-18. La gara è sempre stata in mano ai ragazzi del coach Valsecchi. Poche distrazioni e tata qualità in campo hanno fatto la differenza. Solo alla fine della prima frazione di gioco, chiusa sul 16-10 per i poliziotti, la Unione Capitolina ha accorciato lo score portandosi sul 13-10 per le Fiamme oro. Poi due mete di Barion hanno definitivamente spento le velleità dei capitolini. Nei Play Out doppia retrocessione per le formazioni del Girone 1. A Livorno l’Avezzano supera i toscani per 7-24 conquistando così la salvezza in Serie A. A Milano la beffa più crudele. Grande Milano e Paese pareggiano il match per 18-18, dopo che i lombardi avevano chiuso il primo tempo sul (15-00). Il paese chiude così la serie a quota 6 in classifica mentre il Grande Milano finisce in Serie B. Serie A – SEMIFINALI Ritorno Fiamme Oro Roma - Unione Rugby Capitolina 31 – 18 (4-0) Classifica: Fiamme oro Roma punti 5; Unione Capitolina punti 4. M-Three Amatori San Donà - Lyons Piacenza inizio ore 17.30 Classifica: Lyons Piacenza punti 4; San Donà punti 1. Serie A – PLAY OUT RETROCESSIONE Ritorno Livorno – Auto Sonia Avezzano 07 – 24 (0-4) Classifica: Avezzano punti 9; Livorno punti 0. Grande Milano - Gruppo Padana Paese 18 – 18 (2-2) Classifica: Paese punti 6; Grande Milano punti 3. TABELLINI FIAMME ORO RUGBY v UR CAPITOLINA 31-18 (16-10) FIAMME ORO Rugby: Mariani, Rosa, Barion, Forcucci, De Gaspari, Boarato (34’ st Massaro), Benetti, Maestri (1’ st Zitelli), Vedrani, Pellegrinelli (14’ st Favaro), Cazzola, Santelli (37’ st Flammini), Pettinari (1’ st Cocivera), Cerqua (37’ st Pettinari), Gasparini (26’ st Vicerè). All.: Sven Valsecchi – Rocco Salvan CAPITOLINA: Rebecchini G., Mascagni, Marrucci (14’ st Bitonte), Scalzo G (14’ st Recchi), Iacolucci (20’ st Varriale), Diana, Vannini (37’ st Tonnicchia), Bitetti, De Michelis, Iachizzi (34’ st Cozzolino), Manozzi (13’ st Lupi), Scoccini, Rossi, Polioni (38’ st Pamphili), Marsella (34’ st Bianchi). All. : Cococcetta Marcatori Primo tempo: 3’ m Cazzola tr Benetti (7-0); 8’ drop Boarato (10-0); 11’ cp Diana (10-3); 30’ cp Benetti (13-3); 33’ m Scalzo tr Diana (13-10); 36’ cp Benetti (16-10) Secondo tempo: 2’ m Barion (21-10); cp Diana (21-13); 11’ cp Benetti (24-13); 30’ m Barion tr Benetti (31-13); 47’ m De Michelis (31-18). Arbitro: Blessano (Treviso) Note: 6’ pt giallo Vedrani; 24’ pt giallo Gasparini; 42’ st giallo Barion; 43’ st giallo Vicerè Spettatori: 1.200 ca. Punti: Fiamme Oro Rugby 4 – UR Capitolina 0 Crush Military Watch “Man of the match”: Guido Barion M-THREE AMATORI SAN DONÀ - LYONS PIACENZA (inizio ore 17.30) LIVORNO RUGBY - AUTO SONIA AVEZZANO 7-24 (7-12) Livorno: Retief; Neri (38' st Paperini), Citi, Gambini, Righetti (38' st Contini); Chiesa T., Brancoli A.; Cortesi (cap.), Bonavia (44' st Degortes), Montagnani (44' st Giglioli); Pannocchia (47' st Peluso), Favati (10' st Vullo); Orabona, Pracchia (dal 15' pt al 24' pt Zaccuri), Lazar (26' st Zaccuri). All.: Diego Saccà. Avezzano: Thomsen; Lanciotti R., Pallotta (42' st Sorge), Babbo Mau. (cap.), Guanciale (27' st Taccone); Fidanza, Speranza (48' st Porretta); Angeloni, Babbo G., Passalacqua (29' st Baiocchi); Cofini A. (48' st Fantauzzi), Marcanio; Cacchione (28' st Ranalletta), Comperti (1' st Cofini S.), Lanciotti S. (dal 2' pt al 4' pt Di Cintio) (48' st Di Cintio). All.: Alberto Cantucci Marcatori: nel p.t. (7-12) 6' cp Thomsen (0-3), 16' m. Cortesi tr. Brancoli A. (7-3), 26' cp Thomsen (7-6), 41' cp Thomsen (7-9), 43' cp Thomsen (7-12); nel st 7' m. Babbo Maurizio tr. Thomsen (7-19), 45' m. Angeloni. Arbitro: Pennè di Milano. Note: cartellino rosso, per fallo di reazione, per Angeloni (47' st). Cartellino gialli per Speranza (23' pt), per Chiesa T. (14' st) e per Thomsen (37' st). Punti conquistati in classifica: Livorno 0, Avezzano 4. GRANDE MILANO - GRUPPO PADANA PAESE 18-18 (15-00) Rugby Grande Milano: Vicinanza, Rossi, Missaglia, Viganò D. ViceCPT, Negri, Bissolotti, Celoni , Mbandà, Viganò E. (49' Morabito), Cancro, Jacotti, Dell’Acqua, Deponti (59' Romascu), Kaspareck, Puddu Capitano A disposizione: Dozio, Porreca, McAllister, Mastroserio,Todini, Catanese Allenatore: Achille Bertoncini Rugby Paese: Furlan, Fornarolo, Gemin, Pavan (41' Casarin), Agnoletto, Barzan, Memo (41' Bergamo),Tamas (70' Rufoloni), Gigliodoro, Durigon, Signori (59' Menelle), Secolo, Berisa, Kudin, Caeran (70' Deoni). A disposizione: Zanatta, Passuello, Busi Angeli. Allenatore: Giovanni Zaffalon Marcatori: pt 5' M Vicinanza (5-0); 22' CP Viganò D. (8-0); 34' M Negri tr Viganò D. (15-0); st 50' M Tamas tr Agnoletto (15-7); 58' M Tamas (15-12); 63' CP Viganò D. (18-12); 72' CP Agnoletto (18-15); 79' CP Agnoletto (18-18). Arbitro: Marrama (Padova). Note: Spettatori: circa 500. Tempo: coperto
