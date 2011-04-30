(RUGBY NOTIZIE) SERIE A GIRONE 1, IL RUGBY LIVORNO BATTE LE FIAMME ORO ROMA
di Redazione
30/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A GIRONE 1. IL RUGBY LIVORNO BATTE LE FIAMME ORO ROMA Nel primo anticipo della 21^ giornata il Rugby Livorno centra una importante vittoria in chiave salvezza. Contro le Fiamme Oro Roma, infatti, i toscani si impongono per 25-19. Alle ore 19.30 avrÃ inizio il secondo anticipo della giornata tra Cammi Calvisano â Banco di Brescia. Serie A â Girone 1 â XXI giornata Livorno Rugby v Fiamme Oro Roma 25 â 19 (4-1) Classifica:Cammi Calvisano punti 87; San Gregorio Catania punti 76; Fiamme Oro Roma e Consiel Firenze punti 70; Amatori San DonÃ punti 62; Cus Verona punti 60; Dolme Med Italia Pro Recco punti 38; St Udine punti 30; Banco di Brescia punti 28; Livorno punti 25; Zhermack Badia punti 19; Amatori Milano punti 13. *****Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione. IL TABELLINO LIVORNO - FIAMME ORO ROMA 25-19 (10-12) LIVORNO: Esposito; Neri, Ferrini (37' st Buonamano), Gambini, Burani (31' st Bellini F.); Squarcini R., Brancoli A.; Morixe, SaccÃ A. (40' st Stilo), Brancoli G.; Cortesi, Squarcini E.; Micheletti (27' st Lazar), Bellini M., Artal. A disp.: Pracchia, Bufalini, Milianti. All.: Diego SaccÃ . FIAMME ORO ROMA: Boarato (1' st Pelliccione); Baldini (33' st Calandro), Rosa, Massaro, Mariani; Forcucci, Benetti; Mernone, Vedrani, Pellegrinelli (17' st Moscarda); Cazzola A., Riedi (11' st Flammini), Cerqua (38' pt Gasparini), VicerÃ¨, Cocivera (36' st Lombardo). A disp.: Giannelli, Andreucci. All.: Sven Valsecchi. MARCATORI: nel pt (10-12) 11' e 27' cp Boarato (0-6), 28' cp Squarcini R. (3-6), 32' m. Micheletti tr. Squarcini R. (10-6), 34' e 45' cp Boarato (10-12); nel st 4' m. Esposito tr. Squarcini R. (17-12), 8' cp Squarcini R. (20-12), 20' m. tecnica mischia Fiamme Oro tr. Benetti (20-19), 38' m. Neri (25-19). ARBITRO: Damasco di Napoli. NOTE: cartellini gialli per Morixe (19' st), Cazzola A. (44' st) e Brancoli G. (44' st). In classifica 4 punti per Livorno, 1 per le Fiamme Oro Roma. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
