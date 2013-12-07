SERIE A GIRONE 1. IL RUGBY UDINE BATTE IL FIRENZE PER 21-17
di Redazione
07/12/2013
Roma, 07 DICEMBRE 2013
SERIE A GIRONE 1
IL RUGBY UDINE BATTE IN TRASFERTA IL RUGBY FIRENZE PER 21-17
Nell’anticipo della nona giornata il Rugby Udine batte Rugby Firenze per 21-17. Partita in mano ai padroni di casa che al 47 erano in vantaggio per
17-11. In sei minuti il Rugby Udine segna 10 punti che valgono la vittoria con una meta di Conti e 5 punti dal piede di Bombonati. Domani il resto del
programma della nona giornata.
Serie A – Girone A – 08.12.13 – IX giornata – Anticipo.
Firenze Rugby v Rugby Udine, 17 – 21 (1-4)
Classifica:
L’Aquila Rugby 1936 punti 33; Rugby Colorno punti 32; Lyons Piacenza e Recco punti 29; Accademia FIR punti 27; Cus Verona punti 23; Valpolicella e
Rugby Banco di Brescia punti 17; Udine punti 14; Firenze punti 9; Rubano punti 5; Romagna punti 0.
Firenze, Stadio “Cavallaccio” – sabato 7 dicembre 2013
Serie A, IX giornata
AEROPORTO FIRENZE RUGBY v RUGBY UDINE 1928 17-21 (14-11)
Marcatori: p.t. 9' cp Bombonati (0-3); 18' mt Di Pietro (0-8); 22’ mt Rios tr Falleri (7-8); 36’ mt Santi tr Falleri (14-8); 44’ cp Bombonati
(14-11); s.t. 7' cp Falleri (17-11); 9’ mt Conti tr Bombonati (17-18); 15' cp Bombonati (17-21).
Aeroporto Firenze Rugby: Falleri, Semoli (1' s.t. Bastiani), Ghini, Meyer, Nava, Rios, Mené (24' s.t. De Castro), Santi, Fortunati Rossi, Bianchini
(16' s.t. Beretta), Parri (30' s.t. Ciampa), Soldi (32' s.t. Savia), Chiostrini (33' s.t. Meroni), Fanelli (7' s.t. Leoni), Gambineri (30' s.t. Bianco
G.). All. Sordini-Segundo
Rugby Udine 1928: Lentini, Conti (30' s.t. Pisano), Picogna, Lo Schiavo, D’Anna, Bombonati, Curtolo (30' s.t. Barella), Dei, Di Pietro, Lorenzon,
Avoledo (30' s.t. Giacomini), Montani, Taddio (1' s.t. Wachsmann), Corbanese, Montorfano. A disp.: Marconato, Sabot, Venier, Mezzavilla. All. Teghini
Arbitro: Belvedere (Roma)
G.di L.: Iavarone, Cennini
Calciatori: Falleri (Aeroporto Firenze) 3/5; Bombonato (Rugby Udne 1928) 4/5
Cartellini: Cg 36' pt Corbanese (Rugby Udne 1928), Cg 36' st Santi (Aeroporto Firenze).
Note: Primo tempo sole, secondo tempo nebbia, campo in buone condizioni, 300 spettatori. Classifica aggregata: 1-4
