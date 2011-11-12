(RUGBY NOTIZIE) SERIE A GIRONE 1 IL SAN DONA' BATTE L'ACCADEMIA FEDERALE
di Redazione
12/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 NOVEMBRE 2011 SERIE A GIRONE 1. IL SAN DONA' BATTE L'ACCADEMIA FEDERALE PER 14-5 Nell'anticipo della sesta giornata il M-Three Amatori San DonÃ ha battuto l'Accademia Nazionale di Tirrenia con il risultato di 14-5, conquistando 4 importanti punti che gli hanno permesso di raggiungere il Lyons Piacenza al secondo posto della classifica a quota 19. Domani il rsto della sesta giornata con il big match Fiamme Oro Roma - Lyons Piacenza. Serie A â Girone A â 13.11.11 â ore 14.30 M-Three San DonÃ v Accademia Nazionale Tirrenia 14 â 05 (4-0) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 23; Rugby Lyons Piacenza e Amatori san DonÃ punti 19; Rugby Udine punti 17; Firenze Rugby e Donelli Modena 15; Pro Recco punti 13; Accademia Nazionale Tirrenia punti 12; Cus Verona punti 8; Banco di Brescia punti 7; Grande Rugby Milano punti 6; Livorno Rugby punti 5. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
