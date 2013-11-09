RUGBY NOTIZIE] SERIE A GIRONE 1. L'ACCADEMIA FEDERALE BATTE IL ROMAGNA PER 33-21
di Redazione
09/11/2013
Roma, 09 Novembre 2013
SERIE A GIRONE 1.
NELL'ANTICIPO DELLA SESTA GIORNATA L'ACCADEMIA FEDERALE BATTE IL ROMAGNA PER 33-21
L’Accademia Federale “Ivan Francescato”, nell’anticipo della sesta giornata, centra il successo esterno battendo il Romagna Rugby per 33-21
(p.t. 6-12). Domani il resto della giornata.
Serie A – Girone 1 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Romagna RFC v Accademia FIR 21 – 33 (0-5)
Classifica:
Accademia FIR e Rugby Colorno punti 22; L’Aquila Rugby 1936 punti 21; Lyons Piacenza punti 19;; Recco punti 14; Valpolicella punti 13; Udine e Cus
Verona punti 9; Banco di Brescia punti 8; Rubano punti 5; Firenze rugby punti 4; Romagna punti 0.
Campionato di Serie A1 2013-2014
VI giornata, sabato 9 novembre 2013 – Stadio del Rugby di Cesena
ROMAGNA RFC-ACCADEMIA NAZIONALE FRANCESCATO 21-33 (6-12)
Romagna RFC
15.Righi, 14. Donati, 13.Donatini, 12.Calderan, 11.Marzocchi (35’ st Medri S), 10.Baroni (37’ st Gollinucci), 9.Mattiacci (30’ st Medri M),
8.Fantini (30’ st Visani), 6.Magnani P(1’ st Cacciagrano), 7.Mtya, 5.Sgarzi, 4.Cotignoli, 3.Colavecchia (30’ st Gaeta D), 2.Cossu (37’ st
Silvani), 1.Gaeta A. (10’ st Turroni)
A disposizione: 18.Turroni, 17.Gaeta D, 16.Silvani, 19.Cacciagrano, 22.Visani, 21.Medri M, 20.Medri S, 23.Gollinucci,. Allenatore: Urbani
Accademia Nazionale Francescato
15.Di Giulio, 14.Miotto, 13.Gabbianelli (13’ st De Santis), 12.Ciju, 11.Lombardo (35’ Agbasse), 10.Azzolini, 9.Pasini (2’ st Chiappini),
8.Giammarioli (27’ pt-37’ pt sost temp Sgarbossa), 7.Boccardo, 6.Cisse, 5.Ruzza, 4.D’Onofrio (2’ st Baruffaldi), 3.Rossetto (13’ st
Sgarbossa), 2.Ferro (2’ st Boccarossa), 1.Buonfiglio (13’ st Vento)
A disposizione: 16.Baruffaldi, 17.Vento, 18.Sgarbossa, 19.Chiappini, 20.Cornelli, 21.Boccarossa, 22.De Sentis, 23.Agbasse. Allenatore: De Marigny
Marcatori
Primo tempo: 3’ m Di Giulio (0-5), 16’ cp Righi (3-5), 32’ cp Righi (6-5), 39’ m Ciju t Azzolini (6-12)
Secondo tempo: 1’ cp Righi (9-12), 14’ m Baruffaldi t Azzolini (9-19), 26’ st m Boccardo t Azzolini (9-26), 34’ m mischia Romagna (14-26),
36’ m Agbasse t Azzolini (14-33), 40’ m Cacciagrano t Righi (21-33)
Arbitro: Blessano
Note: Cartellini Cartellini gialli: 23’ pt Rossetto, 13’ st Sgarzi, 24’ st Marzocchi Cartellini rossi: nessuno
Redazione