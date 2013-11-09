Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

RUGBY NOTIZIE] SERIE A GIRONE 1. L'ACCADEMIA FEDERALE BATTE IL ROMAGNA PER 33-21

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO


Roma, 09 Novembre 2013

SERIE A GIRONE 1.
NELL'ANTICIPO DELLA SESTA GIORNATA L'ACCADEMIA FEDERALE BATTE IL ROMAGNA PER 33-21

L’Accademia Federale “Ivan Francescato”, nell’anticipo della sesta giornata, centra il successo esterno battendo il Romagna Rugby per 33-21
(p.t. 6-12). Domani il resto della giornata.

Serie A – Girone 1 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Romagna RFC v Accademia FIR 21 – 33 (0-5)

Classifica:
Accademia FIR e Rugby Colorno punti 22; L’Aquila Rugby 1936 punti 21; Lyons Piacenza punti 19;; Recco punti 14; Valpolicella punti 13; Udine e Cus
Verona punti 9; Banco di Brescia punti 8; Rubano punti 5; Firenze rugby punti 4; Romagna punti 0.

Campionato di Serie A1 2013-2014
VI giornata, sabato 9 novembre 2013 – Stadio del Rugby di Cesena
ROMAGNA RFC-ACCADEMIA NAZIONALE FRANCESCATO 21-33 (6-12)

Romagna RFC
15.Righi, 14. Donati, 13.Donatini, 12.Calderan, 11.Marzocchi (35’ st Medri S), 10.Baroni (37’ st Gollinucci), 9.Mattiacci (30’ st Medri M),
8.Fantini (30’ st Visani), 6.Magnani P(1’ st Cacciagrano), 7.Mtya, 5.Sgarzi, 4.Cotignoli, 3.Colavecchia (30’ st Gaeta D), 2.Cossu (37’ st
Silvani), 1.Gaeta A. (10’ st Turroni)
A disposizione: 18.Turroni, 17.Gaeta D, 16.Silvani, 19.Cacciagrano, 22.Visani, 21.Medri M, 20.Medri S, 23.Gollinucci,. Allenatore: Urbani

Accademia Nazionale Francescato
15.Di Giulio, 14.Miotto, 13.Gabbianelli (13’ st De Santis), 12.Ciju, 11.Lombardo (35’ Agbasse), 10.Azzolini, 9.Pasini (2’ st Chiappini),
8.Giammarioli (27’ pt-37’ pt sost temp Sgarbossa), 7.Boccardo, 6.Cisse, 5.Ruzza, 4.D’Onofrio (2’ st Baruffaldi), 3.Rossetto (13’ st
Sgarbossa), 2.Ferro (2’ st Boccarossa), 1.Buonfiglio (13’ st Vento)
A disposizione: 16.Baruffaldi, 17.Vento, 18.Sgarbossa, 19.Chiappini, 20.Cornelli, 21.Boccarossa, 22.De Sentis, 23.Agbasse. Allenatore: De Marigny

Marcatori
Primo tempo: 3’ m Di Giulio (0-5), 16’ cp Righi (3-5), 32’ cp Righi (6-5), 39’ m Ciju t Azzolini (6-12)
Secondo tempo: 1’ cp Righi (9-12), 14’ m Baruffaldi t Azzolini (9-19), 26’ st m Boccardo t Azzolini (9-26), 34’ m mischia Romagna (14-26),
36’ m Agbasse t Azzolini (14-33), 40’ m Cacciagrano t Righi (21-33)

Arbitro: Blessano
Note: Cartellini Cartellini gialli: 23’ pt Rossetto, 13’ st Sgarzi, 24’ st Marzocchi Cartellini rossi: nessuno

Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )

Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2322&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L'ITALIA PARTE BENE MA CEDE ALLA DISTANZA, A TORINO L'AUSTRALIA VINCE 20-50

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019