RUGBY NOTIZIE] SERIE A GIRONE 1. L'ACCADEMIA FIR BATTE IL BANCO DI BRESCIA PER 47-12

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2013

Roma, 01 Novembre 2013

SERIE A GIRONE 1. ANTICIPO DELLA QUINTA GIORNATA
Nell’anticipo della quinta giornata del Campionato nazionale di Serie A, i ragazzi dell’Accademia FIR battono nettamente il Banco di Brescia con
il punteggio di 47-12. Mattatore dell’incontro Ruzza autore di tre mete personali.

Serie A – Girone 1 – 03.11.13 – ore 14.30 – (Quinta giornata)
Accademia FIR v Banco di Brescia Rugby, 47 – 12 (5-0)
Classifica:
Accademia FIR, Rugby Colorno e L’Aquila Rugby 1936 punti 17; Lyons Piacenza punti 14; Recco punti 13; Udine punti 9; Valpolicella, Cus Verona e
Banco di Brescia punti 8; Firenze rugby punti 4; Rubano, Romagna punti 0.

ACCADEMIA FIR - BANCO DI BRESCIA RUGBY 47–12 (33-00)
ACCADEMIA FIR: Cantoni, Miotto, De Santis, Ciju, Agbasse (70 Ferro), Azzolini, Boccarossa (59 Giammarioli), Archetti, Boccardo (59 Pasini), Cornelli,
Ruzza, Chiappini (43 D’Onofrio), Rossetto (52 Sgarbossa), Baruffaldi, Vento (41 Buonfiglio). Allenatore: De Marigny – Prestera
Rugby Brescia: Piscitelli, Mambretti, Volpari (70 Secchi Villa L.), Squizzato (49 Franceschini), Secchi Villa G. (52 Ferrari C.), Ciserchia,
Faggiano, Pagani (23 Romano M.), Ferrari M, Radici, Miglietti (41 Pola), Reboldi (61 Franzoni), Baruffi, Azzini, Cherubini (68 Trevisan). Allenatore:
Sainaghi.
Marcatori: 2 Mt Agbasse tr Azzini; 5 Mt Ruzza; 10 Mt Cornelli tr Azzini; 17 Mt Ciju tr Azzini; 32 Mt Ruzza tr Azzini; II° tempo: 42 Mt Ruzza tr
Azzini; 47 Mt Ciju tr Azzini; 62 Mt Tecnica Brescia tr Ciserchia; 65 Mt Azzini.
Arbitro: Rizzo di Piacenza.
Note: Cartellini gialli: al 59 per Sgarbossa; al 76 per Secchi Villa L.

