SERIE A, GIRONE 1. VINCE L'ACCADEMIA FEDERALE DI TIRRENIA CONTRO IL PRO RECCO
07/04/2012
Roma, 07 aprile 2012 SERIE B, GIRONE 1. VINCE L'ACCADEMIA FEDERALE DI TIRRENIA CONTRO IL PRO RECCO Vince l'Accademia Federale di Tirrenia nel recupero contro il Med Italia Pro Recco. I ragazzi del coach De Carli si aggiudicano il match per 36-19 grazie a 5 mete e 11 punti dal piede di Campagnaro. Serie A – Girone A Accademia Nazionale Tirrenia – Med Italia Pro Recco 36 – 19 (5-0) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 74; San Donà punti 73; Aeroporti di Firenze punti 58; Lyons Piacenza punti 55; Udine punti 52; Brescia punti 47; Recco punti 44; Accademia Nazionale Tirrenia punti 43; Modena punti 42; Cus Verona punti 28; Grande Rugby Milano punti 12; Livorno Rugby punti 5. IL TABELLINO ACCADEMINA NAZIONALE TIRRENIA – MED ITALIA PRO RECCO 36-19 (10-05) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete (40 Violi), Guarducci, Bettin (66 Gazzola), Campagnaro, Sarto, Padovani, Marinaro, Marazzi, Conforti, Mhadhbi (80 benvenuti), Berton (74 Riedo), Grassotti (55 Nostran), Iovenitti (43 Biancotti), Conti (43 Mariconi), Scarsini (35 Zanusso). All. De Carli Gianpiero Recco: Del Ry, Ansaldi (74 Bertagnon), Tassara, Torchia (43 lanzotto), Becerra, Agniel, Villagra (80 Scicchitano), Salsi, Tonini (66 Giorgi), Lopez, vallarono (41 Orlandi), Metaliaj, Firetto (41 Galli), Noto, Casareto (53 Bedocchi). Allenatore: Villagra. Marcatori: 5 Mt Bettin tr Campagnaro; 17 Mt Tonini; 29 cp Campagnaro; II° Tempo: 41 Mt Sarto tr Campagnaro; 52 Mt Marazzi tr Campagnaro; 63 Mt Salsi tr Agniel; 76 Mt Lopez tr Agniel; 78 Mt Sarto tr Campagnaro; 82 Mt Padovani. Arbitro: Boaretto di Rovigo. Giudici di Linea: Rebuschi e Fracasso.
