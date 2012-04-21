SERIE A. GIRONE 1. VINCONO FIAMME ORO ROMA E RECCO
di Redazione
21/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 21.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 21 aprile 2012 SERIE A. GIRONE 1. NELL'ANTICIPO DELLA 19^ GIORNATA VINCONO FIAMME ORO ROMA E PRO RECCO. Le Fiamme oro tengono il passo e nell’anticipo della 19^ giornata battono il fanalino di coda Livorno con il netto punteggio di 69-00. Inaspettato passo falso per Aeroporti di Firenze. I toscani rimediano una brutta sconfitta interna superati dal Recco per 13-23, concedendo la possibilità al Lyons Piacenza di passarli in classifica se gli emiliani dovessero vincere il match interno contro il Modena. Domani il resto della giornata. Serie A – Girone A - XIX giornata – 22.04.12 – ore 15.30 Aeroporto di Firenze v Med Italia Pro Recco 13 – 23 (0-4) Livorno Rugby v Fiamme Oro Roma 00 – 69 (0-5) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 79; San Donà punti 73; Aeroporti di Firenze punti 58; Lyons Piacenza punti 55; Udine punti 52; Recco punti 48; Brescia punti 47; Accademia Nazionale Tirrenia punti 43; Modena punti 42; Cus Verona punti 28; Grande Rugby Milano punti 12; Livorno Rugby punti 5. LIVORNO RUGBY vs FIAMME ORO ROMA 0-69 (0-36) LIVORNO: Chiesa T. (4' s.t. Bonavia); Retief, Spolverini (1' s.t. Citi), Gambini, Neri (12' s.t. Tarantino); Milianti Mar., Brancoli A.; Cortesi (cap.), Musto, Montagnani; Pannocchia, Vullo (10' s.t. Favati); Orabona (24' s.t. Lazar), Pracchia, Zaccuri. A disp.: Brancoli G., Goti A.. All.: Diego Saccà. FIAMME ORO ROMA: Barion; Pelliccione (35' s.t. Favaro), Massaro (cap.) (28' s.t. Forcucci), Rosa, De Gaspari (18' s.t. Vassallo); Boarato, Martinelli (28' s.t. Benetti); Cerasoli, Zitelli (dal 21' p.t. al 26'p.t. Bottino) (6' s.t. Bottino), Pellegrinelli; Cazzola A., Santelli; Pettinari, Vicerè (6' s.t. Lombardo), Cocivera (18' s.t. Di Stefano). A disp.: Cerqua. All.: Sven Valsecchi. MARCATORI: p.t.12' m. Cerasoli (0-5), 15' m. Barion (0-10), 22' m. Cerasoli tr. Boarato (0-17), 28' m. De Gaspari tr. Boarato (0-24), 31' m. Massaro (0-29), 35' m. Zitelli tr. Boarato (0-36); s.t. 1' m. Rosa (0-41), 19' m. Pellegrinelli tr. Boarato (0-48), 26' m. Pellegrinelli tr. Boarato (0-55), 39' m. Vassallo tr. Boarato (0-62), 41' m. Forcucci tr. Boarato (0-69). ARBITRO: Ranalli di Sulmona. NOTE: Cartellino giallo per Brancoli A. (Livorno) al 26' p.t. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; Fiamme Oro Roma 5. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
cSERIE B. RISULTATI 20^ GIORNATA
Articolo Successivo
CALVISANO, PRATO, MOGLIANO E ROVIGO AI PLAY-OFF
Redazione