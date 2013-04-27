SERIE A, GIRONE 2. ANTICIPO DELLA 20^ GIORNATA. L'ALGHERO BATTE L'AMATORI CATANIA PER 29-19
L’Alghero batte l’Amatori Catania nell’anticipo della ventesima giornata per 29-19, conquistando 5 punti in classifica. Domani il resto della giornata. Serie A – Girone B – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30 Gruppo Padana Paese v Autosonia Avezzano 44 – 21 (5-0) Amatori Catania v Novaco Alghero 19 – 29 (0-5) Classifica: Colorno punti 73; Valpolicella punti 72; Vicenza punti 59; Alghero punti 57; Paese punti 51; Cus Torino punti 45; Capoterra punti 43; Amatori Catania punti 42; Amatori Badia punti 37; Cus Padova punti 34; Amatori Parma punti 20; Avezzano punti 11. AMATORI CATANIA V NOVACO ALGHERO 19 – 29 (5-12) AMATORI CATANIA: Gorgone, Montedoro, Zappalà (80 Ruscica), Corona,Strazzeri, Camino, Parisi (49 Moncada) Vasta, Palmieri (57 Vinti) Ferrara, Fassari, Grimaldi (43 Camino), F. Guglielmino, Vinti (41 Delfino), L. Venturino (75 Ardito), Delfino, Leonardi (49' G. Guglielmino). A disposizione.Mascherucci, Greco, Cuntrò. All. Ezio Vittorio. AMATORI ALGHERO:Costantini, Solinas, Apikotoa, Franchin (40' Salis), Peana, Peens, Daga, Toniolo, Giacci, Lombardo, Rancati, Paco, Gajion, Paddeu, Spirito (50' Boletti) A disposizione: Sirbu, Loi, Deligio, Satta. All.:Peens. MARCATURE: 1' meta Leonardi; 25' meta Apikotoa tr. Peens; 38' meta Franchin; II° Tempo: 55 Mt Costantini tr Peens; 63' meta Zappalà tr. Gorgone; 69' meta Costantini tr. Peens; 76' meta Delfino tr. Gorgone; 81 c.p. Peens. ARBITRO: Colantonio diRoma. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
