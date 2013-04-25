SERIE A, GIRONE 2. ANTICIPO DELLA 22^ IL RUGBY PAESE BATTE L'AVEZZANO 44-21
di Redazione
25/04/2013
Anticipo della ventesima giornata. Il Rugby Paese centra la vittoria per 44-21 contro l’Avezzano segnando sette mete. Serie A – Girone B – XX giornata – 25.04.13 Gruppo Padana Paese v Autosonia Avezzano 44 – 21 (5-0) Classifica: Colorno punti 73; Valpolicella punti 72; Vicenza punti 59; Alghero punti 52; Paese punti 51; Cus Torino punti 45; Capoterra punti 43; Amatori Catania punti 42; Amatori Badia punti 37; Cus Padova punti 34; Amatori Parma punti 20; Avezzano punti 11. Paese, Stadio “G. Visentin” – 25 aprile 2013 Campionato Serie A girone 2 – 20° giornata Gruppo Padana PAESE vs AVEZZANO Rugby 44-21 (pt 26-14) Marcatori: pt 5’ m Lubes, 14’ m Passuello tr Agnoletto, 20’ m F.Volpe tr Thomsen, 30’ m Secolo tr Agnoletto, 37’ m Guardiano tr Thomsen, 40’ m Pagotto tr Agnoletto; st 12’ m Farina tr Thomsen, 16’ cp Agnoletto, 23’ m Codo, 28’ m Furlan, 40’ m Zanatta. Paese: Agnoletto, Passuello (13’ st Furlan), Marco Properzi, Moro, Lubes, Fiacchi, Marco Pavin (13’ st Memo), Cadorin (29’ pt Pagotto), Bot, Fenzi (20’ st Cosmo), Fornarolo (29’ st Spera), Secolo, Deoni (20’ st Caeran), Zara (20’ st Codo), Berisa (20’ st Zanatta). All. M.Pavin-Vendramin Avezzano: R.Lanciotti, Sabatini (25’ st Rossi), Thomsen, S.Lanciotti, Colaiuda (5’ st Bernetti), Guardiano, G.Volpe, Farina, Babbo (19’ st Santangelo), Cinque (1’ st Pulsoni), Mercurio, F.Volpe, Venditti (5’ st Di Cintio), Ranalletta (5’ st Bonomo), Crucitti. All. Pratichetti Arbitro: Marrama (Padova) G.d.L: Franzoi (Mirano), Cusano (Vicenza) Ammonizioni: st 22’ Farina Progressivo: 5-0, 12-0, 12-7, 19-7, 19-14, 26-14, 26-21, 29-21, 34-21, 39-21, 44-21 Note: spettatori 200, Paese 3/7 (Agnoletto tr 3/7, cp 1/1), Avezzano 3/3 (Thomsen tr 3/3) Punti conquistati: Paese 5, Avezzano 0 Man of the match: Secolo Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
