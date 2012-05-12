SERIE A. GIRONE 2. L'AMATORI ALGHERO BATTE IL MILANO NELL'ANTICIPO
di Redazione
12/05/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 12.05.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 12 MAGGIO 2012 SERIE A. GIRONE 2. L'AMATORI ALGHERO BATTE ASR MILANO NELL'ANTICIPO DELLA 22 GIORNATA Nell’anticipo della 22 giornata l’amatori Alghero batte l Rugby Milano per 40-22 portandosi in zona sicura per evitare la fase retrocessione. Serie A – Girone B – XXII giornata – 13.05.12 – ore 15.30 Novaco Alghero v ASR Milano 40-22 (5-1) Classifica: Capitolina punti 66; Rubano e Romagna punti 63; Amatori Capoterra e Badia punti 61; Valpolicella punti 56; Amatori Catania e Amatori Alghero punti 55; Avezzano punti 45; Paese punti 43; Asr Milano punti 20; Gladiatori Sanniti punti 13. ^ Gladiatori Sanniti e Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione. IL TABELLINO NOVACO ALGHERO V ASR MILANO 40-22 (27-10) Alghero: Daga, Lorenzini, Franchin, Ricci (41 Ferrari), Solinas, Apikotoa, Salis (60 Peana), Caldon, Giacci (48 Toniolo), Lombardo, Pagani (50 Taddeu), Paco (60 Capponi), Bonetti (61 Mele), Spirito (70 Cocchiaro), Lynch (78 Berdini). ASR MILANO: Tolotti (70 Cestini), Molinaro, Barbini, Ragusi (60 Mazzotti), Gobbi, Thompson, Bestetti, Cipolla, Cortinovis (70 Limonta), Merlo, Barana, Gavazzoni, Ferrari (62 Balestrini), Corbetta, Piatti (41 Camelliti). Marcatori: 9 cp Ricci; 17 Mt Gobbi; 26 Mt Bonetti; 31 Mt Ricci tr Ricci; 32 Mt Tolotti; 37 Mt Spirito; 40 Mt Salis tr Apikotoa; II° Tempo: 57 cp Apikotoa; 60 Mt Solinas tr Apikotoa; 65 cp Apikotoa; 71 Mt Gavezzoni tr Thompson; 80 Mt Thompson. Arbitro: Belvedere di Roma. Note:Cartellino giallo: al 41 per Apikotoa. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA, CALVISANO RIMONTA ED ESPUGNA PRATO 22-27 IN FINALE-1
Articolo Successivo
ITALIA U20, ULTIMO RADUNO PRE-MONDIALE A TIRRENIA DAL 17 AL 20 MAGGIO
Redazione