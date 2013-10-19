SERIE A GIRONE A. IL RUGBY UDINE BATTE L'ACCADEMIA FIR PER 20-12
di Redazione
19/10/2013
Roma, 19 ottobre 2013
SERIE A GIRONE A. IL RUGBY UDINE PASSA CONTRO L'ACCADEMIA FIR PER 20-12.
Il Rugby Udine batte i ragazzi dell’Accademia Federale FIR con il punteggio di 20-12. Alla meta di Lombardo (Accademia) ha replicato D’Anna,
Archetti e Giacomini (Udine).
Serie A – Girone A – III giornata – 20.10.13 – ore 15.30
Accademia FIR v Rugby Udine 12 – 20 (0-4)
Classifica:
Accademia Federale punti 10; Colorno e Udine punti 9; Recco punti 8; Pol. L’Aquila punti 7; Valpolicella, Cus Verona e Lyons Piacenza punti 6;
Rubano, Romagna, Banco di Brescia e Firenze punti 0.
Parma, Stadio “XXV Aprile” – Sabato 19 Ottobre
ACCADEMIA NAZIONALE v RUGBY UDINE 12-20 (7-10)
Marcatori: p.t. 3’ m. Lombardo tr. De Santis (7-0); 15’ cp. Bombonati (7-3); 17’ m. D’Anna tr. Bombonati (7-10); s.t. 7’ m. Archetti
(12-10); 19’ m. Giacomini tr. Bombonati (12-20);
Accademia Nazionale: Di Giulio G.; Lombardo, Baruffato, Gabbianelli (1’ st. Azzolini), Agbasse; De Santis, Parisotto (15’ st. Boccarossa);
Cornelli, Boccardo (1’st. Giammarioli), Archetti (cap); Ruzza, Zanetti; Rossetto (1’ st. Bigoni), Baruffaldi (25’ st. Casini), Vento (15’ st.
Buonfiglio (32 st. Vento). All. De Marigny - Prestera
Rugby Udine: Lentini; Pisano (25’ pt. Scarlettaris), Picogna (25’ pt. Finotto), Lo Schiavo, D’Anna; Bombonati, Curtolo; Macor, Di Pietro (1’
st. Zampiron), Lorenzon (21’ st. Sabot); Giacomini (cap), Montani (2’ st. Avoledo); Taddio (1’ st. Wachsmann), Corbanese, Montorfano. All.
Teghini
Arbitro: Bono
G.d.l. : Vassallo, Giovannelli
Cartellini: 24’ pt. Giallo Di Pietro; 25’ st. Giallo Baruffaldi
Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale 0 ; Rugby Udine 4
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2243&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
TROFEO ECCELLENZA. SECONDA GIORNATA. VINCONO ROVIGO E PADOVA
Redazione