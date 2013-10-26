SERIE A GIRONE B. IL CAPOTERRA BATTE IL BENEVENTO 21-19
di Redazione
26/10/2013
Roma, 26 ottobre 2013
SERIE A GIRONE B. IL RUGBY CAPOTERRA BATTE IL BENEVENTO PER 21-19
Nell'anticipo della quarta giornata del campionato nazionale di Serie A Girone B, il Rugby Capoterra batte il Benevento per 21-19. Domani il resto
del programma.
Rugby Benevento v Amatori Capoterra 19 – 21 (1-4)
Classifica:
Gran Sasso punti 12; Amatori Capoterra, Cus Genova e Vicenza e Valsugana punti 10; Cus Torino punti 7; Capoterra punti 6; Sesto Prato e Benevento
punti 5; Cus Perugia punti 4; Amatori Badia punti 2; Alghero punti 0.
^ Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
IL TABELLINO
OTTOPAGINE BENEVENTO - ASD AMATORI CAPOTERRA 19 – 21 (13-03)
BENEVENTO: Fragnito A.; Altieri; Ciarla; Ciampa; Petrone; Burnet; Botticella; Verdile; Russo; Quarto; Conte; Valente; Racioppi; Bosco; Salandria. All.
Gramazio.
ASD AMATORI CAPOTERRA: Aru; Ambus; Arbitrio; Baire; Cauli; Anversa; Queirolo; Busser; Maciulis;Pinna C.;Fantuz; Sainas G.; Anouer; Garau; Singh. All.
Queirolo.
Marcatori: 10 cp Anversa (C); 22 mt. Esposito tr. Burnett (BN); 26 cp Burnett (BN); 40 cp Burnett (BN); II° Tempo: 53 cp Anversa; 61 meta Cauli (C);
64 cp Burnett (BN); 65 Mt Queirolo tr. Anversa (C); 75 cp Anversa (C); 79 cp Burnett (BN).
Arbitro: Colantonio di Roma:
Note:
