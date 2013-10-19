SERIE A GIRONE B. PARI TRA CAPOTERRA E BADIA.
di Redazione
19/10/2013
Roma, 19 ottobre 2013
SERIE A GIRONE B. FINISCE 16-16 TRA CAPOTERRA E BADIA NELL'ANTICIPO DELLA TERZA GIORNATA
Nell’anticipo della terza giornata del Campionato nazionale di Serie A Girone B, tra Amatori Capoterra e Amatori Badia finisce 16-16. Grande
equilibrio tra due formazioni che non si sono affatto messe sulla difensiva. Alla meta di Sainas (Capoterra) in apertura di secondo tempo, replicava
dopo 10 minuti Ferro (Badia).
Domani il resto dalla giornata.
Serie A – Girone B – III giornata – 19.10.13 – ore 15.30
Amatori Capoterra v Zhermack Badia 16- 16 (2-2)
Classifica:
Gran Sasso punti 10; Cus Torino e Capoterra punti 6; Valsugana, Cus Genova, Vicenza e Sesto Prato punti 5; Benevento punti 4; Amatori Badia punti 2;
Cus Perugia e Alghero punti 0.
ASD RUGBY CAPOTERRA - ZHERMAK BADIA 16-16 ( 6-6)
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA: Baire G; Aru M; Arbitrio S; Panetti A.;( 16’st Ambus G.); Bousmina M; Anversa M; Queirolo J, Sainas G; Pinna A;( 6’st
Busser L.);Pinna C; ( 25’st Macilius N.); Peddio R; Ferrentino F; Coetzee JP; Anouer Y; Singh P. Allenatore: Juan Manuel Queirolo
ZHERMAK BADIA: Alberghin G; Ferro M; Tinazzo M; Pedrazzi R;( 30’st Badocchi J.); Zulato P; Berchesi Pisano F; Braghin M; Michelotto F; Pavan G;
Maccan D; Zerbinati A; Brizzante E; Tellarini A; Fagnani R; Fanchin G.( 1’st Michelotto D.) Allenatore : Pedrazzi Roberto.
Marcatori: 3’pt. cp Berchesi ( 0-3 ); 21’pt. cp Berchesi ( 0-6 ); 42’pt cp Anversa ( 3-6 ); 44’pt. Cp Anversa ( 6-6 ); 5’st. mt Sainas G, tr
Anversa M. ( 13-6 ); 10’st. cp Anversa ( 16-6 ); 16’ st mt Ferro tr. Berchesi ( 16-13 ); 40’st cp Berchesi ( 16-16 ).
Arbitro: Filippo Bertelli, Giudici di linea: Luigi Sorrentino, Matteo Sgura
Calciatori: Anversa 3/5. Berchesi 2/5
Cartellini: 22’ rosso Bousmina;
Note: Giornata con cielo coperto, temperatura 24 gradi, spettatori 600 circa.
Man Of The Match: Anouer Younes ( Capoterra )
Redazione