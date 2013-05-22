Loading...

[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI DI RITORNO

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2013

SERIE A, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI DI RITORNO
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno di ritorno delle semifinali e del
play-out del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 26 maggio.
Al “Carlo Androne” di Recco, alle 15.30, l’aquilano Passacantando dirige la gara tra la Pro Recco padrone di casa ed il Santa Margherita
Valpolicella, vittorioso nel match d’andata per 23-17 (4-1). In palio il primo posto nella finale-promozione. Alla stessa ora Traversi di Rovigo
arbitra a Modena il ritorno del play-out tra Donelli Modena e Cus Padova, con i veneti che partono in vantaggio 33-21 (4-0) nella lotta a due per la
permanenza in Serie A.
Alle 16.30, a Piacenza, in palio l’altro posto disponibile per la finale che assegna il titolo di categoria e la promozione in Eccellenza: Spadoni
(Padova) dirige la partita tra Lyons Piacenza ed UR Capitolina, con i romani favoriti dopo il 40-11 (5-0) dell’andata.
Queste le designazioni in dettaglio:
Serie A – semifinale – ritorno – 26.05.13 – ore 15.30
Pro Recco Rugby v Santa Margherita Valpolicella arb. Passacantando (L’Aquila)
and. 23-17 (4-1)
Serie A – semifinale – ritorno – 26.05.13 – ore 16.30
Banca Farnese Lyons Piacenza v UR Capitolina arb. Spadoni (Padova)
and. 40-11 (5-0)
Serie A – playout –ritorno – 26.05.13 – ore 15.30
Donelli Modena v Cus Padova arb. Traversi (Rovigo)
and. 33-21 (4-0)


