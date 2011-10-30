(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. I TABELLINI DELLA 5^ GIORNATA
di Redazione
30/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 30 ottobre 2011 SERIE A, I TABELLINI DELLA QUINTA GIORNATA TABELLINI GIRONE 1 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v FIAMME ORO RUGBY 6-35 (6-15) Marcatori: p.t. 6â m. Cerqua tr. Benetti (0-7); 10â cp. Della Rossa (3-7); 19â cp. Benetti (3-10); 29â cp. Della Rossa (6-10); 42â m. Cerasoli (6-15); s.t. 10â cp. Benetti (6-18); 32â cp. Benetti (6-21); 38â m. VicerÃ¨ tr. Benetti (6-28); 41â m. Forcucci tr. Benetti (6-35); Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Gazzola, Bettin (10' st. Padovani), Campagnaro, Sarto; Della Rossa (29' st. Crestini), Marinaro; Zdrilich (29' st. Dionisi), Mhadhbi, Salvetti; Bellucci (cap), Berton (29' pt. Riedo); Biancottii (10â st. Drissi (39â st. Giannelli)), Conti (13â st. Moriconi), Drissi (1â st. Scarsini). All. De Carli Fiamme Oro Rugby: Forcucci; De Gaspari, Sapuppo, Rosa, Andreucci ; Benetti, Martinelli (29â st. Baldini);Cerasoli, Santelli, Zitelli; Cazzola A., Riedi (5' st. Maestri); Cerqua (cap)(8â st. Pettinari), Moscarda (22â st. VicerÃ¨), Cocivera (30' st. Gasparini). All. Valsecchi. Arbitro: PennÃ¨ G.d.l. : Filizzola, Mariotti Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 0; Fiamme Oro Rugby 5 FIRENZE RUGBY 1931 â CUS VERONA 22-16 (12-9) Firenze: Passaleva, Bastiani, Rios (43' s.t. Genua), Menon, Nava, Billot (17' s.t. Di Francescantonio), Morace, Nuti (26' s.t. Fanelli), Santi (36' s.t. Leoni), Ippolito, Soldi, Vella, Bianco (1' s.t. Chiostrini), Ferraro, Cagna. All.: Ghelardi â Sordini Cus Verona: Michelini A., Lorenzetto, Schiesaro, Martinucci, Corso, Bellini (30' s.t. Pizzardo), Federzoni, Pauletti, Badocchi, Bergamin (19' s.t. Zardin), Olivieri (32' s.t. Lindauer), Paghera (1' s.t. Filippini), Michelini E., Zani (19' s.t. Neethling), Munteanu (19' s.t. Rizzetti).v All.: Bassi Marcatori: p.t.: 4' mt Menon (5-0); 12' cp Bellini (5-3); 13' mt Santi tr Billot (12-3); 36' cp Bellini (12-6); 38' drop Federzoni (12-9); s.t.: 11' mt Passaleva (17-9); 25' mt Di Francescantonio (22-9); 43' mt Lindauer tr Michelini E.(22-16). Arbitro: Masini (Roma) G.d.L. Masetti e Zucchi Note: 17' p.t. c. giallo Bergamin; 36' p.t. c. giallo Soldi; 2' s.t. c. giallo Ferraro - Spettatori 500 RUGBY LYONS PIACENZA V PRO RECCO RUGBY 40-07 (18-00) Rugby Lyons Piacenza: 15 Rossi Matteo (78 Cobianchi), 14 Mortali Michele, 13 Buondonno Andrea, 12 Casalini Lorenzo (41 Barani), 11 Montanari Edoardo, 10 Haimona Kelly Joshua, 9 Alfonsi Giacomo (64 Gaudenzi), 8 Barroni Diego, 7 Petrusic Darijo (71 Parmigiani), 6 Benelli Mirco, 5 Soffientini Andrea (64 Dadati), 4 Baracchi Davide, 3 Paoletti Tino (78 Schiavi), 2 Wahabi Said (61 Bance), 1 Ferri Mattia. All.ri Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Pro Recco: 15 Del Ry Giacomo, 14 Tassara Jacopo, 13 Bisso Diego (71 Zanzotto), 12 Breda Andrea (76 Ansaldi), 11 Becerra Cristhian, 10 Agniel Bastien, 9 Villagra Lisandro (71 Gregorio), 8 Salsi Alessandro(Cap.), 7 Orlandi Matteo (41 Lopez), 6 Tonini Martino, 5 Bonfrate Andrea, 4 Vallarino Mattia (41 Giorgi), 3 Borboni Emanuele, 2 Noto Davide (71 Galli), 1 Casareto Alessio (41 Hobbs). All. Villagra Lisandro Marcature: Io Tempo: 15Â° M. 15 Rossi, 19Â° M. 12 Casalini Tr. 10 Haimona, 32Â° C.P. 10 Haimona, 41Â° C.P. 10 Haimona. IIo Tempo: 4Â° M. 19 Giorgi Tr. 10 Agniel, 17Â° C.P. 10 Haimona, 16Â° M. Haimona, 36Â° M. 13 Buondonno Tr. 10 Haimona, 44Â° M. 14 Mortali Tr. 10 Haimona. Arbitro: Spadoni Andrea da Padova. Note: Cartellini gialli: 72 Borboni Man of the match: Banca Farnese Rugby Lyons, 15 Matteo Rossi. UDINE RUGBY V LIVORNO RUGBY 66-07 (29-07) Udine: Marconato, Conti (27^ Venturato, 11^st Lentini), Lo Schiavo( 1^st Ciriani), Calcagno, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Du Plessis, Folla, Giacomini(1^st Avoledo), Giannangeli(1^st Francescutti), Taddio (1^st Mazzini), Fagnani(1^st Girelli), Massafra. Allenatore: Dalla Nora Livorno: Rea, Spolverini, Citi, Gambini (3^st Milianti), Neri, Brancoli, Bellini F., Cortesi, Musto, Bellini M., Favati (22^st Vullo), Montagnani, Goti, Artal (32^st Zaccuri), Orabona. Allenatore: SaccÃ Marcatori:5^CP Bombonati, (3-0), 14^Meta Ursache (8-0), 25^Meta Giacomini tr. Bombonati (15-0), 28^ Meta Du Plessis tr Bombonati (22-0), 30^ Meta Picogna tr Bombonati (29-0), 34^ Meta Musto tr.Brancoli. Secondo tempo: 2^ Meta Calcagno tr. Bombonati (36-7), 11^ Meta Mazzini (41-7), 13^ Meta Ursache (46-7), 17^ Meta Massafra (51-7), 21^ Meta Girelli (56-7), 23^ Meta Du Plessis (61-7), 32^ Meta Ursache (66-7). Arbitro: Serchiani (PD) Note: Cartellini Gialli: 19^st Bellini M-THREE SAN DONÃ V RUGBY BANCO DI BRESCIA 32-20 (11-10) SAN DONAâ: Secco (40â St Cincotto), Bressan, Brussolo, Iovu, Damo, Dotta, Rorato (25â St Mucelli), Pelepele (40â St Bocchi), Pilla, Di Maggio, Minello, Venturato (25 St Zanini), Filippetto (40â St Zanusso), Vian (25â St Sturz), Previati (10â St Zamparo). All.Ri Sigg.Ri Wright E Dal Sie BRESCIA: Masgoutierre (40â St Secchi Villa), Bosio, Gabba, Squizzato, Bonifazi, Hosking, Bonari, Scotuzzi, Rizzotto, Groenewald (30â St Gandolfi), Pedrazzani, Miglietti (40â St Pola), Castiglia (40â St Anselmi), Cairo, Volpari (30â Pt Cherubini). All.Re Sigg.Ri Molinari E Lanzi MARCATORI: 8â Pt Meta Bressan; 10â Pt C.P. Hosking; 20â Pt C.P. Dotta, 28â Pt C.P. Dotta, 30â Pt C.P. H0sking; 10â St C.P. Hosking; 24â St M. Pelepele Tr. Dotta; 28â St M. Damo Tr. Dotta; 38â St M. Damo Tr. Dotta; 44â St M. Scotuzzi Tr. Hosking. Arbitro: SIRONI di Colleferro. NOTE: 40â PT. CARTELLINO GIALLO BRESSAN; 35â ST CARTELLINO GIALLO BOSIO RUGBY GRANDE MILANO - DONELLI MODENA RUGBY CLUB 22-32 (15-14) Rugby Grande Milano: Lenzi, Vicinanza, ViganÃ² D. Vice CPT, Garcia FerrÃ©, Rossi, Boshoff, Celoni, Mcallister (68' Calzaferri), Cancro, Vigano' E. (73' Di Domenico), Jacotti, Dell'Acqua, Puddu Capitano, Baraggia, Ponti Allenatore: Achille Bertoncini Donelli Modena Rugby: Assandri, Costantini, Fenner, Uguzzoni, Santillo, Naude, Tepsanu (50' Galante), Stead, Trentini (10' sangue Venturelli 19' Trentini), Gibellini, Minari, Gerini (34' Giberti), Russo (64' Cattaneo), Gatti, Faraone (64' Milzani) Allenatore: Shaun Huygen Marcatori: pt 4' M Celoni tr Boshoff (7-0); 9' M Tepsanu tr Fenner (7-7); 26' M Vigano' D. (12-7); 34' M Costantini tr Fenner (12-14); 36' Cp Boshoff (15-14); st 42' cp Fenner (15-17); 52' M Vigano' D. Tr Boshoff (22-17); 58' M Santillo (22-22); 63' M Assandri tr Fenner (22-29); 75' cp Fenner (22-32). Arbitro: Boaretto (Ravenna) Note: Cartellini gialli: 55' Vigano' E.; 65' Garcia Ferre'. Spettatori: circa 300 Tempo: nuvoloso. Campo: C.S. Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano Â GIRONE 2 AMATORI CATANIA V NOVACO ALGHERO 26-20 (14-11) Amatori Catania: Strazzeri, Montedoro,Di Paola,Forte(61âGarozzo), Borina, Gorgone, Grasso (70âGravagna), Palmieri,Rechichi Delfino, Ferrara, Vasta, Leonardi,Vinti, Venturino (52â Guglielmino G. e dal 57â Venturino) Allenatore: E.Vittorio-Puglisi Alghero: Apikotoa, Daga, Franchini (46âMarrosu), Ferrari 52âRicci), Palumbo, Anversa, Peana, Caldon, Pagani (71âCapponi), Toniolo, Rodan, Lombardo, Lynch, Spirito, Mele. All. Roldan. Marcatori: 14â meta Rechichi (tr. Borina),20â meta Vasta(tr.Borina),25â cp Anversa, 34â cp Anversa,39â meta Palumbo,42âmeta Forte,57â cp Anversa,63â cp Anversa,70â meta Borina (tr. Borina),39âcp Annversa Arbitro: Sig Belvedere (Roma), giudici di linea: Ciccarelli (To),Paluzzi (Colleferro) Note: cartellino giallo 28â Forte (Amatori Catania) Punti: Amatori Ct-Alghero : 5-1 ZHERMACK BADIA V SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA 16-16 (00-06) Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi, Candian, Pagliarini (St 11' Sgarbi), Fratini, Boscolo (St 1' Baracco; 19' Fabio Michelotto), Teodorini, Anouer, Daher Comoglio; Da Gaspari (St 1' Munerato), Brizzante, Diego Michelotto (St 1' Brancalion), Guglielmo, Colombo (st 1' Fanchin). All Stefano Bordon Valpolicella: Etcheverry Cavanna, Saccomani, Tampelin (St 15' Damoli), Spadaro, Pacchera (St 43' Ghizzi), Massalongo, Musso, AbouarrouchÃ¨, Pivetta, Cimardi, Bianchi (St 20' Fraccaroli), Filippini, Savoia (St 21' Pavoni), Zampini, Momi. All Alessandro Zanella. Marcatori: 11' e 31' cp Etcheverry Cavanna (06). St: 4' cp Etcheverry Cavanna (0-9); 9' cp Fratini (3-9); 13' m Fratini (8-9); 28' m Saccomani - tf Etcheverry Cavanna (8-16); 33' cp Fratini (11-16); 41' m Aretusini (16-16). Arbitro: Diego Bono di Brescia Note: GdL Francesco Pulpo di Brescia e Mariolino Filizzola di Milano. Cartellini gialli: pt 31' Michelotto; St: 4' Bonini; 8' AbouarrouquÃ¨. ROMAGNA RFC V RUBANO RUGBY 18-18 (10-09) Romagna : 15.Gregnanin 14.Donati 13.Luci 12.Cuccari (39 Babbi) 11.Amato (39 Galasso) 10.Pasqualini 9.Soldati 8.Marioli 7.Pias 17.Magnani (45 Maccan) 5.Devodier (45 Cotignoli) 4.De Gennaro (CAP) 3.Cossu S. (5Â° s.t. Molino) 2.Cossu E. 1.Hall. Allenatore: Urbani. Rubano Rugby: 15.Menniti-Ippolito 14.Gaffo 11.Ercolino 12.Dal Corso 20.Casotto (1Â° s.t. Belluco) 10.Politeo 9.Prati 8.Ricardi 7.Artuso (34Â° s.t. Zampiron) 6.Palandrani (25Â° s.t. Sabbion) 5.Crozzoletto (16Â° s.t. Beggiato) 4.Luchetti (34Â° s.t. Zanotto) 3.Matteralia 2.Marchetto 21.Varroto (CAP). . Allenatore: Artuso. Marcatori: primo tempo: 4Â° m. Pias, t. Soldati (7-0), 5Â° c.p. Menniti-Ippolito (7-3), 12Â° c.p. Menniti-Ippolito (7-6), 15Â° d.n.t. Pasqualini (7-6), 35Â° c.p. Soldati (10-6), 39Â° c.p. Menniti-Ippolito (10-9). secondo tempo: 5Â° c.p. Menniti-Ippolito (10-12), 9Â° c.p. Menniti-Ippolito (10-15), 10Â° c.p. Soldati (13-15), 34Â° m. Cossu E., n.t. Soldati (18-15), 38Â° c.p. Menniti-Ippolito (18-18), 39Â° c.p. n.t. Soldati (18-18). Arbitro: Rizzo di Ferrara. Note: UR CAPITOLINA V ASR MILANO 46-16 (25-16) Capitolina: Murer; Tonnicchia; Molaioli (20âs.t.. Scaramuzzino); Marrucci (10âs.t..Scalzo G.);Iacolucci; Diana; Vannini (10âs.t..Piva);; Bitetti (20âs.t..Menichella); De Michelis (Cap.); Bernasconi (10âs.t..Gentile); Martire (20âs.t..Manozzi); Scoccini; Pelosi, Pelosi (20âs.t..Tron); Polion, Mattei (20âs.t.. Scalzo L,) All. Cococcetta Asr Milano: Molinaro; Cerutti; Ragusi; Thiompson; Bestetti; Tolotti; Ghesesew; Cipolla; Ferrari; Savino; Lacatus; Carafa; Piatti; Corbetta; Camelliti. Marcatori: I T. 10â CP Diana; 22â CP Tolotti; 26â CP Tolotti; 31â CP Diana; 37â Mt De Michelis n.t.; 39â Mt Murer tr. Diana; 40â Mt.Vannini tr. Diana; II T. 12â Mt.Vannini tr. Diana; 22â Mt.Corbetta n.t.; 24â Mt. Manozzi tr. Diana; 29â Mt. Gentile tr. Diana; 37â Mt. Beretta n.t. Arbitro:Salvi di Sulmona Note: GRUPPO PADANA PAESE vs GLADIATORI SANNITI 53-18 (pt 20-13) Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo, Gemin, Barzan, Sattin, Pavin (1â st Lunanova), Memo (19â st Bergamo), Cadorin (25â st Kudin), Tamas (dal 6â al 13â e dal 19â st Rufoloni), Codo, Boffo (1â st Signori), Secolo (19â st Menelle), Berisa (8â st Buosi), Kudin (17â st Gigliodoro), Deoni (1â st Caeran). All. Zaffalon Gladiatori Sanniti: De Masi, Falivene, Velotti, Ciarla, Carone, Canna, Botticella, Verdicchio, Russo, Passariello, Zizza, Iannace, Tenga, Grieco, Bosco. All. Koen Marcatori: pt 3â meta Gemin, 13â meta Cadorin, 17â meta Ciarla tr Canna, 23â meta Sattin tr Barzan, 28â cp Canna, 36â drop Canna, 40â cp Barzan; st 2â meta Gemin tr Barzan, 7â meta Cadorin tr Barzan, 18â meta Furlan tr Barzan, 21â meta Canna, 31â meta Menelle tr Barzan , 38â meta Furlan Arbitro: Muscio di Prato Note: Punti conquistati: Paese 5, Sanniti 0 AMATORI CAPOTERRA V AUTOSONIA AVEZZANO (a segure) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
comunicato petrarca rugby
(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, POSTICIPO 4^ GIORNATA
Redazione