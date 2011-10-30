Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. I TABELLINI DELLA 5^ GIORNATA

30/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 30 ottobre 2011 SERIE A, I TABELLINI DELLA QUINTA GIORNATA TABELLINI GIRONE 1 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v FIAMME ORO RUGBY 6-35 (6-15)  Marcatori: p.t. 6â m. Cerqua tr. Benetti (0-7); 10â cp. Della Rossa (3-7); 19â cp. Benetti (3-10); 29â cp. Della Rossa (6-10); 42â m. Cerasoli (6-15);   s.t. 10â cp. Benetti (6-18); 32â cp. Benetti (6-21); 38â m. VicerÃ¨ tr. Benetti (6-28); 41â m. Forcucci tr. Benetti (6-35);  Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Gazzola, Bettin (10' st. Padovani), Campagnaro, Sarto; Della Rossa (29' st. Crestini), Marinaro; Zdrilich (29' st. Dionisi), Mhadhbi, Salvetti; Bellucci (cap), Berton (29' pt. Riedo); Biancottii (10â st. Drissi (39â st. Giannelli)), Conti (13â st. Moriconi), Drissi (1â st. Scarsini). All. De Carli  Fiamme Oro Rugby: Forcucci; De Gaspari, Sapuppo, Rosa, Andreucci ; Benetti, Martinelli (29â st. Baldini);Cerasoli, Santelli, Zitelli; Cazzola A., Riedi (5' st. Maestri); Cerqua (cap)(8â st. Pettinari), Moscarda (22â st. VicerÃ¨), Cocivera (30' st. Gasparini). All. Valsecchi.  Arbitro: PennÃ¨ G.d.l. : Filizzola, Mariotti Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 0; Fiamme Oro Rugby 5 FIRENZE RUGBY 1931 â CUS VERONA  22-16 (12-9) Firenze: Passaleva, Bastiani, Rios (43' s.t. Genua), Menon, Nava, Billot (17' s.t. Di Francescantonio), Morace, Nuti (26' s.t. Fanelli), Santi (36' s.t. Leoni), Ippolito, Soldi, Vella, Bianco (1' s.t. Chiostrini), Ferraro, Cagna.   All.: Ghelardi â Sordini Cus Verona: Michelini A., Lorenzetto, Schiesaro, Martinucci, Corso, Bellini (30' s.t. Pizzardo), Federzoni, Pauletti, Badocchi, Bergamin (19' s.t. Zardin), Olivieri (32' s.t. Lindauer), Paghera (1' s.t. Filippini), Michelini E., Zani (19' s.t. Neethling), Munteanu (19' s.t. Rizzetti).v    All.: Bassi Marcatori: p.t.: 4' mt Menon (5-0); 12' cp Bellini (5-3); 13' mt Santi tr Billot (12-3); 36' cp Bellini (12-6); 38' drop Federzoni (12-9); s.t.: 11' mt Passaleva (17-9); 25' mt Di Francescantonio (22-9); 43' mt Lindauer tr Michelini E.(22-16). Arbitro: Masini (Roma) G.d.L. Masetti e Zucchi Note: 17' p.t. c. giallo Bergamin; 36' p.t. c. giallo Soldi; 2' s.t. c. giallo Ferraro - Spettatori 500  RUGBY LYONS PIACENZA V PRO RECCO RUGBY  40-07  (18-00) Rugby Lyons Piacenza: 15 Rossi Matteo (78 Cobianchi), 14 Mortali Michele, 13 Buondonno Andrea, 12 Casalini Lorenzo (41 Barani), 11 Montanari Edoardo, 10 Haimona Kelly Joshua, 9 Alfonsi Giacomo (64 Gaudenzi), 8 Barroni Diego, 7 Petrusic Darijo (71 Parmigiani), 6 Benelli Mirco, 5 Soffientini Andrea (64 Dadati), 4 Baracchi Davide, 3 Paoletti Tino (78 Schiavi), 2 Wahabi Said (61 Bance), 1 Ferri Mattia. All.ri  Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Pro Recco: 15 Del Ry Giacomo, 14 Tassara Jacopo, 13 Bisso Diego (71 Zanzotto), 12 Breda Andrea (76 Ansaldi), 11 Becerra Cristhian, 10 Agniel Bastien, 9 Villagra Lisandro (71 Gregorio), 8 Salsi Alessandro(Cap.), 7 Orlandi Matteo (41 Lopez), 6 Tonini Martino, 5 Bonfrate Andrea, 4 Vallarino Mattia (41 Giorgi), 3 Borboni Emanuele, 2 Noto Davide (71 Galli), 1 Casareto Alessio (41 Hobbs). All. Villagra Lisandro Marcature:  Io  Tempo: 15Â° M. 15 Rossi, 19Â° M. 12 Casalini Tr. 10 Haimona, 32Â° C.P. 10 Haimona, 41Â° C.P. 10 Haimona.   IIo Tempo: 4Â° M. 19 Giorgi Tr. 10 Agniel, 17Â° C.P. 10 Haimona, 16Â° M. Haimona, 36Â° M. 13 Buondonno Tr. 10 Haimona, 44Â° M. 14 Mortali Tr. 10 Haimona. Arbitro: Spadoni Andrea da Padova.  Note: Cartellini gialli: 72 Borboni Man of the match:  Banca Farnese Rugby Lyons, 15 Matteo Rossi.  UDINE RUGBY V LIVORNO RUGBY  66-07  (29-07) Udine: Marconato, Conti (27^ Venturato, 11^st Lentini), Lo Schiavo( 1^st Ciriani), Calcagno,  Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Du Plessis, Folla, Giacomini(1^st Avoledo), Giannangeli(1^st Francescutti), Taddio (1^st Mazzini), Fagnani(1^st Girelli), Massafra. Allenatore: Dalla Nora   Livorno:  Rea, Spolverini, Citi, Gambini (3^st Milianti), Neri, Brancoli, Bellini F., Cortesi, Musto, Bellini M., Favati (22^st Vullo), Montagnani, Goti, Artal (32^st Zaccuri), Orabona.  Allenatore: SaccÃ    Marcatori:5^CP Bombonati, (3-0), 14^Meta Ursache (8-0), 25^Meta Giacomini tr. Bombonati (15-0), 28^ Meta Du Plessis tr Bombonati (22-0), 30^ Meta Picogna tr Bombonati (29-0), 34^ Meta Musto tr.Brancoli.  Secondo tempo: 2^ Meta Calcagno tr. Bombonati (36-7), 11^ Meta Mazzini (41-7), 13^ Meta Ursache (46-7), 17^ Meta Massafra (51-7), 21^ Meta Girelli (56-7), 23^ Meta Du Plessis (61-7), 32^ Meta Ursache (66-7). Arbitro: Serchiani (PD)  Note: Cartellini Gialli: 19^st Bellini M-THREE SAN DONÃ V RUGBY BANCO DI BRESCIA 32-20  (11-10) SAN DONAâ:  Secco (40â St Cincotto), Bressan, Brussolo, Iovu, Damo, Dotta, Rorato (25â St Mucelli), Pelepele (40â St Bocchi), Pilla, Di Maggio, Minello, Venturato (25 St Zanini), Filippetto (40â St Zanusso), Vian (25â St Sturz), Previati (10â St Zamparo). All.Ri Sigg.Ri Wright E Dal Sie BRESCIA: Masgoutierre (40â St Secchi Villa), Bosio, Gabba, Squizzato, Bonifazi, Hosking, Bonari, Scotuzzi, Rizzotto, Groenewald (30â St Gandolfi), Pedrazzani, Miglietti (40â St Pola), Castiglia (40â St Anselmi), Cairo, Volpari (30â Pt Cherubini). All.Re Sigg.Ri Molinari E Lanzi MARCATORI: 8â Pt Meta Bressan; 10â Pt C.P. Hosking; 20â Pt C.P. Dotta, 28â Pt C.P. Dotta, 30â Pt C.P. H0sking; 10â St C.P. Hosking; 24â St M. Pelepele Tr. Dotta; 28â St M. Damo Tr. Dotta; 38â St M. Damo Tr. Dotta; 44â St M. Scotuzzi Tr. Hosking. Arbitro: SIRONI di Colleferro. NOTE: 40â PT. CARTELLINO GIALLO BRESSAN; 35â ST CARTELLINO GIALLO BOSIO   RUGBY GRANDE MILANO  - DONELLI MODENA RUGBY CLUB 22-32 (15-14) Rugby Grande Milano: Lenzi, Vicinanza, ViganÃ² D. Vice CPT, Garcia FerrÃ©, Rossi, Boshoff, Celoni, Mcallister (68' Calzaferri), Cancro,  Vigano' E. (73' Di Domenico), Jacotti, Dell'Acqua,  Puddu Capitano, Baraggia, Ponti Allenatore: Achille Bertoncini Donelli Modena Rugby: Assandri, Costantini, Fenner, Uguzzoni, Santillo, Naude, Tepsanu (50' Galante), Stead, Trentini (10' sangue Venturelli 19' Trentini), Gibellini, Minari, Gerini (34' Giberti), Russo (64' Cattaneo), Gatti, Faraone (64' Milzani) Allenatore: Shaun Huygen Marcatori: pt 4' M Celoni tr Boshoff (7-0); 9' M Tepsanu tr Fenner (7-7); 26' M Vigano' D. (12-7); 34' M Costantini tr Fenner (12-14); 36' Cp Boshoff (15-14); st  42' cp Fenner (15-17); 52' M Vigano' D. Tr Boshoff (22-17); 58' M Santillo (22-22); 63' M Assandri tr Fenner (22-29); 75' cp Fenner (22-32). Arbitro: Boaretto (Ravenna) Note: Cartellini gialli: 55' Vigano' E.; 65' Garcia Ferre'.   Spettatori: circa 300 Tempo: nuvoloso.  Campo: C.S. Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano Â   GIRONE 2 AMATORI CATANIA V NOVACO ALGHERO  26-20  (14-11) Amatori Catania: Strazzeri, Montedoro,Di Paola,Forte(61âGarozzo), Borina, Gorgone,  Grasso (70âGravagna), Palmieri,Rechichi  Delfino, Ferrara, Vasta, Leonardi,Vinti, Venturino (52â Guglielmino G. e dal 57â Venturino) Allenatore: E.Vittorio-Puglisi Alghero: Apikotoa, Daga, Franchini (46âMarrosu), Ferrari   52âRicci), Palumbo, Anversa, Peana, Caldon, Pagani (71âCapponi), Toniolo,  Rodan, Lombardo, Lynch, Spirito,  Mele.    All. Roldan. Marcatori: 14â meta Rechichi (tr. Borina),20â meta Vasta(tr.Borina),25â cp Anversa,  34â cp Anversa,39â meta Palumbo,42âmeta Forte,57â cp Anversa,63â cp Anversa,70â meta Borina (tr. Borina),39âcp Annversa Arbitro: Sig Belvedere (Roma), giudici di linea: Ciccarelli (To),Paluzzi (Colleferro) Note: cartellino giallo 28â Forte (Amatori Catania) Punti: Amatori Ct-Alghero : 5-1  ZHERMACK BADIA V SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA  16-16  (00-06) Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi, Candian, Pagliarini (St 11' Sgarbi), Fratini, Boscolo (St 1' Baracco; 19' Fabio Michelotto), Teodorini, Anouer, Daher Comoglio; Da Gaspari (St 1' Munerato), Brizzante, Diego Michelotto (St 1' Brancalion), Guglielmo, Colombo (st 1' Fanchin). All Stefano Bordon Valpolicella: Etcheverry Cavanna, Saccomani, Tampelin (St 15'  Damoli), Spadaro, Pacchera (St 43' Ghizzi), Massalongo, Musso, AbouarrouchÃ¨, Pivetta, Cimardi, Bianchi (St 20' Fraccaroli), Filippini, Savoia (St 21'  Pavoni), Zampini, Momi. All Alessandro Zanella. Marcatori: 11' e 31' cp Etcheverry Cavanna (06). St: 4' cp Etcheverry Cavanna (0-9); 9' cp Fratini (3-9); 13' m Fratini (8-9); 28' m Saccomani - tf Etcheverry Cavanna (8-16); 33' cp Fratini (11-16); 41' m Aretusini (16-16). Arbitro: Diego Bono di Brescia Note: GdL Francesco Pulpo di Brescia e Mariolino Filizzola di Milano. Cartellini gialli: pt 31' Michelotto; St: 4' Bonini; 8' AbouarrouquÃ¨.  ROMAGNA RFC V RUBANO RUGBY   18-18  (10-09)  Romagna : 15.Gregnanin 14.Donati 13.Luci 12.Cuccari (39 Babbi) 11.Amato (39 Galasso) 10.Pasqualini 9.Soldati 8.Marioli 7.Pias 17.Magnani (45 Maccan) 5.Devodier (45 Cotignoli) 4.De Gennaro (CAP) 3.Cossu S. (5Â° s.t. Molino) 2.Cossu E. 1.Hall. Allenatore: Urbani. Rubano Rugby: 15.Menniti-Ippolito 14.Gaffo 11.Ercolino 12.Dal Corso 20.Casotto (1Â° s.t. Belluco) 10.Politeo 9.Prati 8.Ricardi 7.Artuso (34Â° s.t. Zampiron) 6.Palandrani (25Â° s.t. Sabbion) 5.Crozzoletto (16Â° s.t. Beggiato) 4.Luchetti (34Â° s.t. Zanotto) 3.Matteralia 2.Marchetto 21.Varroto (CAP). . Allenatore: Artuso. Marcatori: primo tempo: 4Â° m. Pias, t. Soldati (7-0), 5Â° c.p. Menniti-Ippolito (7-3), 12Â° c.p. Menniti-Ippolito (7-6), 15Â° d.n.t. Pasqualini (7-6), 35Â° c.p. Soldati (10-6), 39Â° c.p. Menniti-Ippolito (10-9). secondo tempo: 5Â° c.p. Menniti-Ippolito (10-12), 9Â° c.p. Menniti-Ippolito (10-15), 10Â° c.p. Soldati (13-15), 34Â° m. Cossu E., n.t. Soldati (18-15), 38Â° c.p. Menniti-Ippolito (18-18), 39Â° c.p. n.t. Soldati (18-18). Arbitro: Rizzo di Ferrara. Note: UR CAPITOLINA V ASR MILANO 46-16  (25-16) Capitolina:  Murer; Tonnicchia; Molaioli (20âs.t.. Scaramuzzino); Marrucci (10âs.t..Scalzo G.);Iacolucci; Diana; Vannini (10âs.t..Piva);; Bitetti (20âs.t..Menichella); De Michelis (Cap.); Bernasconi (10âs.t..Gentile); Martire (20âs.t..Manozzi); Scoccini; Pelosi, Pelosi (20âs.t..Tron); Polion, Mattei (20âs.t.. Scalzo L,) All. Cococcetta   Asr Milano: Molinaro; Cerutti; Ragusi; Thiompson; Bestetti; Tolotti; Ghesesew; Cipolla; Ferrari; Savino; Lacatus; Carafa; Piatti; Corbetta; Camelliti.   Marcatori: I T. 10â CP Diana; 22â CP Tolotti; 26â CP Tolotti; 31â CP Diana; 37â Mt De Michelis n.t.; 39â Mt Murer tr. Diana; 40â Mt.Vannini tr. Diana;   II T. 12â Mt.Vannini tr. Diana; 22â Mt.Corbetta n.t.; 24â Mt. Manozzi tr. Diana; 29â Mt. Gentile tr. Diana; 37â Mt. Beretta n.t. Arbitro:Salvi di Sulmona Note: GRUPPO PADANA PAESE vs GLADIATORI SANNITI  53-18 (pt 20-13)   Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo, Gemin, Barzan, Sattin, Pavin (1â st Lunanova), Memo (19â st Bergamo), Cadorin (25â st Kudin), Tamas (dal 6â al 13â e dal 19â st Rufoloni), Codo, Boffo (1â st Signori), Secolo (19â st Menelle), Berisa (8â st Buosi), Kudin (17â st Gigliodoro), Deoni (1â st Caeran). All. Zaffalon Gladiatori Sanniti: De Masi, Falivene, Velotti, Ciarla, Carone, Canna, Botticella, Verdicchio, Russo, Passariello, Zizza, Iannace, Tenga, Grieco, Bosco. All. Koen Marcatori: pt 3â meta Gemin, 13â meta Cadorin, 17â meta Ciarla tr Canna, 23â meta Sattin tr Barzan, 28â cp Canna, 36â drop Canna, 40â cp Barzan; st 2â meta Gemin tr Barzan, 7â meta Cadorin tr Barzan, 18â meta Furlan tr Barzan, 21â meta Canna, 31â meta Menelle tr Barzan , 38â meta Furlan  Arbitro: Muscio di Prato Note: Punti conquistati: Paese 5, Sanniti 0 AMATORI CAPOTERRA V AUTOSONIA AVEZZANO (a segure)         Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
