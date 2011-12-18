Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. I TABELLINI DELLA DECIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 18.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 18 DICEMBRE  2011  SERIE A. I TABELLINI DELLA DECIMA GIORNATA. TABELLINI ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v RUGBY LYONS PIACENZA 19-27 (14-11)  Marcatori: p.t. 2â cp. Odiete (3-0); 7â cp. Odiete (6-0); 18â m. Sarto (11-0); 23â m. Ferri (11-5); 29â cp. Odiete (14-5); 36â cp. Haimona (14-8); 40â cp. Haimona (14-11); s.t. 2â m. Padovani (19-11); 11â cp. Haimona (19-14); 28â cp. Haimona (19-17); 33â cp. Haimona (19-20); 36â m. Paoletti tr. Haimona (19-27)  Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Campagnaro, Benvenuti (18â st. Crestini), Sarto; Fontanesi (6â st. Violi), Padovani (28â st. Guarducci); Marazzi (11â st. Nostran), Conforti, Mhadhbi; Riedo (15â st. Salvetti), Berton; Scarsini (10â st. Drissi), Manghi (39â pt. Conti), Grassotti (37â pt. Biancotti (35â st. Scarsini)). All. De Carli  Rugby Lyons Piacenza: Rossi; Cobianchi, Casalini, Barani, Buondonno; Haimona, Alfonsi G. (3â st. Gaudenzi); Fornari, Barroni, Benelli (cap); Soffientini (6â st. Petrusic), Dadati (13â st. Michetti); Paoletti, Wahabi (24â st. Bance), Ferri. All. Bassi  Arbitro: Blessano G.d.l. : Favero, Valbusa Note: Cartellini: 21â st. Giallo Michetti; 31â st. Giallo Conforti; 38â st. Giallo Fornari; Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 0; Rugby Lyons Piacenza 4. FIAMME ORO RUGBY VS PRO RECCO RUGBY 42 â 00     (24-00)   fiamme Oro Rugby: Barion De Gaspari, Sapuppo (29â st Massaro), Forcucci, Rosa (20â st Andreucci), Boarato (29â st Martinelli), Benetti, Cerasoli, Zitelli, Vedrani (18â st Maestri), Cazzola, Riedi, Cerqua (28â st Pettinari), Moscarda (28â st Lombardo), Cocivera (20â st Gasparini).   All. Sven Valsecchi â Rocco Salvan  Pro Recco: Del Ry, Cinquemani (1â st Besio), Bisso, Torchia (1â st Zanzotto), Gregorio, Ansaldi, Viallagra, Salsi, Tonini, Giorgi, Bonfrate, Metaliaj (13â st Vallarino), Galli (18â st Sciacchitano), Hobbs (1â st Casareto), Noto.   All. Lisandro Villagra Marcatori: Primo Tempo: 7â m Vedrani tr Benetti (7-0); 16â cp Benetti (10-0); 29â m Rosa tr Benetti (17-0); 37â m Cerasoli tr. Benetti (24-0) Secondo tempo: 12â dp Boarato (27-0); 20â m Barion (32-0) nt; 27 m De Gaspari nt (37-0); 36â m Maestri nt (42-0). Arbitro: Damasco di Napoli. Note: Â  RUGBY GRANDE MILANO Vs UDINE RUGBY F.C. 10-36 (10-14) Rugby Grande Milano: Lenzi, ViganÃ² D. ViceCPT , Garcia FerrÃ©, Missaglia, Serra, Boshoff, D'Urbino (56' Mastroserio), McAllister, Di Domenico (45' Calzaferri), Morabito Capitano, Jacotti, Dell'Acqua, Valtorta (27' esce tecnica rientra 36') Dozio (50' Baraggia), Porreca (50' Puddu).   Allenatore: Achille Bertoncini Udine RUGBY F.C.: Lentini (60' Ciriani), Lo Schiavo, Marconato McIvor, Venturato (73' Conti), Bombonati, Gobbo (49' Picogna), Ursache, Calcagno, Folla; Giacomini Capitano Giannangeli (60' Avoledo), Taddio (60' Girelli), Fagnani (66' Venier), Copetti (60' Mazzini)    Allenatore: Federico Dalla Nora  MARCATORI.  4' M Dell'Acqua tr Boshoff (7-0); 7' M +tr Bombonati (7-7); 19' MUrsache tr Bombonati (7-14); 27' CP Boshoff (10-14)  st 42' CP Bombonati (10-17); 44' M Marconato (10-22); 59' M Folla tr Bombonati (10-29); 80' M McIvor Tr Bombonati (10-36). Arbitro: SchillirÃ² (Catania) Note: Cartellini gialli: 27' Calcagno Spettatori: circa 500. Tempo: coperto. Campo: M. Giuriati Via Pascal, 6 Milano (MI)   M-THREE SAN DONA' vs CUS VERONA RUGBY 40-24 (13-10)  San DonÃ  : Secco, Bressan, Brussolo, Iovu, Damo (35' 2t Florian), Dotta (30' 2t Bacchin E.), Mucelli (20' 2t Rorato), Pelepele, Bacchin G., Di Maggio (24' 2t Bocchi), Minello , Montani (16 2t Venturato), Filippetto (24 2t Previati), Zecchin (30' 2t Vian) , Zamparo ( 30' 2t Zanusso).   Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie  Cus Verona: Favaretto, Corso (15' 2t Pietrogrande), Martinucci (22' 2t Schiesaro), Michelini, Del Bubba, Bellini (17' 2t Mariani), Federzoni, Paghera (40' 2t Zardin), Braghi, Bergamo, Filippini, Olivieri (3'2t Liboni), Mutascio(2' 2t Michielini A.), Neethling (36' 2t Menegazzi), Zani (16' 2t Mounteanu).   Allenatori: Danilo Beretta, Luca Martin Marcatori: PT: 4'cp Bellini (3-0); 7' cp Mucelli (3-3); 12' m. Dotta tr Mucelli (10-3); 30' drop Dotta (13-3); 32' m. Michelini tr Bellini (13-10)   2T: 1' cp Dotta (16-10); 7' m. Iovu (21-10); 15' m. Pelepele tr Dotta (28-10); 23' m. Zamparo tr Dotta (35-10); 28' m. Braghi tr Bellini (35-17); 33' m. Pietrogrande tr Bellini (35-24); 38' m Vian (40-24) Arbitro: Sig. Falzone di Padova. Note: cartellini gialli: 16' 1t Del Bubba; 8' 2t Mucelli e Paghera   R. BANCO DI BRESCIA - FIRENZE RUGBY  40-19 (12-05) Brescia: Masgoutierre, Bonifazi  (31' St Quaranta),   Gabba,   Squizzato,   Locatelli,   Hosking, Bosio (22' St Bonari), Groenewald,   Rizzotto (Cap),   Romano (1' St Cuello),   Scotuzzi (41' St Ferretti) ,   Pola,   Magli (1' St Castiglia),   Cairo (28' St Azzini),   Cherubini (28' St Trevisani). Firenze: Falleri,   Genua,   Nava (41' St Bianco),   Menon,   Bastini (10' St Meyer),   Passaleva, Billot,   Parri (25' St Purbrook),   Santi (Cap) (32' St Fortunati Rossi),   Ippolito,   Vella, 4 Soldi (41' St Borsi),   Bianco G. (3' St Lunardi),   Fanelli (3' St Ferraro),   Cagna. All. Ghelardi. Marcatori: P.T. 11' M Bastini  0-5; 32' Bonifazi 5-5; 43' M Bosio Tr Hosking 12-5 S.T 5' M Locatelli Tr Hosking 19-5; 15' Cp Hosking 22-5; 22' Cp Hosking 25 - 5; 26' M Meyer Tr Billot 25-12; 30' M Gabba 30-12; 36' M Porbrook Tr Billot 30-19; 39' M Rizzotto 35-19 ; 47' M Rizzotto 40-19 Arbitro: Cason di Rovigo. Note Pt. 40' Giallo Santi; St 13 Rosso Lunardi E Giallo Castiglia Punti In Classifica 5-0  DONELLI MODENA RUGBY â LIVORNO RUGBY 60-14 (29-14) Modena: Santillo (30â st Gobbi), Assandri (30â st Trotta), Galante, Naude, Frangulea, Fenner, Rovina (19 st Uguzzoni), Stead, Cremascoli (34â st Ghidoni), Venturelli, Minari, Montalto (24â st Giberti), Russo (1â st Milzani), Gibellini, Faraone. Allenatore: Huygen Livorno: Rea, Citi, Spolverini, Gambini, Tarantino, Brancoli A (18â st Chiesa)., Bellini, Pracchia, Montagnani, Brancoli G., Favati, Vullo, Goti, Artal (35â st Zaccuri), Orabona. Allenatore: SaccÃ  Marcatori: 8â meta Brancoli G., tr Brancoli A. (0-7); 10â pz Fenner (3-7), 16â meta Frangulea, nt (8-7), 31â meta Fenner, tr Fenner (15-7), 37â meta Venturelli, tr Fenner (22-7), 38â meta Fenner, tr Fenner (29-7); meta Tarantini, tr Brancoli A. (29-14). Secondo tempo, 3â meta Frangulea, nt (34-14); 10â meta Naude, tr Fenner (41-14), 20â meta Galante, tr Fenner (48-14), 25â Fenner, nt (53-14); 35â meta Venturelli, tr Naude (60-14) Arbitro: Smiraldi di Torino Note: giornata fredda, terreno ottimo, spettatori 400 circa. Â  Â  GIRONE 2  AUTO SONIA AVEZZANO â AMATORI CATANIA = 23 â 21 (p.t. 16 - 13)  Avezzano: Sisso, Catonica (69â Guanciale), Mari, Babbo Mau., Pallotta, Thomsen, Fidanza (57â Taccone), Farina, Angeloni, Passalacqua, CalÃ¬ (63â Mancinelli), Cofini A., Bocchini, Cofini S. (53â Burca), Babbo Mar. (65â Comperti). A disposizione: Baiocchi, Marcanio, Lanciotti Allenatore: Alberto Santucci Catania:. Camino, Strazzeri, Di Paola, Forte, Borina, Gorgone, Grasso, Palmieri, Rechichi, Delfino, Ferrara, Grimaldi, Leonardi S., Vinti, Guglielmino (Ardito). A disposizione: Battaglia, Gravagna, Messina, Leonardi V. Ruscica, Montedoro. Allenatore Giuseppe Puglisi. Marcatori: I Tempo: 5â c.p. Thomsen (3-0); 8âc.p. Borina (3-3); 14â c.p. Thomsen (6-3) 15â m tecnica Catania tr Borina (6-10); 19â c.p. Borina (6-13); 26â m. Catonica n.t. (11-13); 34â m. Babbo Mar. n.t. (16-13). II Tempo: 42â c.p. Borina (16-16); 57â m. Farina tr. Thomsen (23-16); 77' m Di Paola n.t. (23-21).      Arbitro: Salvi di Prato. Assistenti: Palmerio dellâAquila e Ciavarro di Sulmona Spettatori: 250 circa. Man of the match: Federico Angeloni   Note: al 21â giallo a Strazzeri; al 55â giallo a Ferrari. Punti conquistati: Avezzano 4; Catania 1.   NOVACO ALGHERO  - SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA 16-15 (06-12) Alghero: Daga, Solinas (41 Lorenzini), Ricci, Franchin, Palumbo, Anversa, Salis, Giacci, Toniolo, Pagani (60 Lombardo), Caldon, Paco, Lynch (55 Capponi), Spirito, Bonetti (57 Mele). Allenatore: Leonardo Roldan.  Valpolicella: Etcheverry, Saccomani, Massalongo, Spadaro, Ghizzi, Damoli, Fraccaroli (45 Musso), Burati, Cimardi, Pivetta, AbourrouchÃ¨, Bianchi, Filippini, Savoia (45 Ferrari), Momi.   Allenatore:   Alessandro Zanella. Marcatori: 13 cp Etcheverry; 14 cp Anversa; 21 cp Anversa; 27 Drop Etcheverry; 34 cp Etcheverry; 40 cp Etcheverry; IIÂ° Tempo: 54 Mt Toniolo tr Anversa; 65 cp Etcheverry; 74 cp Anversa. Arbitro: Bono di Brescia Note: Cartellini gialli: al 25 per Lynch e Filippini; al 75 per paco. ROMAGNA RFC â ZHERMACK BADIA 15 â 05 (10-05) Romagna: Pasqualini, Gai, Luci, Cuccari, Donati, Gregnanin, Soldati, Fantini, Marioli Nobile, Pias, Devodier, .De Gennaro (78 Cotignoli), Cossu S.,  Cossu E. (76 Ambrosino), Hall. Allenatore: Urbani. Rugby Badia: Zarattini, Tinazzo, Sgarbi, Candian, Paglierini, Fratini, Flagiello (78 Baracco), Daher Comoglio, Anouer, Bolognesi, De Gaspari (41  Munerato), Brizzante, Tellarini, Guglielmo (61 Michelotto), Colombo (55 Fanchin). Allenatore: Bordon. Marcatori: Primo tempo: 7Â° m. n.t. Tinazzo (0-5), 15Â° m. Hall, t. Soldati (7-5), 34Â° d. Gregnanin (10-5). Secondo tempo: 15Â° m. Fantini, n.t. Soldati (15-5). Arbitro: Vivarini di Padova. Note: Gialli: 11Â° s.t. Daher Comoglio, 25Â° s.t. Tinazzo, 29Â° s.t. Fantini.  RUBANO RUGBY â UNIONE R. CAPITOLINA 18-18 (10-6) RUBANO: Menniti-Ippolito; Belluco (31â s.t. Gaffo), Dal Corso, Pieretti, Borgato; Politeo (26â s.t. Ragazzi), Babetto (1â s.t. Prati); Zampiron, Palandrani, Sabbion (9â s.t. Baraldo); Rocchio (26â s.t. Lucchetti â 36â s.t. Golovatenco), Mainardi; Zanotto (34â s.t. Crozzoletto), Marchetto, Varroto (cap.). (N.e. Gazzola). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco ROMA: Murer; Rebecchini (27â s.t. Kustermann), Molaioli, Scalzo (13â s.t. Tonnicchia), Iacolucci; Scaramuzzino, Vannini; Budini, De Michelis (cap.), Bitetti; Manozzi (25â s.t. Lupi), Scoccini; Pelosi, Polioni (27â s.t. Bernasconi), Marsella. (N.e. Tron, Bitonte, Cozzolino, Mascagni). All. Andrea Cococcetta MARCATORI: p.t. 3â c.p. Vannini, 6â m. Rocchio tr. Menniti-Ippolito, 16â c.p. Menniti-Ippolito, 39â c.p. Vannini; s.t. 2â m. Iacolucci, 8â m. Menniti-Ippolito, 21â m. Vannini tr. Vannini, 40â c.p. Menniti-Ippolito. ARBITRO: Sandri di Trieste NOTE: P.t. 10-6. Spettatori: 200 ca. Cartellino giallo: Palandrani (12â s.t.). Punti conquistati: Roccia Rubano 2, Unione Capitolina Roma 2.   GLADIATORI SANNITI â ASD RUGBY MILANO 19-15 (12-08) Sanniti: Carone, Falivene, Verdicchio, Ciarla, Ciampa, Canna, Botticella (78 Gramazio), Verdile (58 Fragnito) (75 Romano), Passariello, Zizza, Abate (58 Iannace), Valente, Tenga, Bosco, Racioppi (55 Del Prete).   Allenatore: Koen.  Rugby Milano: Molinaro, Bestetti, Ragusi, Thompson, Cerutti (59 Tardini), Tolotti, Tanca, Cipolla, Ferrari, Cortinovis, Lacatus, Carafa, Piciaccia, Baldwin, Cameliti.   All. Ragusa.  arcatori: 7 cp Tolotti; 11 cp Canna; 20 cp Canna; 29 Mt Lacatus; 33 cp Canna; 42 cp Canna; IIÂ° Tempo: 69 Mt tecnica Milano tr Tolotti; 81 Mt Valente tr Canna.  Arbitro: Belvedere di Roma. Note: Cartellini gialli: al 40 per Verdile; e Piciaccia; al 65 per Fragnito; al 68 per Botticella; al 75 per Baldwin e Lacatus. GRUPPO PADANA PAESE vs AMATORI RUGBY CAPOTERRA 20-15 (08-15) Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo, Gemin, Barzan, Casarin (6â st Lunanova), Pavin (1â st Ceselin), Memo, Cadorin, Tamas, Rufoloni (11â st Boffo), Signori (27â st Menelle), Secolo (37â st Lorenzetto), Berisa (16â st Buosi), Kudin (1â st Codo), Buosi (6â st Caeran). All. Zaffalon Amatori Rugby Capoterra: Arbizu, Baire, Koko, Garau, Bousmina, Kahn (1â st Pirastu), Queirolo, A.Pinna, Sainas, C.Pinna, Ferrentino, Fratalocchi, Ciprietti, Masetti, Coetzee (11â st Geraci). All. Kahn Marcatori: pt 4â cp Furlan, 7â m Fornarolo, 11â m Bousmina tr Baire, 18â cp Baire, 31â m Bousmina; st 12â m Tamas tr Furlan, 31â m Caeran Arbitro: Marrama di Padova Punti conquistati: Paese 4, Capoterra 1 Man of the Match: Buosi   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

FIAMME TROPPO FORTI: GLI SQUALI CADONO A ROMA 42-0

Articolo Successivo

LE FIAMME ORO TRAVOLGONO IL RECCO 42 A 0

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019