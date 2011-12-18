(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. I TABELLINI DELLA DECIMA GIORNATA
di Redazione
18/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 18.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 18 DICEMBRE 2011 SERIE A. I TABELLINI DELLA DECIMA GIORNATA. TABELLINI ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v RUGBY LYONS PIACENZA 19-27 (14-11) Marcatori: p.t. 2â cp. Odiete (3-0); 7â cp. Odiete (6-0); 18â m. Sarto (11-0); 23â m. Ferri (11-5); 29â cp. Odiete (14-5); 36â cp. Haimona (14-8); 40â cp. Haimona (14-11); s.t. 2â m. Padovani (19-11); 11â cp. Haimona (19-14); 28â cp. Haimona (19-17); 33â cp. Haimona (19-20); 36â m. Paoletti tr. Haimona (19-27) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Campagnaro, Benvenuti (18â st. Crestini), Sarto; Fontanesi (6â st. Violi), Padovani (28â st. Guarducci); Marazzi (11â st. Nostran), Conforti, Mhadhbi; Riedo (15â st. Salvetti), Berton; Scarsini (10â st. Drissi), Manghi (39â pt. Conti), Grassotti (37â pt. Biancotti (35â st. Scarsini)). All. De Carli Rugby Lyons Piacenza: Rossi; Cobianchi, Casalini, Barani, Buondonno; Haimona, Alfonsi G. (3â st. Gaudenzi); Fornari, Barroni, Benelli (cap); Soffientini (6â st. Petrusic), Dadati (13â st. Michetti); Paoletti, Wahabi (24â st. Bance), Ferri. All. Bassi Arbitro: Blessano G.d.l. : Favero, Valbusa Note: Cartellini: 21â st. Giallo Michetti; 31â st. Giallo Conforti; 38â st. Giallo Fornari; Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 0; Rugby Lyons Piacenza 4. FIAMME ORO RUGBY VS PRO RECCO RUGBY 42 â 00 (24-00) fiamme Oro Rugby: Barion De Gaspari, Sapuppo (29â st Massaro), Forcucci, Rosa (20â st Andreucci), Boarato (29â st Martinelli), Benetti, Cerasoli, Zitelli, Vedrani (18â st Maestri), Cazzola, Riedi, Cerqua (28â st Pettinari), Moscarda (28â st Lombardo), Cocivera (20â st Gasparini). All. Sven Valsecchi â Rocco Salvan Pro Recco: Del Ry, Cinquemani (1â st Besio), Bisso, Torchia (1â st Zanzotto), Gregorio, Ansaldi, Viallagra, Salsi, Tonini, Giorgi, Bonfrate, Metaliaj (13â st Vallarino), Galli (18â st Sciacchitano), Hobbs (1â st Casareto), Noto. All. Lisandro Villagra Marcatori: Primo Tempo: 7â m Vedrani tr Benetti (7-0); 16â cp Benetti (10-0); 29â m Rosa tr Benetti (17-0); 37â m Cerasoli tr. Benetti (24-0) Secondo tempo: 12â dp Boarato (27-0); 20â m Barion (32-0) nt; 27 m De Gaspari nt (37-0); 36â m Maestri nt (42-0). Arbitro: Damasco di Napoli. Note: Â RUGBY GRANDE MILANO Vs UDINE RUGBY F.C. 10-36 (10-14) Rugby Grande Milano: Lenzi, ViganÃ² D. ViceCPT , Garcia FerrÃ©, Missaglia, Serra, Boshoff, D'Urbino (56' Mastroserio), McAllister, Di Domenico (45' Calzaferri), Morabito Capitano, Jacotti, Dell'Acqua, Valtorta (27' esce tecnica rientra 36') Dozio (50' Baraggia), Porreca (50' Puddu). Allenatore: Achille Bertoncini Udine RUGBY F.C.: Lentini (60' Ciriani), Lo Schiavo, Marconato McIvor, Venturato (73' Conti), Bombonati, Gobbo (49' Picogna), Ursache, Calcagno, Folla; Giacomini Capitano Giannangeli (60' Avoledo), Taddio (60' Girelli), Fagnani (66' Venier), Copetti (60' Mazzini) Allenatore: Federico Dalla Nora MARCATORI. 4' M Dell'Acqua tr Boshoff (7-0); 7' M +tr Bombonati (7-7); 19' MUrsache tr Bombonati (7-14); 27' CP Boshoff (10-14) st 42' CP Bombonati (10-17); 44' M Marconato (10-22); 59' M Folla tr Bombonati (10-29); 80' M McIvor Tr Bombonati (10-36). Arbitro: SchillirÃ² (Catania) Note: Cartellini gialli: 27' Calcagno Spettatori: circa 500. Tempo: coperto. Campo: M. Giuriati Via Pascal, 6 Milano (MI) M-THREE SAN DONA' vs CUS VERONA RUGBY 40-24 (13-10) San DonÃ : Secco, Bressan, Brussolo, Iovu, Damo (35' 2t Florian), Dotta (30' 2t Bacchin E.), Mucelli (20' 2t Rorato), Pelepele, Bacchin G., Di Maggio (24' 2t Bocchi), Minello , Montani (16 2t Venturato), Filippetto (24 2t Previati), Zecchin (30' 2t Vian) , Zamparo ( 30' 2t Zanusso). Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie Cus Verona: Favaretto, Corso (15' 2t Pietrogrande), Martinucci (22' 2t Schiesaro), Michelini, Del Bubba, Bellini (17' 2t Mariani), Federzoni, Paghera (40' 2t Zardin), Braghi, Bergamo, Filippini, Olivieri (3'2t Liboni), Mutascio(2' 2t Michielini A.), Neethling (36' 2t Menegazzi), Zani (16' 2t Mounteanu). Allenatori: Danilo Beretta, Luca Martin Marcatori: PT: 4'cp Bellini (3-0); 7' cp Mucelli (3-3); 12' m. Dotta tr Mucelli (10-3); 30' drop Dotta (13-3); 32' m. Michelini tr Bellini (13-10) 2T: 1' cp Dotta (16-10); 7' m. Iovu (21-10); 15' m. Pelepele tr Dotta (28-10); 23' m. Zamparo tr Dotta (35-10); 28' m. Braghi tr Bellini (35-17); 33' m. Pietrogrande tr Bellini (35-24); 38' m Vian (40-24) Arbitro: Sig. Falzone di Padova. Note: cartellini gialli: 16' 1t Del Bubba; 8' 2t Mucelli e Paghera R. BANCO DI BRESCIA - FIRENZE RUGBY 40-19 (12-05) Brescia: Masgoutierre, Bonifazi (31' St Quaranta), Gabba, Squizzato, Locatelli, Hosking, Bosio (22' St Bonari), Groenewald, Rizzotto (Cap), Romano (1' St Cuello), Scotuzzi (41' St Ferretti) , Pola, Magli (1' St Castiglia), Cairo (28' St Azzini), Cherubini (28' St Trevisani). Firenze: Falleri, Genua, Nava (41' St Bianco), Menon, Bastini (10' St Meyer), Passaleva, Billot, Parri (25' St Purbrook), Santi (Cap) (32' St Fortunati Rossi), Ippolito, Vella, 4 Soldi (41' St Borsi), Bianco G. (3' St Lunardi), Fanelli (3' St Ferraro), Cagna. All. Ghelardi. Marcatori: P.T. 11' M Bastini 0-5; 32' Bonifazi 5-5; 43' M Bosio Tr Hosking 12-5 S.T 5' M Locatelli Tr Hosking 19-5; 15' Cp Hosking 22-5; 22' Cp Hosking 25 - 5; 26' M Meyer Tr Billot 25-12; 30' M Gabba 30-12; 36' M Porbrook Tr Billot 30-19; 39' M Rizzotto 35-19 ; 47' M Rizzotto 40-19 Arbitro: Cason di Rovigo. Note Pt. 40' Giallo Santi; St 13 Rosso Lunardi E Giallo Castiglia Punti In Classifica 5-0 DONELLI MODENA RUGBY â LIVORNO RUGBY 60-14 (29-14) Modena: Santillo (30â st Gobbi), Assandri (30â st Trotta), Galante, Naude, Frangulea, Fenner, Rovina (19 st Uguzzoni), Stead, Cremascoli (34â st Ghidoni), Venturelli, Minari, Montalto (24â st Giberti), Russo (1â st Milzani), Gibellini, Faraone. Allenatore: Huygen Livorno: Rea, Citi, Spolverini, Gambini, Tarantino, Brancoli A (18â st Chiesa)., Bellini, Pracchia, Montagnani, Brancoli G., Favati, Vullo, Goti, Artal (35â st Zaccuri), Orabona. Allenatore: SaccÃ Marcatori: 8â meta Brancoli G., tr Brancoli A. (0-7); 10â pz Fenner (3-7), 16â meta Frangulea, nt (8-7), 31â meta Fenner, tr Fenner (15-7), 37â meta Venturelli, tr Fenner (22-7), 38â meta Fenner, tr Fenner (29-7); meta Tarantini, tr Brancoli A. (29-14). Secondo tempo, 3â meta Frangulea, nt (34-14); 10â meta Naude, tr Fenner (41-14), 20â meta Galante, tr Fenner (48-14), 25â Fenner, nt (53-14); 35â meta Venturelli, tr Naude (60-14) Arbitro: Smiraldi di Torino Note: giornata fredda, terreno ottimo, spettatori 400 circa. Â Â GIRONE 2 AUTO SONIA AVEZZANO â AMATORI CATANIA = 23 â 21 (p.t. 16 - 13) Avezzano: Sisso, Catonica (69â Guanciale), Mari, Babbo Mau., Pallotta, Thomsen, Fidanza (57â Taccone), Farina, Angeloni, Passalacqua, CalÃ¬ (63â Mancinelli), Cofini A., Bocchini, Cofini S. (53â Burca), Babbo Mar. (65â Comperti). A disposizione: Baiocchi, Marcanio, Lanciotti Allenatore: Alberto Santucci Catania:. Camino, Strazzeri, Di Paola, Forte, Borina, Gorgone, Grasso, Palmieri, Rechichi, Delfino, Ferrara, Grimaldi, Leonardi S., Vinti, Guglielmino (Ardito). A disposizione: Battaglia, Gravagna, Messina, Leonardi V. Ruscica, Montedoro. Allenatore Giuseppe Puglisi. Marcatori: I Tempo: 5â c.p. Thomsen (3-0); 8âc.p. Borina (3-3); 14â c.p. Thomsen (6-3) 15â m tecnica Catania tr Borina (6-10); 19â c.p. Borina (6-13); 26â m. Catonica n.t. (11-13); 34â m. Babbo Mar. n.t. (16-13). II Tempo: 42â c.p. Borina (16-16); 57â m. Farina tr. Thomsen (23-16); 77' m Di Paola n.t. (23-21). Arbitro: Salvi di Prato. Assistenti: Palmerio dellâAquila e Ciavarro di Sulmona Spettatori: 250 circa. Man of the match: Federico Angeloni Note: al 21â giallo a Strazzeri; al 55â giallo a Ferrari. Punti conquistati: Avezzano 4; Catania 1. NOVACO ALGHERO - SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA 16-15 (06-12) Alghero: Daga, Solinas (41 Lorenzini), Ricci, Franchin, Palumbo, Anversa, Salis, Giacci, Toniolo, Pagani (60 Lombardo), Caldon, Paco, Lynch (55 Capponi), Spirito, Bonetti (57 Mele). Allenatore: Leonardo Roldan. Valpolicella: Etcheverry, Saccomani, Massalongo, Spadaro, Ghizzi, Damoli, Fraccaroli (45 Musso), Burati, Cimardi, Pivetta, AbourrouchÃ¨, Bianchi, Filippini, Savoia (45 Ferrari), Momi. Allenatore: Alessandro Zanella. Marcatori: 13 cp Etcheverry; 14 cp Anversa; 21 cp Anversa; 27 Drop Etcheverry; 34 cp Etcheverry; 40 cp Etcheverry; IIÂ° Tempo: 54 Mt Toniolo tr Anversa; 65 cp Etcheverry; 74 cp Anversa. Arbitro: Bono di Brescia Note: Cartellini gialli: al 25 per Lynch e Filippini; al 75 per paco. ROMAGNA RFC â ZHERMACK BADIA 15 â 05 (10-05) Romagna: Pasqualini, Gai, Luci, Cuccari, Donati, Gregnanin, Soldati, Fantini, Marioli Nobile, Pias, Devodier, .De Gennaro (78 Cotignoli), Cossu S., Cossu E. (76 Ambrosino), Hall. Allenatore: Urbani. Rugby Badia: Zarattini, Tinazzo, Sgarbi, Candian, Paglierini, Fratini, Flagiello (78 Baracco), Daher Comoglio, Anouer, Bolognesi, De Gaspari (41 Munerato), Brizzante, Tellarini, Guglielmo (61 Michelotto), Colombo (55 Fanchin). Allenatore: Bordon. Marcatori: Primo tempo: 7Â° m. n.t. Tinazzo (0-5), 15Â° m. Hall, t. Soldati (7-5), 34Â° d. Gregnanin (10-5). Secondo tempo: 15Â° m. Fantini, n.t. Soldati (15-5). Arbitro: Vivarini di Padova. Note: Gialli: 11Â° s.t. Daher Comoglio, 25Â° s.t. Tinazzo, 29Â° s.t. Fantini. RUBANO RUGBY â UNIONE R. CAPITOLINA 18-18 (10-6) RUBANO: Menniti-Ippolito; Belluco (31â s.t. Gaffo), Dal Corso, Pieretti, Borgato; Politeo (26â s.t. Ragazzi), Babetto (1â s.t. Prati); Zampiron, Palandrani, Sabbion (9â s.t. Baraldo); Rocchio (26â s.t. Lucchetti â 36â s.t. Golovatenco), Mainardi; Zanotto (34â s.t. Crozzoletto), Marchetto, Varroto (cap.). (N.e. Gazzola). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco ROMA: Murer; Rebecchini (27â s.t. Kustermann), Molaioli, Scalzo (13â s.t. Tonnicchia), Iacolucci; Scaramuzzino, Vannini; Budini, De Michelis (cap.), Bitetti; Manozzi (25â s.t. Lupi), Scoccini; Pelosi, Polioni (27â s.t. Bernasconi), Marsella. (N.e. Tron, Bitonte, Cozzolino, Mascagni). All. Andrea Cococcetta MARCATORI: p.t. 3â c.p. Vannini, 6â m. Rocchio tr. Menniti-Ippolito, 16â c.p. Menniti-Ippolito, 39â c.p. Vannini; s.t. 2â m. Iacolucci, 8â m. Menniti-Ippolito, 21â m. Vannini tr. Vannini, 40â c.p. Menniti-Ippolito. ARBITRO: Sandri di Trieste NOTE: P.t. 10-6. Spettatori: 200 ca. Cartellino giallo: Palandrani (12â s.t.). Punti conquistati: Roccia Rubano 2, Unione Capitolina Roma 2. GLADIATORI SANNITI â ASD RUGBY MILANO 19-15 (12-08) Sanniti: Carone, Falivene, Verdicchio, Ciarla, Ciampa, Canna, Botticella (78 Gramazio), Verdile (58 Fragnito) (75 Romano), Passariello, Zizza, Abate (58 Iannace), Valente, Tenga, Bosco, Racioppi (55 Del Prete). Allenatore: Koen. Rugby Milano: Molinaro, Bestetti, Ragusi, Thompson, Cerutti (59 Tardini), Tolotti, Tanca, Cipolla, Ferrari, Cortinovis, Lacatus, Carafa, Piciaccia, Baldwin, Cameliti. All. Ragusa. arcatori: 7 cp Tolotti; 11 cp Canna; 20 cp Canna; 29 Mt Lacatus; 33 cp Canna; 42 cp Canna; IIÂ° Tempo: 69 Mt tecnica Milano tr Tolotti; 81 Mt Valente tr Canna. Arbitro: Belvedere di Roma. Note: Cartellini gialli: al 40 per Verdile; e Piciaccia; al 65 per Fragnito; al 68 per Botticella; al 75 per Baldwin e Lacatus. GRUPPO PADANA PAESE vs AMATORI RUGBY CAPOTERRA 20-15 (08-15) Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo, Gemin, Barzan, Casarin (6â st Lunanova), Pavin (1â st Ceselin), Memo, Cadorin, Tamas, Rufoloni (11â st Boffo), Signori (27â st Menelle), Secolo (37â st Lorenzetto), Berisa (16â st Buosi), Kudin (1â st Codo), Buosi (6â st Caeran). All. Zaffalon Amatori Rugby Capoterra: Arbizu, Baire, Koko, Garau, Bousmina, Kahn (1â st Pirastu), Queirolo, A.Pinna, Sainas, C.Pinna, Ferrentino, Fratalocchi, Ciprietti, Masetti, Coetzee (11â st Geraci). All. Kahn Marcatori: pt 4â cp Furlan, 7â m Fornarolo, 11â m Bousmina tr Baire, 18â cp Baire, 31â m Bousmina; st 12â m Tamas tr Furlan, 31â m Caeran Arbitro: Marrama di Padova Punti conquistati: Paese 4, Capoterra 1 Man of the Match: Buosi Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
