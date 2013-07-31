SERIE A, IL CALENDARIO 2013/2014: SI COMINCIA DOMENICA 6 OTTOBRE

SERIE A, IL CALENDARIO 2013/2014: SI COMINCIA DOMENICA 6 OTTOBREVENTIQUATTRO SQUADRE PER UN POSTO IN ECCELLENZA, CINQUE RETROCESSIONIRoma – Otto mesi per inseguire la promozione nel massimo campionato, per conquistare l’unico posto disponibile nell’Eccellenza 2014/2015: la FIRha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2013/2014, al via il prossimo 6 ottobre alle ore 15.30.Invariata la formula, con ventiquattro squadre al via divise in due gironi da dodici ciascuna e partite di andata e ritorno tra le componenti diciascuna pool.Al termine della regular season, le prime tre classificate del Girone 1 e la prima classificata del Girone 2 accederanno alle semifinali play-off chesi disputeranno con partite di andata e ritorno il 18 e 25 maggio secondo il seguente schema:1° classificata Girone 2 v 1° classificata Girone 13° classificata Girone 1 v 2° classificata Girone 1Le vincenti del doppio turno di semifinale si sfideranno in gara unica in campo neutro, domenica 1 giugno, per contendersi in titolo di Campioned’Italia di categoria e la promozione nel massimo campionato.Passano invece a cinque le retrocessioni in Serie B: retrocederanno direttamente le squadre classificate dal 12° al 10° posto del Girone 2, mentrele due ulteriori retrocessioni verranno determinate da un turno di play-out, con incontri di andata e ritorno il 18 ed il 25 maggio, secondo ilseguente schema:12° classificata Girone 1 v 8° classificata Girone 211° classificata Girone 1 v 9° classificata Girone 2Le due squadre che risulteranno perdenti nel doppio confronto saranno retrocesse in Serie B.Per quanto riguarda i passaggi di Girone, la 1° classificata del Girone 2, se non promossa in Eccellenza, passerà nel Girone 1 nella S.S. 2014/2015,mentre le squadre classificate all’11° e 12° posto del Girone 1, se non retrocesse in Serie B a conclusione dei play-out, passeranno nel Girone 2.Un ulteriore passaggio di Girone verrà determinato dal seguente spareggio, con gare di andata e ritorno:2° classificata Girone 2 v 10° classificata Girone 1La vincente del doppio confronto verrà inserita nel Girone 1 2014/2015, la perdente nel Girone 2.Il calendario completo della Serie A 2013/2014 è allegato al seguente comunicato e consultabile cliccando quiQuesta la prima giornata:Serie A – Girone 1 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30Rugby Udine v Pro Recco RugbyLyons Piacenza v Rugby ColornoAccademia FIR v Rubano RugbyRC Valpolicella v Romagna RFCRugby Brescia v Franklin&Marshall Cus VeronaL’Aquila Rugby v Firenze Rugby 1931Serie A – Girone 2 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30Amatori Capoterra v Amatori CataniaValsugana Padova v UR PratoSestoCus Perugia v Rugby VicenzaCus Genova v Zhermack BadiaGran Sasso Rugby v Novaco AlgheroCus Torino v Rugby Benevento