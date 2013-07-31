SERIE A, IL CALENDARIO 2013/2014: SI COMINCIA DOMENICA 6 OTTOBRE
31/07/2013
SERIE A, IL CALENDARIO 2013/2014: SI COMINCIA DOMENICA 6 OTTOBRE
VENTIQUATTRO SQUADRE PER UN POSTO IN ECCELLENZA, CINQUE RETROCESSIONI
Roma – Otto mesi per inseguire la promozione nel massimo campionato, per conquistare l’unico posto disponibile nell’Eccellenza 2014/2015: la FIR
ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2013/2014, al via il prossimo 6 ottobre alle ore 15.30.
Invariata la formula, con ventiquattro squadre al via divise in due gironi da dodici ciascuna e partite di andata e ritorno tra le componenti di
ciascuna pool.
Al termine della regular season, le prime tre classificate del Girone 1 e la prima classificata del Girone 2 accederanno alle semifinali play-off che
si disputeranno con partite di andata e ritorno il 18 e 25 maggio secondo il seguente schema:
1° classificata Girone 2 v 1° classificata Girone 1
3° classificata Girone 1 v 2° classificata Girone 1
Le vincenti del doppio turno di semifinale si sfideranno in gara unica in campo neutro, domenica 1 giugno, per contendersi in titolo di Campione
d’Italia di categoria e la promozione nel massimo campionato.
Passano invece a cinque le retrocessioni in Serie B: retrocederanno direttamente le squadre classificate dal 12° al 10° posto del Girone 2, mentre
le due ulteriori retrocessioni verranno determinate da un turno di play-out, con incontri di andata e ritorno il 18 ed il 25 maggio, secondo il
seguente schema:
12° classificata Girone 1 v 8° classificata Girone 2
11° classificata Girone 1 v 9° classificata Girone 2
Le due squadre che risulteranno perdenti nel doppio confronto saranno retrocesse in Serie B.
Per quanto riguarda i passaggi di Girone, la 1° classificata del Girone 2, se non promossa in Eccellenza, passerà nel Girone 1 nella S.S. 2014/2015,
mentre le squadre classificate all’11° e 12° posto del Girone 1, se non retrocesse in Serie B a conclusione dei play-out, passeranno nel Girone 2.
Un ulteriore passaggio di Girone verrà determinato dal seguente spareggio, con gare di andata e ritorno:
2° classificata Girone 2 v 10° classificata Girone 1
La vincente del doppio confronto verrà inserita nel Girone 1 2014/2015, la perdente nel Girone 2.
Il calendario completo della Serie A 2013/2014 è allegato al seguente comunicato e consultabile cliccando qui
Questa la prima giornata:
Serie A – Girone 1 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30
Rugby Udine v Pro Recco Rugby
Lyons Piacenza v Rugby Colorno
Accademia FIR v Rubano Rugby
RC Valpolicella v Romagna RFC
Rugby Brescia v Franklin&Marshall Cus Verona
L’Aquila Rugby v Firenze Rugby 1931
Serie A – Girone 2 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30
Amatori Capoterra v Amatori Catania
Valsugana Padova v UR PratoSesto
Cus Perugia v Rugby Vicenza
Cus Genova v Zhermack Badia
Gran Sasso Rugby v Novaco Alghero
Cus Torino v Rugby Benevento
Redazione