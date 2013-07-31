Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A, IL CALENDARIO 2013/2014: SI COMINCIA DOMENICA 6 OTTOBRE

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
pdf icon calendarioseriea20132014.pdf
SERIE A, IL CALENDARIO 2013/2014: SI COMINCIA DOMENICA 6 OTTOBRE

VENTIQUATTRO SQUADRE PER UN POSTO IN ECCELLENZA, CINQUE RETROCESSIONI

Roma – Otto mesi per inseguire la promozione nel massimo campionato, per conquistare l’unico posto disponibile nell’Eccellenza 2014/2015: la FIR
ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2013/2014, al via il prossimo 6 ottobre alle ore 15.30.

Invariata la formula, con ventiquattro squadre al via divise in due gironi da dodici ciascuna e partite di andata e ritorno tra le componenti di
ciascuna pool.

Al termine della regular season, le prime tre classificate del Girone 1 e la prima classificata del Girone 2 accederanno alle semifinali play-off che
si disputeranno con partite di andata e ritorno il 18 e 25 maggio secondo il seguente schema:

1° classificata Girone 2 v 1° classificata Girone 1 

3° classificata Girone 1 v 2° classificata Girone 1

Le vincenti del doppio turno di semifinale si sfideranno in gara unica in campo neutro, domenica 1 giugno, per contendersi in titolo di Campione
d’Italia di categoria e la promozione nel massimo campionato.

Passano invece a cinque le retrocessioni in Serie B: retrocederanno direttamente le squadre classificate dal 12° al 10° posto del Girone 2, mentre
le due ulteriori retrocessioni verranno determinate da un turno di play-out, con incontri di andata e ritorno il 18 ed il 25 maggio, secondo il
seguente schema:

12° classificata Girone 1 v 8° classificata Girone 2

11° classificata Girone 1 v 9° classificata Girone 2

Le due squadre che risulteranno perdenti nel doppio confronto saranno retrocesse in Serie B.

Per quanto riguarda i passaggi di Girone, la 1° classificata del Girone 2, se non promossa in Eccellenza, passerà nel Girone 1 nella S.S. 2014/2015,
mentre le squadre classificate all’11° e 12° posto del Girone 1, se non retrocesse in Serie B a conclusione dei play-out, passeranno nel Girone 2.


Un ulteriore passaggio di Girone verrà determinato dal seguente spareggio, con gare di andata e ritorno:

2° classificata Girone 2 v 10° classificata Girone 1

La vincente del doppio confronto verrà inserita nel Girone 1 2014/2015, la perdente nel Girone 2.

Il calendario completo della Serie A 2013/2014 è allegato al seguente comunicato e consultabile cliccando qui

Questa la prima giornata:

Serie A – Girone 1 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30

Rugby Udine v Pro Recco Rugby

Lyons Piacenza v Rugby Colorno

Accademia FIR v Rubano Rugby

RC Valpolicella v Romagna RFC

Rugby Brescia v Franklin&Marshall Cus Verona

L’Aquila Rugby v Firenze Rugby 1931

Serie A – Girone 2 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30

Amatori Capoterra v Amatori Catania

Valsugana Padova v UR PratoSesto

Cus Perugia v Rugby Vicenza

Cus Genova v Zhermack Badia

Gran Sasso Rugby v Novaco Alghero

Cus Torino v Rugby Benevento


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Federleague rugby a 13, Nicotra (coord. dell'attivit&agrave; nazionale giovanile): &laquo;Vogliamo formare altri gruppi oltre all'Under 17&raquo;

Articolo Successivo

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il presidente Colleluori: &laquo;Sempre convinto delle potenzialit&agrave; di questo club&raquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019