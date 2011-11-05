(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. IL RUGBY LIVORNO BATTE L'ACCADEMIA
di Redazione
05/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 05 NOVEMBRE 2011 SERIE A, GIRONE 1. IL RUGBY LIVORNO BATTE L'ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA PER 20-14 Con una gara di rimonta il Rugby Livorno batte lâAccademia Nazionale Tirrenia, nella partita valida come anticipo della terza giornata di ritorno, portando a casa la prima vittoria stagionale. La prima frazione di gioco si chiudeva sul 14-10 in favore dei ragazzi dellâAccademia grazie alla doppia marcatura di Campanaro (poi trasformate da Della Rosa). Anche se al 24 era proprio il Livorno Rugby a segnare con Milianti la meta del momentaneo 10-00. Al 50 la svolta. Lâestremo Bellini violava la meta dellâAccademia e portata il Rugby Livorno sul 17-14, poi consolidato con un piazzato di Brancoli al 64. Serie A â Girone A â Anticipo della 14^ giornata Livorno Rugby - Accademia Nazionale Tirrenia 20-14 (4-1) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 23; Rugby Lyons Piacenza punti 19; Rugby Udine punti 17; Firenze Rugby, M-Three Amatori San DonÃ e Donelli Modena 15; Pro Recco punti 13; Accademia Nazionale Tirrenia punti 12; Cus Verona punti 8; Banco di Brescia punti 7; Grande Rugby Milano punti 6; Livorno Rugby punti 5. Â Â Livorno, Stadio âMontanoâ â sabato 5 novembre 2011 Ottobre LIVORNO RUGBY vs ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 20-14 (10-14.) Livorno: Bellini F.; Neri, Citi, Gambini, Spolverini; Milianti, Brancoli A.; Cortesi (cap.), Pracchia, Musto; Vullo, Montagnani; Orabona, Artal, Goti. All. SaccÃ D.. Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito A. (cap.), Benvenuti (21' s.t. Crestini), Campagnaro, Gazzola; Della Rossa, Padovani (12' s.t. Violi); Nostran, Mhadhbi (12' s.t. Berton), Salvetti; Bellucci, Zdrilich (29' s.t. Riedo); Biancotti (1' s.t. Iovenitti) (23' st Giannelli), Manghi (12' s.t. Conti), Scarsini. All.: De Carli. Marcatori: p.t. 17' cp Brancoli A. (3-0), 24' m. Milianti tr. Brancoli A. (10-0), 31' m. Campagnaro tr. Della Rossa .(10-7), 41' m. Campagnaro tr. Della Rossa (10-14); s.t. 10' m. Bellini F. tr. Brancoli A. (17-14), 23' cp Brancoli A. (20-14) Arbitro: Belvedere di Roma. Cartellini: giallo per Montagnani (Livorno) al 28' pt Punti conquistati in classifica: Livorno 4; Accademia Nazionale Tirrenia 1. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
