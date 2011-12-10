(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. IL RUGBY UDINE FERMA LE FIAMME ORO NELL'ANTICIPO DELLA NONA GIORNATA
di Redazione
10/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 10 DICEMBRE 2011 SERIE A. IL RUGBY UDINE FERMA LE FIAMME ORO ROMA NELL'ANTICIPO DELLA NONA GIORNATA Il Rugby Udine si scopre in casa ferma grandi. CosÃ¬ dopo aver battuto San DonÃ e Firenze, i ragazzi del coach Dalla Nora fermano anche la capolista Fiamme Oro Roma che viene sconfitta con il punteggio di 19-18 (p.t. 16-11). La gara Ã¨ stata sempre in mano al Rugby Udine che ha saputo mettere sotto i poliziotti con un coriaceo gioco del pacchetto di mischia e finalizzare le punizioni concesse dal direttore di gara Traversi con il preciso piede di Bombonati autore di 14 punti (4 cp e una trasformazione). Domani il resto della giornata. Serie A â Girone A â IX giornata â ANTICIPO Udine RFC v Fiamme Oro Roma 19 â 18 (4-1) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 38; Firenze Rugby punti 28; Amatori San DonÃ punti 25; Rugby Lyons Piacenza punti 24; Pro Recco, Udine e Modena punti 23; Accademia Nazionale Tirrenia punti 22; Rugby Brescia punti 17; Cus Verona punti 13; Grande Rugby Milano punti 7; Livorno Rugby punti 5. IL TABELLINO UDINE RFC V FIAMME ORO ROMA 19-18 (16-11) Udine: Lentini; Lo Schiavo, Mc Ivor, Marconato, Venturato ; Bombonati, Gobbo; Ursache, Francescutti (78 Avoledo), Folla; Giacomini (cap), Giannangeli; Massafra (27 Copetti), Fagnani (43 Mazzini), Taddio (43 Girelli). All. Dalla Nora Fiamme Oro Rugby: Barion (60 Boarato), De Gaspari, Sapuppo, Massaro (60 Forcucci), Mariani, Benetti, Martinelli, Zitelli, Vedrani, Santelli, Cazzola, Riedi, Pettinari (45 Cerqua), VicerÃ© (41 Moscarda), Cerqua (35 Cocivera). Allenatore: Sven Valsecchi â Rocco Salvan. Marcatori: 5 cp Benetti; 10 cp Bombonati; 15 cp Bombonati; 24 Mt de Gaspari; 29 cp Bombonati; 31 Mt Ursache tr Bombonati; 37 cp Benetti; IIÂ° tempo: 48 cp Bombonati; 80 Mt Santelli tr Benetti. Arbitro: Traversi di Rovigo. Note: Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. IL RUGBY UDINE FERMA LE FIAMME ORO NELL'ANTICIPO DELLA NONA GIORNATA
Articolo Successivo
SERVIZIO SMS/BLACKBERRY MESSENGER
Redazione