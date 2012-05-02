SERIE A. IL RUGBY UDINE VINCE IL RECUPERO CONTRO L'ACCADEMIA
di Redazione
02/05/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 02.05.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 02 MAGGIO 2012 SERIE A. IL RUGBY UDINE BATTE L'ACCADEMIA FEDERALE DI TIRRENIA CON IL PUNTEGGIO DI 19-5. Importante vittoria per il Rugby Udine nel recupero della gara del 22 aprile quando il match venne rinviato a causa di un violento acquazzone. Contro i ragazzi dell’Accademia Federale di Tirrenia il Rugby Udine centra il dodicesimo successo, questa volta per 19-5 e si porta a ridosso del Lyons Piacenza e del Rugby Fiorenze che lottano per un posto nei play off. La partita è stata ben giocata dalle due formazioni che si sono date battaglia soprattutto nel primo tempo chiuso in vantaggio dal Rugby Udine per 10-5 (mete di Massafra per Udine e Marazzi per l’Accademia). Nella ripresa ha fatto la differenza il piede di Bombonati (Udine) che ha centrato i pali con tre precisi piazzati per i nove punti che hanno portato l’Udine sul 19-5 finale. Classifica: Fiamme Oro Roma punti 84; San Donà punti 82; Lyons Piacenza punti 60; Firenze punti 59; Udine punti 56; Recco punti 53; Brescia punti 52; Accademia Nazionale Tirrenia punti 48; Modena punti 46; Cus Verona punti 36; Grande Milano punti 13; Livorno punti 5. IL TABELLINO Udine, 02/05/12 Campionato Nazionale serie A1 RUGBY 8^ GIORNATA DI RITORNO CAMPIONATO A1 Recupero gara del 22/04/12 UDINE RUGBY F.C. vs ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA: risultato finale: 19 –5 primo tempo: 10-5 UDINE RUGBY: Marconato, D’Anna, Mcivor, Calcagno, Lo Schiavo, Bombonati, Picogna, Ursache (25^st Avoledo), Du Plessis, Folla, Giacomini(27^st. Macor), Giannangeli(14^Francescutti), Girelli (1^st. Copetti), Fagnani(30^ st. Mazzini), Massafra(35^st Venier). Allenatore: Dalla Nora ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA: Odiete, Benvenuti, Bettin, Nostran, Vian(28^st .Sarto), Violi, Marinaro, Marazzi (14^st Campagnaro), Conforti, Salvetti, Grassotti, Berton, Scarsini(1^st Biancotti), Moriconi, Iovenitti(1^st.Panico). Allenatore: De Carli MARCATORI: 10^ Meta Massafra Tr Bombonati (7-0), 27^ Meta Marazzi (7-5), 40^CP Bombonati (10-5). Secondo Tempo: 12^CP Bombonati(13-5), 17^ CP Bombonati (16-5), 31^CP Bombonati (19-5) ARBITRO: Rizzo di Ferrara. NOTE: Cartellini gialli: 40^ Violi, 40^st Moriconi. Man of the match: Danna. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
