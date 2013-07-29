Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A, LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI 2013/2014

Redazione Avatar

di Redazione

29/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
pdf icon calendarioeccellenza20132014.pdf
SERIE A, I GIRONI 2013/2014

Roma - La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato la composizione dei gironi per il Campionato Italiano di Serie A 2013/2014.

Il calendario della Serie A verrá pubblicato nella giornata di mercoledì 31 luglio.

Di seguito la composizione dei gironi:

Serie A

Girone 1

L'Aquila Rugby

Rugby Lyons

Rugby Colorno

Accademia Nazionale "Ivan Francescato"

Romagna RFC

Rugby Udine

Pro Recco Rugby

Rugby Brescia

Firenze Rugby 1931

Rubano Rugby

RC Valpolicella

Franklin&Marshall Cus Verona

Girone 2

Gran Sasso Rugby

Rugby Benevento

Cus Genova Rugby

Cus Torino Rugby

Amatori Capoterra

Novaco Amatori Alghero

Amatori Catania

UR Prato Sesto

Cus Perugia Rugby

Valsugana Rugby

Zhermack Badia

Rangers Rugby Vicenza


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 079-2013

Articolo Successivo

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 079-2013

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019