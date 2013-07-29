SERIE A, LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI 2013/2014
di Redazione
29/07/2013
calendarioeccellenza20132014.pdf
SERIE A, I GIRONI 2013/2014
Roma - La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato la composizione dei gironi per il Campionato Italiano di Serie A 2013/2014.
Il calendario della Serie A verrá pubblicato nella giornata di mercoledì 31 luglio.
Di seguito la composizione dei gironi:
Serie A
Girone 1
L'Aquila Rugby
Rugby Lyons
Rugby Colorno
Accademia Nazionale "Ivan Francescato"
Romagna RFC
Rugby Udine
Pro Recco Rugby
Rugby Brescia
Firenze Rugby 1931
Rubano Rugby
RC Valpolicella
Franklin&Marshall Cus Verona
Girone 2
Gran Sasso Rugby
Rugby Benevento
Cus Genova Rugby
Cus Torino Rugby
Amatori Capoterra
Novaco Amatori Alghero
Amatori Catania
UR Prato Sesto
Cus Perugia Rugby
Valsugana Rugby
Zhermack Badia
Rangers Rugby Vicenza
SERIE A, I GIRONI 2013/2014
Roma - La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato la composizione dei gironi per il Campionato Italiano di Serie A 2013/2014.
Il calendario della Serie A verrá pubblicato nella giornata di mercoledì 31 luglio.
Di seguito la composizione dei gironi:
Serie A
Girone 1
L'Aquila Rugby
Rugby Lyons
Rugby Colorno
Accademia Nazionale "Ivan Francescato"
Romagna RFC
Rugby Udine
Pro Recco Rugby
Rugby Brescia
Firenze Rugby 1931
Rubano Rugby
RC Valpolicella
Franklin&Marshall Cus Verona
Girone 2
Gran Sasso Rugby
Rugby Benevento
Cus Genova Rugby
Cus Torino Rugby
Amatori Capoterra
Novaco Amatori Alghero
Amatori Catania
UR Prato Sesto
Cus Perugia Rugby
Valsugana Rugby
Zhermack Badia
Rangers Rugby Vicenza
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 079-2013
Articolo Successivo
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 079-2013
Redazione