SERIE A, L'ACCADEMIA BATTE RUBANO 48-15 NELL'ANTICIPO DEL PRIMO TURNO
di Redazione
05/10/2013
SERIE A, L'ACCADEMIA BATTE 48-13 ROCCIA RUBANO NELL'ANTICIPO
Parma – L’Accademia FIR “Ivan Francescato” inaugura la sua stagione inaugurale nella nuova sede di Parma superando con un netto 48-13 il
Roccia Rubano nella prima giornata della Serie A 2013/2014.
Domani sono in programma tutti gli altri incontri della prima giornata.
Parma, Stadio “XXV Aprile” – Sabato 5 Ottobre
Serie A, I giornata
Accademia FIR v Rubano Rugby 48-13
Marcatori: p.t. 3’ cp. Mercanzin (0-3); 8’ m. Daniele tr. De Santis (7-3); 13’ m. Cornelli tr. De Santis (14-3); 27’ cp Mercanzin (14-6);
30’ m. Cornelli tr. De Santis (21-6); 34’ m Cornelli (26-6) 40’ m Canova tr. Mercanzin (26-13) s.t. 2’ m. Agbasse (31-13); 11’ m. Agbasse
(36-13); 19’ m. Di Giulio G. (41-13); 39’ m. Buonfiglio tr. Azzolini (48-13)
Accademia Nazionale: Di Giulio G. (22’ st. Cantoni); Lombardo, Baruffato, Gabbianelli, Agbasse; De Santis (16’ st. Azzolini), Parisotto (13’ st.
Boccarossa); Cornelli (26’ st. Cissè), Boccardo, Archetti (cap); Ruzza (20’ st. D’Onofrio), Zanetti; Bigoni (26’ st. Rossetto), Daniele
(22’ st. Ferro), Vento (16’ st. Buonfiglio)
all. De Marigny - Prestera
Rubano Rugby: Borsetto; Meneghel, Belluco, Ercolino, Azzalin (4’ st. Lazzari); Mercanzin, Sandonà (4’ st. Pavan); Cucchio (40’ pt. Babetto),
Negriolli (1’ st. Zampiron), Baraldo (cap) (27’ st. Ricardi); Caldon, Viel; Varroto (19’ st. Crozzoletto), Canova (1’ st. Giuriatti),
Marchetto Gi (21’ st. Marchetto Gr.).
all. Cauvy
Arbitro: Navarra
G.d.l. : Brescacin , Marchesin
Cartellini: 20’ pt. Giallo Zanetti; 30’ pt. Giallo Baraldo; 31’ pt. Giallo Azzalin; 27’ pt. Giallo Ferro; 27’ st. Giallo Crozzoletto
Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale 5 ; Rubano Rugby 0
Serie A – Girone 1 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30
Rugby Udine v Pro Recco Rugby arb. Sgardiolo (Rovigo) – ore 14.30
Lyons Piacenza v Rugby Colorno arb. Danshaw (SRU)
Accademia FIR v Rubano Rugby 48-13 (5-0)
RC Valpolicella v Romagna RFC arb. Rossi (Piacenza)
Rugby Brescia v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Boaretto (Rovigo)
L’Aquila Rugby v Firenze Rugby 1931 arb. Colantonio (Roma)
Classifica: Accademia FIR* 5; Rugby Udine, Pro Recco Rugby, Lyons Piacenza, Rugby Colorno, RC Valpolicella, Romagna RFC, Rugby Brescia,
Franklin&Marshall Cus Verona, L’Aquila Rugby, Firenze Rugby 1931 e Rubano Rugby* 0
*una partita in più
Serie A – Girone 2 – I giornata – 06.10.13 – ore 15.30
Valsugana Padova v UR PratoSesto arb. Bono (Brescia)
Cus Perugia v Rangers Vicenza arb. Muscio
Cus Genova v Zhermack Badia arb. McClement (SRU)
Gran Sasso Rugby v Novaco Alghero arb. Bonacci (Roma) – ore 14.30
Cus Torino v Rugby Benevento arb. Castagnoli (Livorno)
Riposa: Amatori Capoterra
Andrea Cimbrico
Media Manager
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
tel. +39.06.45.21.31.14
fax +39.06.45.21.31.87
mob. +39.320.78.77.687
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
Skype: andreacimbrico
Web: www.federugby.it
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby
Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Redazione