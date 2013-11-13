Loading...

RUGBY NOTIZIE] SERIE A. LE DESIGNAZIONI DELLA SETTIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2013

Roma, 13 Novembre 2013

SERIE A.
LE DESIGNAZIONI DELLA SETTIMA GIORNATA

Roma –
Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano di Serie A in
calendario domenica 17 novembre 2013.

Serie A – Girone 1 – VII giornata 17.11.13 – ore 14.30
Rubano Rugby - Pro Recco, arbitro Rossi di Piacenza.
Rugby Colorno - Romagna RFC, arbitro Trentin di Lecco
Accademia FIR - RC Valpolicella, arbitro Spadoni di Padova
Franklin&Marshall Cus Verona - Firenze 1931, arbitro Damasco di Napoli.
L’Aquila Rugby - Rugby Banco di Brescia, arbitro Tomò di Roma
Lyons Piacenza - Udine Rugby, arbitro Rizzo di Ferrara

Serie A – Girone 2 – VII giornata 17.11.13 – ore 14.30
Amatori Capoterra - Valsugana Padova, arbitro Russo di Piacenza.
Gran Sasso - Cus Perugia, arbitro Di Blasio di Napoli.
Cus Genova - Cus Torino arbitro Liperini di Livorno.
UR Benevento - Novaco Amatori Alghero arbitro Meconi di Roma.
Zhermack Badia - Rangers Vicenza, arbitro Pennè di Milano.
Riposa: UR PratoSesto

Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )

Redazione

Redazione

