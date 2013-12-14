SERIE A. NELL'ANTICIPO DELLA DECIMA GIORNATA IL GRAN SASSO BATTE IL CAPOTERRA 24-19
di Redazione
14/12/2013
Roma, 14 DICEMBRE 2013
SERIE A GIRONE 2.
NELL'ANTICIPO DELLA DECIMA GIORNATA IL GRAN SASSO BATTE IL CAPOTERRA PER 24-19
Nell’anticipo della decima giornata il Gran Sasso batte il Capoterra per 24-19. Terza vittoria consecutiva per la Gran Sasso Rugby che conquista
quattro punti che valgono il secondo posto della Serie A Girone B.
Serie A – Girone B – X giornata – 15.12.13 – Anticipo
Gran Sasso v Amatori Capoterra, 24 – 19 (4-1)
Classifica:
Valsugana Padova punti 34; Gran Sasso punti 32; Cus Torino, Badia e Vicenza punti 23; Capoterra punti 18; PratoSesto punti 17; Cus Genova punti 16;
Alghero punti 15; Cus Perugia punti 14; Benevento punti 6.
^ Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
GRAN SASSO RUGBY v AMATORI CAPOTERRA 24-19 (6-6)
Gran Sasso Rugby: Pelliccione, Anibaldi (11' st Pallotta), Giampietri, Mancini R. (11' st Feneziani), Sebastiani (25' st Cipriani), Guardiano,
Brandizzi, Suarez, Santavenere (4' st Parisse), De Rubeis (11' st Pattuglia), Mancini M., Mercurio, Guerriero (11' st Ciancarella S.), Mannucci (14'
st Iezzi), Rossi (4' st Mandolini). All.: Rotilio P.
Amatori Capoterra: Aru, Pirastu (37' st Cauli), Cappai, Panetti, Bousmina, Anversa, Queirolo, Sainas, Pinna, Anouer, Fantuz (4' st Ferrentino),
Peddio, Singh, Codo, Madge. A disp.: Carboni, Garau, Maciulis, Baire, Ambus, Falda. All.: Queirolo
Marcatori. Primo tempo: 2' cp Sebastiani; 5' cp Anversa; 18' cp Anversa; 22' cp Sebastiani. Secondo tempo: 4' m Sebastiani; 8' cp Anversa; 13' cp
Sebastiani; 22' m Iezzi: 26' m Suarez; 28' cp Anversa; 40' m Sainas tr Anversa.
Arbitro: Colantonio (Roma)
Note. Cartellini gialli: 21' st Sainas; 24' st Aru. Parziale primo tempo: 6-6; punti in classifica 4-1; giornata serena, spettatori 350 ca.
Redazione