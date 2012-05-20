SERIE A . PLAY OFF E PLAY OUT. RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA
20/05/2012
SERIE A. PLAY OFF E PLAY OUT. RISULTATI E TABELLINI DELLE GARE DI ANDATA Nella gare di andata valide per i Play Off e Play Out il fattore casa ha prevalso. Tutte vittoria interne. A Roma la Unione Capitolina, con una partita tutta all’attacco, ha battuto le Fiamme Oro Roma con il punteggio di 21-15 (4-1 in classifica), mentre il Lyons Piacenza ha centrato la vittoria facendo suo il match contro il San Donà per 12-09. Nei Play Out, invece, l’Avezzano ha battuto il Livorno 36-28 (5-0) ipotecando la permanenza in serie A girone 2. A Paese c’è stato il match più equilibrato. Finisce 22-20 in favore dei veneti (4-1 in classifica) con la retrocessione ancora in bilico. Serie A – SEMIFINALI ANDATA Unione Rugby Capitolina – Fiamme Oro Roma 21 – 15 (4-1) Classifica: Unione Capitolina punti 4; Fiamme Oro Roma punti 1. Lyons Piacenza – M-Three Amatori san Donà 12- 09 (4-1) Classifica: Lyons Piacenza punti 4; San Donà punti 1. Serie A – PLAY OUT RETROCESSIONE ANDATA Avezzano – Livorno 36 – 28 (5-0) Classifica: Avezzano punti 5; Livorno punti 0. Paese – Grande Milano 22 – 20 (4-1) Classifica: Paese punti 4; Grande Milano punti 1. TABELLINI UR CAPITOLINA v FIAMME ORO ROMA 21 – 15 CAPITOLINA: Rebecchini G., Mascagni (62’ Rebecchini B.), Marrucci, Scalzo G. (70’ Varriale), Iacolucci, Diana, Vannini (dal 50’ al 62’ Tonnicchia), Budini (dal 60’ Iachizzi), De Michelis (Cap.), Bitetti, Lupi (58’ Manozzi), Scoccini, Rossi (49’ Bitonte), Polioni, Marsella. FIAMME ORO Rugby: Barion, Mariani, Sapuppo (Boarato 77’), Massaro, De Gaspari (78’ Andreucci), Forcucci, Benetti (63’ Baldini), Vedrani, Zitelli, Maestri, Cazzola, Cerasoli (Pellegrinelli 58’), Cerqua (Pettinari 58’), Vicerè (Lombardo 77’), Cocivera (Santelli 73’ ). All.: Sven Valsecchi – Rocco Salvan Marcatori: 10’ Mt. Rebecchini G. nt, 15’ Mt. Forcucci nt, 17’ Cp Diana, 39’ Cp Diana, 44’ Mt. Iacolucci tr. Diana, 50’ Mt. Sapuppo tr Benetti, 55’ Cp Benetti, 66’ Cp Diana. Arbitro:Vivarini (Padova) Note: cart. giallo al 16’ Zitelli Cielo coperto con moderata pioviggine, campo in buone condizioni, spettatori 800. LYONS PIACENZA – M-THREE AMATORI SAN DONÀ 12-09 (3-9) Banca Farnese Rugby Lyons Pc: 15 Mortali Michele, 14Buondonno Andrea, 13 Casalini Lorenzo, 12 Rossi Matteo(V. Cap), 11 Chiozza Cristian(17° II° t 21 Andreoli), 10 Haimona Kelly Joshua, 9 Alfonsi Giacomo, 8 Barroni Diego, 7 Gorra Stefano(1° II° t. 17 Bance), 6 Benelli Mirko(Cap), 5 Petrusic Darijo(16° II° t 22 Soffientini), 4 Michetti Mariano, 3 Mortali Matteo( 23° II° t 16 Parmigiani) , 2 Schiavi Mauro ( 28° II° t 18 Fornari), 1 Ferri Mattia(10° II° t 23 Paoletti). Rugby Sandonà: 15 Secco Stefano, 14 Bressan Diego, 13 Brussolo Gabriele, 12 Iovu Bogdan Dumitru, 11 Damo Alessandro, 10 Dotta Pier Francesco(V.Cap)(5° II° t 20 Zanette), 9 Mucelli Alessandro, 8 Pelepele Lemalu Genesis, 7 Pilla Umberto(13° II° t 18 Bacchin), 6 Di Maggio Mauro(Cap), 5 Minello Federico, 4 Montani Marco, 3 Filippetto Filippo( 27° II° t Vian), 2 Zecchin Federico(22°II°t 23 Florian), 1 Cendron Carlo(13° II° t 16 Previati). All. Wright Jason Arbitro: Sig. Liparini di Livorno Marcature: Io Tempo:6° CP. 9 Mucelli, 14°CP. 9 Mucelli, 29°CP. 9 Mucelli, 40° CP 10 Haimona, IIo Tempo: 19° CP 10 Haimona, 32° CP 10 Haimona, 36° Drop 10 Haimona, Cartellini gialli: 12° II°t 13 Brussolo, 28° II° t 4 Montani AUTO SONIA AVEZZANO – LIVORNO = 36 – 28 ( 09 -15) Avezzano: Thomsen, Lanciotti R., Pallotta, Babbo Mau., Guanciale, Fidanza, Porretta (41’ Speranza), Baiocchi (56’ Babbo G.), Angeloni, Passalacqua, Cofini A., Marcanio, Cacchione, Comperti ( 54’ Cofini S.), Lanciotti S. A disposizione: Di Cintio, Fantauzzi, Taccone, Catonica, Burca. Allenatore: Alberto Santucci Livorno:. Chiesa, Retief (55’ Neri), Citi, Gambini, Righetti, Milianti (70’ Paperini), Brancoli, Montagnani, Musto, Bonavia, Pannocchia, Vullo (61’ Favati), Orabona, Pracchia, Lazar. A disposizione: Zuccuri, Giglioli, peluso, Contini. Allenatore: Diego Saccà. Marcatori: I Tempo: 4’ c.p. Thomsen (3-0); 17’ m. Bonavia, n.t. (3-5); 23’ c.p. Thomsen (6-5); 29’ c.p. Thomsen (9-5); c.p. Brancoli (9-8); 42’ m. Brancoli tr Brancoli (9-15). II Tempo: 6’ m. Angeloni tr. Thomsen (16-15); 14’ m. Brancoli tr Brancoli (16-22); 19’ drop Fidanza (19-22); 20 c.p. Brancoli (19-25); 27 m Thomsen tr Thomsen (26-25); 29’ c.p. Brancoli (26-28); 31’ m. Speranza n.t. (31-28); 37’ m. Angeloni n.t. (36-28). Arbitro: Roscini di Milano. Assistenti: Colantoni di Roma e Romani di Colleferro. Quarto uomo: Radetich di Salerno. Cartellini: 7’ s.t. giallo a Musto. Punti conquistati: Avezzano 5 – Livorno 0. Spettatori: 400 circa. Gruppo Padana PAESE vs Grande MILANO 22-20 (pt 13-17) Marcatori: pt 5’ cp D.Viganò, 10’ cp Agnoletto, 24’ m Gigliodoro tr Agnoletto, 29’ m Mbandà tr D.Viganò, 31’ cp Agnoletto, 38’ m Romascu tr D.Viganò; st 10’ cp Agnoletto, 28’ cp Agnoletto, 35’ cp D.Viganò, 40’ cp Agnoletto Paese: Furlan, Fornarolo, Gemin, Pavan, Agnoletto, Barzan, Memo, Tamas (11’ st Kudin), Gigliodoro, Bavaresco (1’ st Durigon), Signori (20’ st Menelle), Secolo, Berisa (27’ st Deoni), Codo, Caeran. All. Zaffalon A disposizione: Lorenzetto, Casarin, Bergamo, Busi Angeli Milano: Vicinanza, Rossi, Todini (38’ st Garcia), D.Viganò, Negri (25’ st Catanese), Bissolotti, Celoni, Mbandà, E.Viganò, Cancro, Morabito (18’ st Jacotti), Dell’Acqua, Romascu (29’ st Deponti), Kaspareck, Puddu. All. Arbitro: Traversi (Rovigo) Note: Ammonizioni: st 7' Kaspareck, 19' E.Viganò, 19' Durigon, 32' Codo Progressivo: 0-3, 3-3, 10-3, 10-10, 13-10, 13-17, 16-17, 19-17, 19-20, 22-20
