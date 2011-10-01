(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. PRIMO TURNO, GLI ANTICIPI
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 01 ottobre2011 SERIE A, PRIMA GIORNATA. NEGLI ANTICIPI VINCONO MODENA, FIAMME ORO ROMA E AMATORI CAPOTERRA. La prima giornata del campionato nazionale di Serie A apre con tre anticipi. Vincono Fiamme Oro Roma e Modena (girone 1) e Capoterra nel girone 2. A Roma le Fiamme Oro battono il Firenze Rugby per 25-10, in una gara difficile e giocata a buon ritmo, senza tuttavia segnare le mete per il punto aggiuntivo. A Tirrenia prima uscita per la Accademia Federale. La partita Ã¨ stata vinta dal Modena per 21-20 che ha saputo gestire con piÃ¹ esperienza i momenti cruciali del match. Nel girone 2 convincente vittoria per lâAmatori Capoterra che batte il badia per 44-19. Domani il resto della prima giornata SERIE A â GIRONE 1 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA â DONELLI MODENA RUGBY 20 â 21 (1-4) FIAMME ORO ROMA â FIRENZE RUGBY 25 â 10 (4-0) BANCO FARNESE LYONS PC - UDINE RUGBY F.C. ASD ORVED AMAT. R. SAN DONA â MED ITALIA PRO RECCO RUGBY BANCO BRESCIA - LIVORNO RUGBY RUGBY GRANDE MILANO â FRANKLIN&MARSCHALL C.U.S. VERONA Classifica: Modena e Fiamme Oro Roma punti 4; Accademia Nazionale Tirrenia punti 1; Lyons Piacenza, Udine, Amatori San DonÃ , Pro Recco, Brescia, Livorno, Grande Milano, Cus Verona e Firenze Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 9 ottobre 2011 Livorno â Lyons Piacenza; Udine â Amatori San DonÃ ; Pro recco â Brescia; Firenze Rugby 1931 â Grande Milano; Cus Verona â Accademia Nazionale Tirrenia; Modena â Fiamme Oro Roma. Â SERIE A â GIRONE 2 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. R. CAPOTERRA - RUGBY BADIA 44 â 19 (5-0) ROMAGNA R.F.C. - CLUB AMAT. SPORT CATANIA RUBANO RUGBY - NOVACO RUGBY ALGHERO UNIONE R. CAPITOLINA - RUGBY CLUB VALPOLICELLA GLADIATORI SANNITI â AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY GRUPPO PADANA PAESE - ASD RUGBY MILANO Classifica: Amatori Capoterra punti 5; Romagna, Amatori Catania, Rubano, Capitolina, Valpolicella, Badia, Avezzano, Paese e Asr Milano punti 0; Gladiatori Sanniti punti â 4; Amatori Alghero punti â 8. ^ Gladiatori Sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione attivitÃ obbligatoria categoria Under 14; ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 9 ottobre 2011 Amatori Catania â Unione Capitolina; Amatori Alghero â Gradiatori Sanniti; Valpolicella â Amatori Capoterra; Badia â Paese; Avezzano â Rubano; Asr Milano â Romagna. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
