(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RECCO BATTE L'AMATORI MILANO
di Redazione
23/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A GIRONE 1 RECUPERO DELLA 20 GIORNATA. IL CONSIEL FIRENZE BATTE IL BADIA E SI PORTA IN TERZA POSIZIONE. Nel recupero della 20^ giornata il Consiel Firenze batte agevolmente il Zhermack Badia per 43-24 e supera le Fiamme Oro Roma in classifica. Ora i toscani sono terzi davanti, appunto, ai poliziotti di Roma di un punto. Consiel Firenze Rugby â Rugby Badia 43 â 24 (5-1) Classifica: Cammi Calvisano punti 87; San Gregorio Catania punti 76; Consiel Firenze punti 70; Fiamme Oro Roma punti 69; Amatori San DonÃ punti 62; Cus Verona punti 60; Dolme Med Italia Pro Recco punti 38; St Udine punti 30; Banco di Brescia punti 28; Livorno punti 21; Zhermack Badia punti 19; Amatori Milano punti 13. *****Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione. Prossimo Turno domenica 1 maggio 2011 San Gregorio Catania â Consiel Firenze; Amator Milano â Zhermack Badia; Orved Amatori San DonÃ â St Udine; Cammi Calvisano â Banco di Brescia; Fraklin&Marshall Cus Verona â Med Italia Pro Recco; Rugby Livorno â Fiamme Oro Roma. IL TABELLINO CONSIEL FIRENZE RUGBY - ZERMACK BADIA 43 â 24 (29-21) Firenze: Wynne, Nava (18â s.t. Passaleva), Rios, Bastiani (40â s.t. Genua), Beretta, Falleri, Morace, Fortunati, Segundo, Santi (38 s.t. Gambineri), Filippini (22âs.t.Parri), Soldi, Paoletti, Fanelli (18âs.t. Leoni), Cagna (22â s.t. Chiostrini). A disp.: Di Francescantonio, Diodoro, All.: Ciampa Badia: Flagiello, Aretusini (1âs.t. Holgate), Rosi, Candian, Venturi (1âs.t. Pagliarini), Fratini, Buatava, Oliviero, Teodorini, Daher, Sola, Michelotto, Fanchin, Guglielmo, Brancalion. A disp.: Tellarini, Bonini, Masiero, De Gasperi, Sacco, Pagliarini, Galasso. All. Bordon Marcatori: 4âp.t. Rios meta, trasformata da Wynne, 12âp.t. Teodorini meta, trasforma Fratini, 17âp.t.Santi meta, trasformata da Wynne, 24âp.t. Wynne calcio piazzato, 26âp.t. Bastiani meta, trasformata da Wynne, 29âp.t. Fratini meta e trasformazione, 35âp.t. Bastiani meta non trasformata, 40â p.t. Buatava meta non trasformata, 5â s.t. Rios meta, trasformazione Wynne, 17â s.t. Fratini meta non trasformata, 39âs.t. Chiostrini trasformata da Wynne Arbitro: De Santis di Roma Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti: 10' pt Segundo (Consiel Firenze) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. LA BENETTON TREVISO E' CAMPIONE D'ITALIA
COMUNICATO STAMPA FIR - CT NICK MALLETT
