(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RECCO BATTE L'AMATORI MILANO

17/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A GIRONE 1 Con la partita Amatori Milano - Med Italia Pro Recco si Ã¨ completata la ventesima giornata. Serie A â Girone 1 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Rugby Brescia â San Gregorio Catania Rugby  10 â 30  (0-4) ST Udine Rugby FC â Cammi Calvisano  20 â 36  (0-5) Franklin&Marshall CUS Verona â Livorno Rugby  29 â 00  (5-0) Fiamme Oro Rugby Roma  â  Orved Rugby San DonÃ   30 â 19  (4-0) Amatori Rugby Milano 2008 â Pro Recco Rugby  00 - 22 (0-4) Consiel Firenze Rugby â Rugby Badia non giocata per mancato arrivo del direttore di gara. Classifica:Cammi Calvisano punti 87; San Gregorio Catania punti 76; Fiamme Oro Roma punti 69;   Consiel Firenze punti 65; Amatori San DonÃ  punti 62; Cus Verona punti 60;  Dolme Med Italia Pro  Recco punti 38; St Udine punti 30;  Banco di Brescia punti 28;  Livorno punti 21; Zhermack Badia punti 18; Amatori Milano punti 13. *****Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione. AMATORI MILANO â MED ITALIA PRO RECCO   00-22  (00-10) Amatori Milano:  Soro, Beretta L., Ahmed (51 Comizzoli), Antonelli (17 Gorini), Gobbi, Cenerini, Celoni, Pallaro, Swindall, Bergamin, Meerseman, Baracchi, Vaghi (52 Ippolito), Perini, Bellotta.   All. Massimo Cuttitta. Recco: Ansaldi, Del Ry, Becerra, D'Agostini A. (78 Nese), D'Agostini M., Sandri, Castillo (74 Esposito), Salsi, Orlandi (67 Di Vito, Lopez, Bonfrate, Vallarino (50 Metaliaj, Borboni, Noto,  Casareto (48 Sciacchitano). All. Manuel Ferrari Marcatori: 5 Mt Noto tr Ansaldi;  17 cp Ansaldi;  IIÂ° Tempo:  51 Mt Castillo tr Ansaldi;  67 Mt Ansaldi. Arbitro: Bertelli di Ferrara. Note: Cartellino giallo: al 62 per Scicchitano. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
