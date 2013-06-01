Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A, RECCO E CAPITOLINA SI SFIDANO PER L'ECCELLENZA

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
SERIE A, PRO RECCO E CAPITOLINA: ULTIMO ATTO DELLA LOTTA ALL’ECCELLENZA
DOMANI STREAMING DA CALVISANO (ORE 17.30) PER LA FINALE-PROMOZIONE

Roma – Il Campionato Italiano di Serie A celebra la propria giornata conclusiva, domani alle 17.30 al Peroni Stadium “San Michele” di Calvisano,
mettendo in palio in ottanta minuti un’intera stagione. Nell’impianto bresciano, Pro Recco Rugby e Unione Capitolina si affrontano nella Finale
che assegna il titolo di categoria ma, soprattutto, vale quale passaporto per il massimo campionato.

Per i liguri, dopo dieci anni di Serie A, è il momento più importante in quarantacinque anni di storia; per il giovane Club della Capitale, fondato
nel 1996, l’occasione per ritornare ai vertici dopo un breve esilio nelle serie minori.

La partita sarà disponibile in streaming web cliccando sul link sottostante:

Finale Serie A 2012/13, Pro Recco v UR Capitolina – live streaming

Dopo essersi a lungo sfidate a distanza per il primato in stagione regolare ed aver chiuso in equilibrio pressochè assoluto i due scontri diretti
(37-26 per la Capitolina nella prima giornata, 19-12 per il Recco nella dodicesima), gli Squali di Ceppolino ed i rossoblù di Cococcetta si ritrovano
domani a contendersi la promozione potendo contare sulle migliori formazioni possibili.

La Pro Recco punta sul proprio solidissimo pacchetto di mischia, i romani su una linea dei trequarti di alto profilo, con l’ex numero dieci azzurro
Riccardo Bocchino a dirigere la cavalleria leggera in coppia con Nicola Leonardi, numero nove di lunga militanza nel massimo campionato.

Queste le formazioni domani in campo:

Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – domenica 2 giugno, ore 17.30

Serie A, Finale

Pro Recco Rugby v Unione Rugby Capitolina

Pro Recco Rugby: Becerra; Tassara, Breda, Agniel, Bisso; Zanzotto, Villagra; Salsi, Orlandi, Giorgi; Lopez, Metaliaj; Galli, Noto, Casareto

a disposizione: Sciacchitano, Aluigi, Vallarino, Bonfrate, Esposito, Torchia, Canoppia, Malgieri.

all. Ceppolino

UR Capitolina: Rebecchini; Molaioli, Marrucci, Enodeh, Iacolucci; Bocchino, Leonardi N.; Budini, De Michelis (cap), Leonardi E.; Lupi, Scoccini;
Bitonte, Polioni, Moriconi

a disposizione: Marsella, Rossi, Rampa, Martire, Iachizzi, Vannini, Diana, Recchi

all. Cococcetta

arb. Blessano (Treviso)

g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ZAR-X SPORTS E' IL NUOVO SPONSOR E FORNITORE DELLE DIVISE UFFICIALI

Articolo Successivo

ITALIA U20, LA FORMAZIONE CHE AFFRONTA IL CILE NEL SECONDO TURNO MONDIALE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019