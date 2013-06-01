Home Senza categoria SERIE A, RECCO E CAPITOLINA SI SFIDANO PER L'ECCELLENZA

SERIE A, RECCO E CAPITOLINA SI SFIDANO PER L'ECCELLENZA

di Redazione 01/06/2013

SERIE A, PRO RECCO E CAPITOLINA: ULTIMO ATTO DELLA LOTTA ALL’ECCELLENZA

DOMANI STREAMING DA CALVISANO (ORE 17.30) PER LA FINALE-PROMOZIONE



Roma – Il Campionato Italiano di Serie A celebra la propria giornata conclusiva, domani alle 17.30 al Peroni Stadium “San Michele” di Calvisano,

mettendo in palio in ottanta minuti un’intera stagione. Nell’impianto bresciano, Pro Recco Rugby e Unione Capitolina si affrontano nella Finale

che assegna il titolo di categoria ma, soprattutto, vale quale passaporto per il massimo campionato.



Per i liguri, dopo dieci anni di Serie A, è il momento più importante in quarantacinque anni di storia; per il giovane Club della Capitale, fondato

nel 1996, l’occasione per ritornare ai vertici dopo un breve esilio nelle serie minori.



La partita sarà disponibile in streaming web cliccando sul link sottostante:



Finale Serie A 2012/13, Pro Recco v UR Capitolina – live streaming



Dopo essersi a lungo sfidate a distanza per il primato in stagione regolare ed aver chiuso in equilibrio pressochè assoluto i due scontri diretti

(37-26 per la Capitolina nella prima giornata, 19-12 per il Recco nella dodicesima), gli Squali di Ceppolino ed i rossoblù di Cococcetta si ritrovano

domani a contendersi la promozione potendo contare sulle migliori formazioni possibili.



La Pro Recco punta sul proprio solidissimo pacchetto di mischia, i romani su una linea dei trequarti di alto profilo, con l’ex numero dieci azzurro

Riccardo Bocchino a dirigere la cavalleria leggera in coppia con Nicola Leonardi, numero nove di lunga militanza nel massimo campionato.



Queste le formazioni domani in campo:



Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – domenica 2 giugno, ore 17.30



Serie A, Finale



Pro Recco Rugby v Unione Rugby Capitolina



Pro Recco Rugby: Becerra; Tassara, Breda, Agniel, Bisso; Zanzotto, Villagra; Salsi, Orlandi, Giorgi; Lopez, Metaliaj; Galli, Noto, Casareto



a disposizione: Sciacchitano, Aluigi, Vallarino, Bonfrate, Esposito, Torchia, Canoppia, Malgieri.



all. Ceppolino



UR Capitolina: Rebecchini; Molaioli, Marrucci, Enodeh, Iacolucci; Bocchino, Leonardi N.; Budini, De Michelis (cap), Leonardi E.; Lupi, Scoccini;

Bitonte, Polioni, Moriconi



a disposizione: Marsella, Rossi, Rampa, Martire, Iachizzi, Vannini, Diana, Recchi



all. Cococcetta



arb. Blessano (Treviso)



g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)



quarto uomo: Brescacin (Treviso)







