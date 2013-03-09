SERIE A. RECUPERI
La vittoria del Lyons Piacenza contro il Firenze per 36-10, regala agli emiliani la seconda posizione con Capitolina e Cus Verona. Il Modena batte il Banco di Brescia per 10-6 e centra il primo successo stagionale. Nel Girone 2 il derby tra Valpolicella e badia va ai primi per 32-17. SERIE A – GIRONE 1 – Recuperi. MODENA RUGBY CLUB – BANCO DI BRESCIA RUGBY 10 – 06 (4-1) BANCA FARNESE LYONS PIACENZA - AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 36 – 10 (5-0) Classifica: Recco punti 53; Unione Capitolina, Cus Verona e Lyons Piacenza punti 49; Accademia Nazionale Tirrenia punti 37; Udine punti 34; Firenze punti 23; Brescia punti 22; Romagna e Rubano punti 21; Modena 4. Prossimo Turno Domenica 24 MARZO 2013 Firenze Rugby – Accademia Nazionale Tirrenia; Cus Verona – Unione Capitolina; Brescia – Udine; Romagna – Modena; Lyons Piacenza – Recco; Riposa: Rubano Rugby. SERIE A – GIRONE 2 – Recuperi. RUGBY CLUB VALPOLICELLA - AMATORI RUGBY BADIA 32 – 17 (5-0) AMATORI PARMA RUGBY - RUGBY PAESE 03 – 21 (0-4) Classifica: Rugby Colorno punti 55; Valpolicella punti 53; Vicenza punti 45; Paese punti 40; Amatori Catania punti 39; Amatori Alghero punti 38; Cus Torino punti 37; Capoterra punti 30; Amatori Badia punti 28; Cus Padova punti 24; Amatori Parma punti 19; Avezzano punti 8. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. ^^ Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione con provvedimento del Giudice Sportivo del 23 gennaio 2013 per aver impiegato nella gara contro il Capoterra solo 19 giocatori di formazione italiana su una lista gara di 20 giocatori, violando le disposizioni di cui al punto 2.3 lettera A) della Circolare Informativa edizione 2012/2013.. Prossimo Turno Domenica 24 marzo 2013 Capoterra – Alghero; Paese – Amatori Catania; Cus Torino – Amatori Badia; Amatori Parma – Colorno Rugby; Cus Padova – Vicenza Rugby; Avezzano Rugby – Valpolicella. GIRONE 1 MODENA RUGBY CLUB – BANCO DI BRESCIA RUGBY 10 – 06 (0-6) Donelli Modena: Utini, Martines, Tepsanu, Bisceglie, Lanzoni, Assandri, Rovina, Cacciagrano (2 min st Milzani), Venturelli M., Venturelli L. (35 min st Salici), Montalto (20 min st Maccaferri), Sola, Salandria, Faraone , D'Amico. All: Ogier Non entrati: Giberti, Trentini, Lorenzi, Uguzzoni, Kubler. Brescia Rugby: Quaranta (9 min st Faggiano), Mastrocola, Savoldelli, Gandolfi, Mambretti, Tracconaglia, Bonari, Jacotti, Rizzotto, Radici (41 min st Grumelli), Pedrazzani, Pola, Castiglia (16 min st Trevisani), Azzini, Volpari. All: Molinari Non entrati: Saviello, Romano, Miglietti, Bonifazi. Marcatori: 22 min cp Quaranta, 30 min cp Quaranta. 55 min meta Lanzoni tr Assandri, 66 min cp Assandri. Note: cartellino giallo 13 min Caggiagrano, cartellino rosso 40 min Faraone, cartellino giallo 44 min Bonari. BANCA FARNESE LYONS PIACENZA - AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 36-10 Piacenza: 15 Rossi Matteo(Cap), 14 Montanari Edoardo(9°II°t. 22 Cammi), 13 Buondonno Andrea, 12Haimona Kelly Joshua, 11 Alfonsi Giacomo(29°I°t.21 Casalini), 10 Mortali Michele, 9 Colpani Paolo(9°II°t. 20 Gaudenzi), 8 Borroni Diego Mauro(V Cap)(16°II°t. 18 Bosoni, 7 Bance Abdoul Nourou, 6 Benelli Mirco(1°II°t. 17 Petrusic), 5 Nucci Paolo, 4 Dadati Filippo(15°II°t. 0 Soffiantini), 3 Mortali Matteo(1°II°t. 16 Vitiello), 2 Schiavi Mauro(1°II°t. 19 Parmigiani), 1 Ferri Mattia(38°II°t. 2 Schiavi). All.ri Mozzani Bruno. Firenze: 15 Falleri Niccolò, 14 Bianco Simone(10°II°t. 26 Cecchi), 13 Dios Alejandro, 12 Neir Alessandro, 11 Viviani Lorenzo(10°II°t. 24 Maffucci), 10 Nava Matteo, 9 De castro Jobel, 7 Ippolito Alessandro(30°I°t. 21 Ricci), 16 Chiostrini Mattia, 6 Banchini Jacopo, 20 Borsi Claudio, 4 Soldi Guido, 3 Rapone Mirko(10°II°t. 5 Gamberini), 17 Fanelli Jacopo(Cap)(10°II°t. 2 Leoni), 1 Piccioli Riccardo.All. Sordini Giulio. Marcature: Io Tempo: 8° cp. 12 Haimona, 20° meta tecnica tr. 12 Himona, 27° meta 10 Mortali Mi. tr.12 Haimona, 30° meta 21 Casalini tr. 12 Haimona, 35° meta 7 Bance tr. 12 Haimona. IIo Tempo: 7° meta 8 Baroni, 14° meta 10Nava, 42° meta 1 Piccioli. Arbitro: Bertelli (Brescia) Cartellini gialli: 19°II°t. 7 Ippolito, 38°II°t. 13 Dios, 5°II°t. 15 Falleri, man of the match: 3 lyons Matteo Mortali GIRONE 2 RUGBY CLUB VALPOLICELLA vs AMATORI RUGBY BADIA 32 - 17 (19 - 9) Rugby Club Valpolicella: Etcheverry, Pacchera (35’st De Leo), Roman, Musso V. (35’st Cimetti), Saccomani, Damoli (23’st Massalongo), Musso G. (v.cap) (35’st Zardini), Burati (21’st Nicolis), Previato (cap), Fraccaroli, Filippini, Bianchi, Momi (35’ st Tripodi), Frapporti (15’st Zampini), Ferrari (15’st Savoia). Allenatore: Zanella Amatori Rugby Badia: Zarattini, Giolo, Tinazzo, Aretusini (35’st Marchetto), Sgarbi, Fratini, Zanirato, Davey (2’st Brizzante), Munerato, Chimera, Michelotto D. (15’st Tellarini), Michelotto F., Biasoli, Guglielmo, Bezuidenhout. A disposizione: Colombo, Fanchin, Boscolo, Masiero. Allenatore: Cardani Marcatori: P.T. 2’ cp Fratini (0 – 3); 16’ meta Etcheverry (5 – 3); 20’ c.p. Fratini (5 – 6); 24’ meta Previato tr Etcheverry (12 – 6); 29’ drop Fratini (12 – 9); 40’ meta Saccomani tr Etcheverry (19 – 9). S.T. 6’ meta Michelotto D. (19 – 14); 10’ c.p. Fratini (19 – 17); 14’ meta Previato tr. Etcheverry (26 – 17); 38’ c.p. Etcheverry (32 – 17). Arbitro: Castagnoli (LI) Cartellini: 16’ st rosso Filippini (VA); 21’ st giallo Fraccaroli (VA); 35’ st giallo Zarattini (BA) Note: campo pesante, nuvoloso. Punti conquistati in classifica: Rugby Club Valpolicella 5; Amatori Rugby Badia 0 AMATORI PARMA RUGBY - GRUPPO PADANA RUGBY PAESE 3 - 21 (3-5) Marcatori: P.t. 5' c.p. Carra (3-0), 36' m. Codo n.t.(3-5); S.t. m. Codo n.t. (3-10), 20' c.p. Pavin A. (3-13), 31' c.p. Pavin A. (3-16), 41' m. Passuello n.t. (3-21). Amatori Parma Rugby: Spaggiari, Mora (21' s.t. Maramotti), Torri, Carra (41' Tanzi), Letizia, Gagliardi (Cap.), Torelli (16' s.t. Mordacci), Botha, Bonatti (32' Kouassi), Bosco, Smersù, Maccagnani, Camin (10' s.t. Negri), Buzaj (V. Cap.), Bertozzi (10' s.t. Riccardo) A disposizione: Bertolini, Cavazzini Allenatore: Riaan Mey Assistente allenatore: Roberto Viappiani Gruppo Padana Rugby Paese: Agnoletto, Visentin ( 5' s.t. Pavin A.), Barzan, Moro, Passuello, Fiacchi, Bergamo (38' s.t. Pavin M.), Pagotto (32' s.t. Tamas), Secolo, Bot (21' s.t. Menelle), Boffo ( 5' s.t. Gigliodoro(V. Cap.)), Fornarolo (Cap.)( 32' s.t. Durigon), Caeran (40' p.t. Deoni), Codo, Berisa (38' s.t. Zanatta) Allenatore: Mario Pavin Assistente allenatore: Davide Vendramin Arbitro: Sig. Stefano Pennè (Milano) Giudici di linea: Sig Gabriele Platania (Novi L.) e Sig. Salvatore Vassallo (Genova) Calciatori: Amatori Parma Rugby: Carra 1/2; Gruppo Padana Rugby Paese: Agnoletto 0/3; Pavin A. 2/4 Cartellini: 9' s.t. Giallo Bosco (Amatori Parma Rugby); 19' s.t. Giallo Botha (Amatori Parma Rugby) Note: Giornata nuvolosa, pioggia. Partita disputata su campo sintetico.
