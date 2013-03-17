(RUGBY NOTIZIE] SERIE A. RECUPERI
di Redazione
17/03/2013
17.03.2013
Scritto da Ufficio Stampa FIR
Roma, 17 Marzo 2013
SERIE A. RECUPERO DEL GIRONE 1. IL LYOPNS PIACENZA VINCE IL MATCH CONTRO IL BANCO DI BRESCIA E VA IN PRIMA POSIZIONE.
Nel recupero della dodicesima giornata il Lyons Piacenza batte il Banco di Brescia con il risultato di 39-3 e grazie ai cinque punti conquistati si
porta al primo posto in classifica, scavalcando il Rugby Recco di 1 punto.
SERIE A – GIRONE 1 – RECUPERO 12 GIORNATA
BANCA FARNESE LYONS PIACENZA - BANCO DI CRESCIA 39 – 03 (5-0)
Classifica:
Lyons Piacenza punti 54; Recco punti 53; Unione Capitolina e Cus Verona punti 49; Accademia Nazionale Tirrenia punti 37; Udine punti 34; Firenze punti
23; Brescia punti 22; Romagna, e Rubano punti 21; Modena 4.
BANCA FARNESE LYONS PIACENZA – BANCO DI BRESCIA 39 – 03 (22-03)
Piacenza: 15 Rossi Matteo, 14 Chiozza Cristian, 13 Buondonno Andrea, 12 Haimona Kelly Joshua, 11 Alfonsi Eugenio (17° II°t. 22 Casalini), 10 Mortali
Michele (33° II° t. 20 Rossi), 9 Colpani Paolo (11° II° t. 21 Gaudenzi), 8 Borroni Diego Mauro (V Cap)(31° II° t. 18 Nucci), 7 Bance Abdoul
Nourou, 6 Benelli Mirco (25° II°t. 19 Petrusic), 5 Fornari Nicola, 4 Baracchi Davide (31° II° t. 0 Dadati), 3 Mortali Matteo (11° II° t. 16
Parmigiani) , 2 Schiavi Mauro ( 32° II° t. 17 Filios),1 Ferri Mattia. All.ri Mozzani Bruno, Baracchi Davide.
Brescia: 15 Bonifazi Alberto, 14 Savoldelli Francesco, 22 Volpari Davide Maria 12 Franceschini Andrea (24° II° t. 20 Gilardoni), 11Tracconaglia
Filippo, 10 Secchi Villa Giovanbattista, 9 Bonari Marco, 6 Radici Paolo(37° 13 Pedrazzini), 7 Rizzotto Matteo (Cap), 8 Gandolfi Giovanni, 5 Jaccotti
Andrea, 4 Pola Giacomo(18°II° t. 18 Miglietti), 3 Castiglia Luigi (37° I°t. 16 Travisani), 2 Azzini Stefano (V.Cap)( 24° I° t. 17 Romano), 1
Saviello Andrea(38°I° t. 23 Medici).
All. Molinari Piero.
Marcature: Io Tempo: 5° C.P. 12 Haimona, 6° C.P. 15 Bonifazi, 14° C.P. 12 Haimona, 27° meta 13 Buondonno, Tr. 12 Haimona, 38° meta 4 Baracchi tr
12 Haimona .
IIo Tempo: 5° meta 13 Buondonno tr. 12 Haimona, 29° Meta 15 Rossi tr. 12 Haimona, 41° Meta 19 Petrusic
Arbitro: Russo (Milano)
Cartellini gialli: 37° 4 Pola
man of the match: Lyons n° 4 Baracchi
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
