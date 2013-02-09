SERIE A. RECUPERI
di Redazione
09/02/2013
L’Udine batte l’Accademia Federale di Tirrenia per 29-15 nel recupero della gara del 9 dicembre 2012. A Torino, invece, l’Amatori Catania strappa un importante successo e batte il CESIN Cus Torino per 13-11. SERIE A – GIRONE 1 – Recupero del 9 dicembre 2012 ASD RUGBY UDINE 1928 – ACCADEMIA FEDERALE TIRRENIA 29 – 15 (5-0) Classifica: Unione Capitolina punti 45; Pro Recco e Cus Verona punti 39; Lyons Piacenza punti 33; Accademia Nazionale Tirrenia punti 30; Udine punti 29; Romagna punti 21; Brescia punti 20; Rubano punti 17; Firenze Rugby punti 15; Modena 0. SERIE A – GIRONE 2 CESIN CUS TORINO RUGBY ASD – AMATORI CATANIA 11 – 13 (1-4) Classifica: Rugby Colorno punti 44; Vicenza punti 43; Valpolicella punti 39; Cus Torino punti 32; Alghero punti 30; Capoterra e Amatori Catania punti 29; Paese punti 27; Cus Padova punti 23; Amatori Badia punti 21; Amatori Parma punti 14; Avezzano punti 4. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. ^^ Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione con provvedimento del Giudice Sportivo del 23 gennaio 2013 GIRONE 1 RUGBY UDINE – ACCADEMIA FEDERALE TIRRENIA 29-15 (3-8) Marcatori: 03’ Calcio P Bombonati (3-0) 19' Meta Boccardo (3-5) 33' Calcio P. Azzolini (3-8) // Secondo tempo ::: 43' Meta D'Anna (8-8) 53' Meta Conti (13-8) 53' Trasformazione Bombonati (15-8) 55' Meta Pagani (20-8) 56' Trasformazione Bombonati (22-8) 71' Meta Ruzza (22-13) 72' Trasformazione Azzolini (22-15) 83' Meta Bombonati (27-15) 83' Drop Bombonati (29-15) RUGBY UDINE 1928: Lentini, D'Anna, Marconato, Ciriani, Conti, ( 55' Pisano) Bombonati, Gobbo, (71' Curtolo) Ursache, Lorenzon, (48' Macor) Pagani, Giacomini, Avoledo, Taddio (20' Copetti), Perini, (48' Montorfano) Monterisi (48' Taddio) A disposizione: Sabot, Mirate, Cozzo Allenatore: Green Craig ACCADEMIA TIRRENIA: Torlai, Agbasse, (71' Di Giulio D.) Seno, Vernini, Di Giulio G., Salerno, Azzolini, Catelan, Boccardo, Gorla, Ruzza, Iovenitti, (71' Appiah) Traore, Daniele, Chalonec Santana. A disposizione: Vento, Baruffaldi, Silva, Parisotto, Speranza, Bruno. Allenatore: De Marrigny Arbitro: Bertelli di Modena. Cartellini Gialli: 53' Daniele (Accademia) GIRONE 2 CESIN CUS TORINO RUGBY ASD – AMATORI CATANIA Ce.S.In. CUS Torino - Amatori Catania 11-13 (primo tempo 3-10) Ce.S.In. CUS Torino: 15 D'Angelo, 14 Baire (45' st Musso), 13 Monfrino, 12 Heymans, 11 Carlalberto Lo Greco (5' st Falasca), 10 Forte, 9 Tinebra, 8 Leo, 7 Alparone (5' st Amadio), 6 Merlino, 5, Narcisi, 4 Malvagna (13' st Nicita, 21' Malvagna), 3 Iacob, Lo Faro (5' st Martina), Modonutto. A disposizione: Garbet, Sebastiano Lo Greco e Valenti. All.: Regan Sue Amatori Parma Rugby: 15 Camino, 14 Di Paola, 13 Corona, 12 Zappalà, 11 Borina, 10 Gorgone, 9 Parisi, 7 Rechichi, 8 Vasta, 6 Palmieri, 4 Grimaldi (3' st Leonardi), 5 Ferrara (33' st Ardito), 3 Fabrizio Guglielmino, 2 Delfino, 1 Gabriele Guglielmino. A disposizione: Vinti, Fassari, Ruscica, Gravagna e Montedoro. All.: Ignazio Vittorio Arbitro: Diego Bono (Brescia) Assistenti: Moreno Borsetto (Varese) e Salvatore Vassallo (Genova) Marcatori: Primo tempo: 20' c.p. D'Angelo (3-0); 23' meta Borina, trasf. Borina (3-7); 36' c.p. Borina (3-10). Secondo tempo: 9' c.p. D'Angelo (6-10); 36' meta D'Angelo (11-10); 41' c.p. Borina (11-13). Ammonizioni: Secondo tempo: Borina (Amatori), 11' Iacob (Ce.S.In.), 23' Gabriele Guglielmino (Amatori). Man of the match: Cristian Rechichi (Amatori) . Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Redazione