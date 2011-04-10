Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RISULTATI 19^ GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A RISULTATI 19^ GIORNATA Il San Gregorio Catania centra la 14 vittoria stagionale, ma mette nei guai le Fiamme Oro Roma che sono raggiunte al terzo posto dal Consiel Firenze a quota 65 punti. I catanesi vincono per 33-10 un match mai in discussione, consolidano la seconda piazza e  fanno un favore sia al Firenze (36-15) contro lâAmatori Milano che al San DonÃ  (19-8) su Brescia.  Proprio il San DonÃ , quinto a due lunghezze da Firenze e Fiamme Oro,  farÃ  visita ai poliziotti domenica prossima, in un match che potrebbe valere il posto play off. In chiave salvezza battute di arresto per Livorno (15-17) per Recco e del Badia (16-18) in favore dellâUdine. Serie A â Girone 1 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 San Gregorio Catania â Fiamme Oro Rugby Roma   33 â 10  (4-0) Amatori Rugby Milano â Consiel Firenze Rugby   15 â 36  (0-5) Zhermack Badia â ST Udine Rugby   16 â 18  (1-4) M-Three Overed Rugby San DonÃ  â Rugby Banco di Brescia  19 â 08 (4-0) Cammi Calvisano â Franklin&Marshall CUS Verona Rugby   56 â 16  (5-0) Livorno Rugby â  Med Italia Pro Recco Rugby   15 â 17  (1-4) Classifica:Cammi Calvisano punti 82; San Gregorio Catania punti 72; Fiamme Oro Roma e  Consiel Firenze punti 65; Amatori San DonÃ  punti 62; Cus Verona punti 55;  Dolme Med Italia Pro  Recco punti 34; St Udine punti 30;  Banco di Brescia punti 28;  Livorno punti 21; Zhermack Badia punti 18; Amatori Milano punti 13. *****Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione. Prossimo Turno domenica 17 aprile 2011 Brescia â San Gregorio Catania; Pro Recco â Amatori Milano; Udine â Calvisano; Cus Verona â Livorno; Firenze â Badia; Fiamme Oro Roma â Amatori San DonÃ  Serie A â Girone 2 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Piacenza Rugby Propaganda â Banca Farnese Rugby Lyons  18 â 30  (0-5) Asti Rugby 1981 â Rubano Rugby   20 â 23  (1-4) Rugby Club Valpolicella â Cosmo Haus Rugby Reggio Emilia  19 â 24  (1-4) Donelli Vini Modena â Club Amatori Sport Catania   32 â 06  (5-0) Novaco Amatori Alghero â  Riviera Rugby    39 â 22  (5-0) Gladiatori Sanniti â  Rugby Grande Milano   13 â 28  (0-4) Classifica: Cosmo Haus Reggio Emilia punti 84; Donelli Modena punti 76; Banca Farnese Lyons Piacenza punti 56; Grande Milano e Alghero punti 51; Amatori Catania e Riviera punti 48;  Valpolicella punti 43;  Roccia Rubano punti 40; Gladiatori Sanniti punti 24; Asti punti 19; Piacenza Propaganda punti 7. **Gladiatori Sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione. Prossimo Turno domenica 17 aprile 2011 Amatori Catania â Piacenza Propaganda; Grande Milano â Asti; Reggio Emilia â Amatori Alghero; Riviera â Gladiatori Sanniti; Rubano â Valpolicella; Lyons Piacenza â Modena. Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
